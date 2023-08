Initiativen wollen Erhalt: Plattdeutsch darf nicht sterben

Von: Bernd Schlegel

Plattdeutsch-Unterricht in Bodenfelde: Schülerinnen und Schüler der Heinrich-Roth-Gesamtschule nehmen auch an Vorlese-Wettbewerben teil. (Archivfoto) © Sven Leck/nh

Früher wurde in fast jedem Dorf Plattdeutsch gesprochen. Doch diese Sprache ist aus dem Alltag so gut wie verschwunden. In den Landkreisen Göttingen und Northeim wird für den Erhalt gearbeitet.

Göttingen/Northeim – Das Thema Plattdeutsche Sprache ist unter anderem durch die Corona-Krise in den Hintergrund getreten. Zwei Protagonisten aus Südniedersachsen wollen in den Landkreisen Göttingen und Northeim nun durchstarten und die Sprache der Region noch bekannter machen und sie am Leben erhalten.

Ernst Schrader aus Göttingen-Geismar, Vorsitzender des Plattdeutsch-Forums Südniedersachsen, und Rolf Gruschinski aus Klein Schneen, Fachgruppensprecher Plattdeutsch der Arbeitsgemeinschaft Südniedersächsischer Heimatforscher, haben sich auf die Fahnen geschrieben, mit Aktivitäten der Sprache eine Zukunft zu verschaffen. „Im Alltag spielt das Plattdeutsche so gut wie keine Rolle mehr“, sagen beide. Das Duo hat die Erfahrung gemacht, dass kaum noch jemand die Sprache beherrscht. „Die meisten Muttersprachler sind verstorben.“

Patenmodell für Grundschulen: Für diese Einrichtungen gibt es ein konkretes Modell. Dabei gehen Freiwillige als Paten in die Schulen. So bieten sie auch in Groß Schneen, Hardegsen, Höckelheim, Sülbeck/Drüber, Hemeln, Gimte, Schwiegershausen, Barterode und Bühren Arbeitsgemeinschaften an. Im Mittelpunkt steht dabei das Hören der Plattdeutschen Sprache. Außerdem bereiten die Paten einzelne Schüler auf Vorlese-Wettbewerbe für Plattdeutsch vor. Weiterhin ist die Landesschulbehörde im Boot, die Kontakt zu allen Lehreinrichtungen hält. Diese Aufgaben nimmt Annette Rummenhohl wahr.

Weiterführende Schulen: Leuchtendes Beispiel ist dabei die IGS Bodenfelde. Dort gibt es Schüler der Klassen fünf bis acht, die regelmäßig an Plattdeutsch-Lesewettbewerben teilnehmen. Das funktioniert, weil dort mit Editha Schrader eine Lehrerin arbeitet, die die Sprache vermitteln kann.

Beauftragte für Plattdeutsch-Gruppen: Froh sind Schrader und Gruschinski darüber, dass es in den Landkreisen Göttingen und Northeim Beauftragte für die örtlichen Gruppen gibt. Sie organisieren Treffen und unterstützen die örtliche Arbeit. Im Kreis Göttingen sind es Andreas Kompart aus Adelebsen, Angelika Gießke aus Groß Schneen, Willi Pape aus Hemeln und Wolfgang Leopold aus Dorste. Im Landkreis Northeim arbeiten Helmut Heuer aus Bad Gandersheim und Hartmut Hartje aus Höckelheim für die Gruppen.

Gottesdienste auf Platt: In Südniedersachsen gibt es ein ökumenisches Gottesdienst-Angebot in plattdeutscher Sprache. Vorbereitet wird es von der Gruppe „Kerke underwejens" (Kirche unterwegs). Den Ablauf der Gottesdienste gibt Pastor Dirk Grundmann (Höckelheim) zweimal im Jahr heraus. Das Material ist so aufbereitet, dass Laien die Sprecherrollen im Gottesdienst übernehmen können. Grundmann gibt den Text auf Hochdeutsch vor. Die Gottesdienst-Macher übersetzen den Text dann in ihren ortsbezogenen Dialekt. Jährlich werden so 40 bis 50 Gottesdienste auf Platt angeboten, die meist gut besucht sind.

Herbsttreffen für Plattdeutsch-Interessierte: Das Plattdeutsch-Forum Südniedersachsen und die Arbeitsgemeinschaft Südniedersächsischer Heimatforscher planen im Oktober ein Treffen für alle Interessierten. Der Titel lautet „Plattdeutsche Literaten und ihre Werke". Schirmherrin ist die Bundestagsabgeordnete und frühere Kultusministerin Frauke Heiligenstadt (SPD).

Plattdeutsch-Portal: Um die plattdeutsche Sprache einem noch breiteren Publikum zugänglich zu machen, soll voraussichtlich noch in diesem Jahr ein Internet-Portal online gehen. In der ersten Ausbaustufe wird das Portal ein digitales Wörterbuch mit etwa 18 000 Einträgen beinhalten. Dabei werden die Wörter auch als kleine Audio-Dateien verfügbar sein. In Zukunft sollen auch Redewendungen und ganze Sätze abrufbar sein.

Plattdeutsche Literatur: Häufig werden plattdeutsche Bücher, zum Beispiel bei Haushaltsauflösungen, achtlos in den Papiermüll geworfen. Das wollen das Plattdeutsch-Forum Südniedersachsen und die Arbeitsgemeinschaft Südniedersächsischer Heimatforscher verhindern. Sie sammeln seit dem vergangenen Jahr solche Bücher. Inzwischen kamen mehr als 500 Exemplare zusammen. „Wir würden uns freuen, wenn noch mehr an uns gedacht wird", wünschen sich die Kämpfer fürs Plattdeutsche, Ernst Schrader und Rolf Gruschinski.

Ostfälisches Platt: Norddeutsche Regionalsprache mit langer Geschichte Niederdeutsch, auch Plattdeutsch genannt, wird auch heute noch in ganz Norddeutschland gesprochen, heißt es in einer Fibel für Schulen zum Thema Plattdeutsch, die die Landkreise Göttingen und Northeim vor einigen Jahren herausgegeben haben.

Zur Zeit Karl des Großen (800 nach Christus) gab es noch einen Gau „Ostfalen“ im Land der Sachsen, dem heutigen Niedersachsen. Dieses Gebiet umfasst heute die Bereiche rund um Hannover, Braunschweig, Magdeburg sowie Hildesheim, Northeim, Göttingen bis zur Landesgrenze nach Thüringen und Hessen, den Solling bis Holzminden, das Eichsfelder Land mit Duderstadt, Osterode sowie die Harzstädte Goslar und Wernigerode. Die Wissenschaftler sprechen deshalb noch heute vom „östfälisch niederdeutschem Sprachgebiet“.

Das östfälische Platt ist keine einheitlich Sprache. Auch im Raum Northeim/Einbeck/Bad Gandersheim, dem Raum Göttingen und Eichsfeld sowie im Bereich Weser/Solling sind für einen Begriff unterschiedliche Sprech- und Schreibweisen zu finden.

Plattdeutsch wird in Südniedersachsen praktisch nur noch von der älteren Generation gesprochen. Damit besteht allerdings die Gefahr, dass sie in kürzester Zeit verloren geht. Um dies zu verhindern, wurde vor einiger Zeit eine Erfassung der Sprache vorgenommen. Diese Regionalsprache wird nun Lehrkräften und Schülern zur Verfügung gestellt. Dazu wurde die Fibel herausgegeben. (bsc) Kontakt: Rolf Gruschinski, Tel. 05504/201 56 84, E-Mail: gruschborn@online.de sowie Ernst Schrader, Tel. 0551/79 36 41, E-Mail: ernst.schrader@t-online.de Weitere Infos gibt es hier. (bsc)

Kultusministerium unterstützt Platt in der Schule Das Niedersächsische Kultusministerium in Hannover unterstützt inzwischen aktiv den Plattdeutsch-Unterricht in den Schulen.

So ist die Begegnung mit der Alltagssprache seit 2006 verbindlicher Unterrichtsinhalt, heißt es in den Kerncurricula für das Fach Deutschland für den Grundschul- und Mittelstufenbereich. Seit 2019 ist mit dem Erlass „Die Region und ihre Sprachen Niederdeutsch und Saterfriesisch im Unterricht“ das Thema auch in der Oberstufe angekommen. Hinzu kommt ein Beraternetzwerk zur Unterstützung der Schulen. Für interessierte Lehrkräfte gibt es zudem ein Weiterbildungsangebot. Weitere Informationen gibt es hier. (bsc)

Plattdeutsch: Kleines Wörterbuch für Beginner

Aftheike Apotheke

Apotheke bölken brüllen, schreien

brüllen, schreien bösten rennen

rennen Butt Steinkrug

Steinkrug Choarn Garn, Wollfaden

Garn, Wollfaden Dölmer Dummkopf

Dummkopf Fitzebohn’ grüne Bohnen

grüne Bohnen füünsch wütend, biestig

wütend, biestig heujappen gähnen

gähnen Hucken Haufen

Haufen Kartuffeln Kartoffeln

Kartoffeln Kleppe Türklinke

Türklinke Lunterus Drückeberger

Drückeberger Moars Arsch

Arsch Panne Pfanne

Pfanne Rapünzchen Feldsalat

Feldsalat Schaulmester Lehrer

Lehrer Schnüttedauk Taschentuch

Taschentuch Schwulk Wasserdampf

Wasserdampf stuppelich gebrechlich

gebrechlich Voss Fuchs

Fuchs Waterladiuke Brunnenkresse

Brunnenkresse Velotsepee Fahrrad

Fahrrad Tähneweih Zahnschmerzen

Zahnschmerzen Zinshoahneken Streithahn

Plattdeutsch: Redewendungen aus dem Alltag

Do nümmest dä Sseissen un denn könnest do dä Wieschen affsweppen. Du nimmst die Sense und dann kannst du die Wiese abmähen.

Du nimmst die Sense und dann kannst du die Wiese abmähen. Ek hoo mek neje Pillen langet ut’e Aftheiken. Ich habe neue neue Pillen aus der Apotheke geholt.

Ich habe neue neue Pillen aus der Apotheke geholt. Veele kennt dä Möhl’nchatzen in Ewerchötzen. Viele kennen die Mühlengasse in Ebergötzen.

Woahre Woore – Wahre Worte

Wiehnachten in Klei, Ostern in Snei. Weihnachten im Klee, Ostern im Schnee.

Weihnachten im Klee, Ostern im Schnee. Dreih deck mal ümme up moine Seite. Versetz dich mal in meine Lage.

Versetz dich mal in meine Lage. De Minschen werd te freuh ault un te late kleok. Menschen werden vorzeitig alt und zu spät klug.

Menschen werden vorzeitig alt und zu spät klug. Eaten, freaten supen, langsom choan un pupen. Neudeutsch: Party machen und chillen.

Neudeutsch: Party machen und chillen. Ein fiule Appel verdörft teihne. Ein fauler Apfel verdirbt zehn.

Ein fauler Apfel verdirbt zehn. Friuslui’e un Heuhner latet Geihst te innen Kräug, werste kläug. Wenn du in den Krug gehst, erfährst du Neuigkeiten (man wird klug).

Wenn du in den Krug gehst, erfährst du Neuigkeiten (man wird klug). Et werd nix seo heit egetten, wu et ekoket werd. Es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. (Quelle: ndr.de)

Up Plattdütsch: Künstliche Intelligenz - von Gudrun „Meta“ Stutz

Über die Künstliche Intelligenz hat sich Gudrun Stutz aus Gladebeck Gedanken gemacht, die ihre Plattdeutsch-Geschichten als „Meta“ unterzeichnet. Hier ihre Gedanken zu dem Thema:



Nun isset wohl ssauwiet! Dä Schaulmesters fört schriewen un dä chanzen Tippsen in den Büros könnt innepacken. Wenn‘t freuer noch häten hett „Wer schrift, dä blifft“ dä mott hüte innepacken. Noch richdich Hochdütsch schriewen, läsen un verstoahen können, datt verleert all dur datt gendern an Beduiunge. Oaber nun soll datt noch ne Spur schlümmer werden. Doa was doch vuurn poar Weeken in‘n heute-journal aane Befroagereje met nen Avatoar*in, un man konne choar nich chlöben, datt dä Avatoar*in sülmest antwuurd hatt. Künstliche Intelligenz nennt seck datt. Ett chifft jetz Programme förn Reekener, dä tau jeden Thema anwurten un Upsetze schriewen könnt. Use Chrossjunge Jan, dä freuet seck all, nu kann ha dä künstliche Intelligenz ssiene Schaulaorbaten moaken loaten. Ssiene ajene Brääjen bruket ha dann nur noch anstrengen ümme te kontrolleern, of datt Sinn un Verstand hat, watt dä Reekener utspucket hätt.



Oaber nu is mien Huushoalt joa nich rückständich, oak eck hebbe joa oak all lange miene Alexa. Use Chrossjunge hätt össek ne Alexa installeert. Alexa kann Lich in un utschalten, kann seggen wie dat Wetter werden will, wecke Anjeboe Aldi düsse Weeke hätt un wann dä Dockter wia Spreekstunne hätt. Klappet meerstens prima. Nur mannichmoal, wenn Gustav tau Alexa spricht: „Speel Beate Egli“ - .... denn kümmt von Alexa kaane Antwurd. Denn kriecht Gustav oaber Spannunge un bölket „ SPEEL BETRITTSCHE EGLI!“ Un Alexa antwurtet: „Negativ.“ Un denn mott eck interweneern: „Alexa, ha maant Beatriiis Egli.“ Un denn antwurtet Alexa: „Cheern, eck speele jetze Musik von Beatrice Egli“.



Eck kenne meck doch ut, met düssen Künstlichen Intelligenzien, eck heff doch all in den 70-er Ruumschipp Enterprise gucket. Doa chaff et oak all künstliche Intelligenz un datt was Mr. Spock. Mr. Spock harre spitze Oahren un wass dä chrösste Klauchschieter innen chanzen Universum.



Doa könnt dä chanzen Alexas, Siris oder dä Jenny uten heute-journal nich chäjen an.



Nun bliewet moal alle in‘n Ruhemodus. Düsse künstlichen Intelligenzien könnt össek Bestolders doch nich datt Woater reeken. Wee könnt doch noch alle watt woahr is von Fantastereje unnerschaaden. Wee ssind ett joa noch jewohnt össek up usen aajenen Brääjen te verloaten, datt klappet an un fur seck bestens un is „faszineernd“ (däje Spock doartau seggen).



Denket sülmest, datt wünschet jöck joe Meta