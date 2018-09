Inge Feltrinelli – ein Göttinger Mädchen mit Weltkarriere

Göttingen. Für einige Göttinger war es mehr als nur eine Nachricht. Die berühmte Fotografin und Verlegerin Inge Feltrinelli ist am 20. September im Alter von 87 Jahren in Mailand gestorben. Wir erinnern an ihre Weltkarriere.

Sie, die mit Fotoserien von Ernest Hemingway oder Fidel Castro und der Hochzeit mit dem italienischen Milliardärssohn und Verleger Giangiacomo Feltrinelli berühmt wurde, hatte eine enge Bande zu Göttingen, zwar nicht ständig, aber immer wieder in ihrem Leben.

Inge kommt am 1. Dezember 1939 nach der Scheidung ihrer Mutter vom jüdischen Vater Siegried Schönthal nach Göttingen. Die Mutter heiratet den Berufsoffizier Otto Heberling 1938 und zieht in die Wilhelm-Weber-Straße 42. Inge absolviert die Aufnahmeprüfung in der Oberschule für Mädchen und besucht von 1941 an das Hainberg Gymnasium (HG). Bereits 1942 sollte die Halbjüdin Inge die Schule wieder verlassen. Der damalige Direktor der Oberschule für Jungen (das heutige Felix-Klein-Gymnasium) hatte den HG-Direktor aufgefordert, Inge von der Schule zu verweisen. Immerhin gelingt es, dass Inge Schönthal-Heberling bis fast zum Kriegsende die Schule besuchen kann und erst am 31. März 1945, wenige Tage vor dem Einmarsch der Amerikaner, das Hainberg-Gymnasium verlässt.

Ziel: Fotoreporterin

Inge ist eine offene, mutige junge Frau. Sie fährt mit dem Rad die 280 Kilometer nach Hamburg – mit einem klaren Ziel: Sie möchte Fotoreporterin werden und lernt bei Rosemarie Pierer, erhält Aufträge der Frauenzeitschrift „Constanze“. 1952 schickt der Chef die 22-Jährige nach New York.

+ Lebensfreude – Inge Feltrinelli: Dieses Foto ist einem Buch entnommen, das sie mit Gerhard Steidl gemacht hat. © Steidl-Verlag/nh Über Freunde erhält sie Unterkunft in einem luxuriösen Penthouse an der Fifth-Avenue, es gehört der Großenkelin des Bankiers J.P. Morgan. „Es war damals eben alles viel einfacher als heute für eine junge Frau ohne Geld, die Karriere machen wollte“, sagt sie 2012 in einem Interview der Süddeutschen Zeitung.

Greta-Garbo-Foto

In New York hilft der wachen wie mutigen Frau der Zufall. Nur sie entdeckt und erkennt die berühmte Greta Garbo, die gedankenverloren an einer Ampel an der Madison Avenue steht und sich die Nase putzt: Inge drückt den Auslöser und verkauft den Schnappschuss für 50 Dollar an „Life“, eine wichtige Zeitschrift. Eine Begebenheit, die exemplarisch für das spätere Leben Inges stehen sollte und ihr Erfolgsrezept verrät: Glück paart sich mit Cleverness, Zielstrebigkeit und Mut.

Schön und zielstrebig

Ihre Schönheit und unbekümmerte Art öffnen Inge viele Türen, sie lernt reihenweise spannende Menschen wie Rudolf Augstein und Axel Springer kennen – auch den Verleger Heinrich Maria Ledig-Rowohlt. Der wiederum schickt sie 1953 nach Kuba, um den Hausautoren Ernest Hemingway zu treffen und zu fotografieren. Zwei Wochen bleibt sie bei Hemingway und es entstehen außergewöhnliche Porträts von Hemingway, auch, weil Inge schnell dessen Interesse und Vertrauen gewinnt.

Hemingway-Foto

Um die Welt geht das Foto mit Hemingway und dem Merlin – ein Selbstauslöser-Bild von hoher Intensität und Qualität. Auf die Frage, ob sich Hemingway in sie verliebt habe, sagt sie Jahrzehnte später frech: „Vielleicht!“ Sie sei ja jung und frisch gewesen, aber gleichzeitig ein „gut erzogenes Göttinger Mädchen“.

+ Starb am 20. September: Die Fotografin und Verlegerin Inge Schönthal-Feltrinelli ging in Göttingen zur Schule. © Ralf Roeger/dpa Kaum zehn Jahre nach dem Verlassen des Hainberg-Gymnasiums ist Inge in der Welt der Schönen und Berühmten angekommen: Sie fotografiert große Persönlichkeiten – es entstehen qualitativ wie im Ausdruck hervorragende Porträts, auch von Marc Chagall, Pablo Picasso, John F. Kennedy, Simone de Beauvoir, Fidel Castro und Gary Cooper.

Hochzeit mit Verleger

1958 lernt sie dann Feltrinelli kennen, die beiden heiraten 1960, Sohn Carlo kommt 1962 zur Welt. Mit ihm wird sie nach dem mysteriösen Tod Giancaomos, der mittlerweile in die radikale Linke Italiens abgedriftet war, den Verlag von Weltruf weiterführen und ausbauen. Inge Feltrinelli bleibt engagiert, baut eine Buchhandelskette mit Leseecken und Cafés in 100 Städten, auch in Süditalien, auf, veröffentlicht politische Literatur auch großer deutscher Schriftsteller wie Peter Handtke und Günter Grass.

Ende der 80er-Jahre übernimmt Sohn Carlo die Geschäfte, Inge Feltrinelli bleibt Repräsentantin und die Galionsfigur des Verlages.

Nach Göttingen kommt sie häufig, um ihre Mutter zu besuchen. Und irgendwann steht sie vor der Tür des Verlegers Gerhard Steidl. Diese Geschichte aber kann er viel besser erzählen.

Interview mit Gerhard Steidl: Inge hatte zu jedem Foto eine Geschichte

Der Göttinger Verleger Gerhard Steidl kannte Inge Feltrinelli gut und hat einen Fotoband mit ihr 2013 herausgegeben. Wir sprachen mit Steidl.

Herr Steidl, sie haben ein wunderbares Buch über das Leben und die Fotografien von Inge Feltrinelli gemacht. Wie ist der Kontakt entstanden?

Gerhard Steidl: Durch Günter Grass. Ich wusste, dass er mit ihr befreundet und häufig zu ihren legendären Festen eingeladen war, die sie in Italien und auf den Buchmessen gab. Grass hat mir von ihr erzählt. Und er hat Feltrinelli von mir erzählt und davon, das wir zusammen Bücher unter einem Dach, hier in Göttingen, machen. Das war Anfang der 90er-Jahre.

Wie haben Sie Feltrinelli kennengelernt?

Steidl: Eines Abends klingelte es Sturm bei mir, und Inge Feltrinelli stand vor der Tür meines Verlages. Sie sagte, sie käme gerade von ihrer Mutter und sei auf dem Weg ins Hotel. Ich bat sie herein und Inge erzählte, dass sie etwa alle vier Wochen in Göttingen sei, um ihre Mutter zu besuchen, und in Gebhards Hotel übernachte. Sie hat die Stadt geliebt und kam oft, so lange die Mutter lebte. Folglich besuchte sie mich öfter auf einen Plausch – und wir sind zusammen ein Bier trinken gegangen. Mit der Zeit bekam ich mit, dass sie Berufsfotografin war, weltweit herumreiste und für Magazine gearbeitet hatte. Die Kontakte ihres Mannes ermöglichten ihr Fotos von großen Schriftstellern und Künstlern, aber auch Politikern wie Fidel Castro.

Da war sicher ihr Interesse als begeisterter Macher von Fotobüchern geweckt...

Steidl: Natürlich. Wir haben dann ja auch ein Buch zusammen gemacht. Wir haben ihr gesamtes Fotoarchiv nach Göttingen geholt. Ich habe alles eingescannt und gesichtet, zusammen sichteten und wählten wir tagelang die Fotos aus. Wir haben das Buch gemeinsam konzipiert, gestaltet und gedruckt. Eben so, wie ich es mit Grass getan habe, was sie ja von ihm gehört hat.

Wie war das Projekt für Sie?

Steidl: Bei ihr war besonders spannend, dass sie zu jedem Foto sofort eine eigene Geschichte erzählen konnte. Sie hat immer, wenn sie jemanden fotografierte, detaillierte Notizen gemacht. Diese Details waren interessant – wie zum Beispiel Hemingways Alkoholpartys.

Wie beurteilen sie die fotografische Leistung Feltrinellis?

Steidl: Das war hochprofessionell. Ich habe das immer verglichen mit Robert Lebeck, dem legendären Stern-Reporter: professionelle Schwarz-Weiß-Fotografie, wenig bis gar keine Farbe. Sie hat alle Filme selbst entwickelt, alle Abzüge selbst gemacht.

Mögen Sie Projekte mit Fotos und dazugehörigen Geschichen besonders gerne?

Steidl: Jein. Das ist meine tägliche Arbeit. Um die Hintergründe und Geschichten zu erfahren, lade ich alle Fotografen aus aller Welt ein, zu mir nach Göttingen zu kommen. Es entstehen andere Bücher, wenn ich mehr weiß.

Sie und Inge Feltrinelli waren Kollegen als Verlagschefs. Haben Sie ihren weltberühmten Verlag beobachtet?

Steidl: Ja, natürlich. An Inges Verlagsarbeit hat mich am meisten fasziniert, dass sie missionarisch mit ihren Läden auch in kleine Städte und Orte gegangen ist, vor allem nach Süditalien, sie hätte sich auch auf Flagship-Läden in Mailand, Rom und Turin beschränken und den Rest vergessen können. Nein, sie ging in die Provinz und hielt ein qualifiziertes Sortiment von Büchern vor – nicht nur aus ihrem Verlag –, aber keine Berlusconi-Verlagsbücher.

Buchtipp: „Mit Fotos die Welt erobern“, Inge Feltrinelli, Steidl-Verlag Göttingen, 280 Seiten, 38 Euro.

