Info-Veranstaltung: Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe

Flüchtlingsunterkunft: Diese Einrichtung ist auf Zietenterrassen in Göttingen zu finden.

Welche Möglichkeiten, Hilfen, Fortbildungen und Aufwandsentschädigungen gibt es für Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe?

Wie können Haupt- und Ehrenamtliche erfolgreich zusammenarbeiten? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt die Informations- und Dialogrunde findet am Montag, 28. Oktober, von 17 bis 19 Uhr im Stadtlabor, Schildweg 1, Göttingen. Organisiert wird sie vom Büro für Integration der Stadt Göttingen in Kooperation mit dem Projekt „Stadtlabor: Migration bewegt Göttingen“.

In der Veranstaltung berichten Vertreterinnen der Flüchtlingssozialarbeit der Stadt Göttingen, der Unterkunftsleitung einer Wohnanlage und der Ehrenamtskoordination beim Migrationszentrum und bei Bonveno darüber, wie sie mit Ehrenamtlichen zusammenarbeiten und wie diese sie bei der Begleitung von Geflüchteten unterstützen können. Zu Wort kommen sollen auch Personen mit Fluchterfahrung, die über ihre Erfahrungen und Herausforderungen im alltäglichen Leben in Deutschland berichten. Ein ehrenamtlicher Begleiter wird davon erzählen, wie Ehrenamtliche den Geflüchteten das Ankommen in der Gesellschaft erleichtern können.

Teilnehmerinnen der Dialogrunde sind: eine Flüchtlingssozialarbeiterin (Stadt Göttingen), Bettina Briesemeister (Bonveno Göttingen, Leitung Wohnanlage Zietenterrassen), Natascha Wellmann-Rizo (Migrationszentrum für Stadt und Landkreis Göttingen, Koordination Ehrenamt) und Julia Pfrötschner (Bonveno Göttingen, Koordination Ehrenamt und Patenschaften).

Moderieren wird Dr. Jelka Günther (Universität Göttingen, Projektkoordinatorin „Stadtlabor: Migration bewegt Göttingen“).