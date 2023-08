Innenstadt-Ring in Göttingen ist ab sofort wieder frei

Von: Bernd Schlegel

Räumten symbolisch die letzte Bake auf dem Innenstadt-Busring in Göttingen zur Seite: (von links) Dirk Brandenburg, Kaufmännischer Leiter der Entsorgungsbetriebe, Volker Hempfing, Leiter des Fachbereichs Baubetrieb/Stadtwald, Stadtbaurat Frithjof Look und Michael Neugebauer, Chef der Verkehrsbetriebe. © Bernd Schlegel

Punktlandung bei den Bauarbeiten in der Göttinger Innenstadt. Pünktlich mit Beginn des neuen Schuljahrs rollen wieder die Busse.

Göttingen – Geschafft! Pünktlich zum Ende der großen Ferien ist die Sommerbaustelle in der Göttinger Innenstadt fertig geworden. Symbolisch wurde dafür am Mittwoch die letzte Sperrbake auf dem Busring entfernt.

Ab sofort fahren die Busse wieder mitten durch die Innenstadt. Die Stadtbuslinien waren während der Sperrung über den Bahnhof geführt worden.

Viele Göttinger verärgert

Über die Großbaustelle waren einige Göttinger verärgert.

Das war eine Punktlandung“, lobte Göttingens Stadtbaurat Frithjof Look den weitgehenden Abschluss des Projekts. Allerdings gibt es in der nächsten Zeit noch einige Restarbeiten, räumte er ein.

Angestrebt war, die Arbeiten innerhalb der Sommerferien abzuwickeln. „Unser Ziel ist erreicht“, zog Look eine positive Bilanz. „Hier sind viele Rädchen nahezu reibungslos ineinandergelaufen.“ Dass es keine größeren Probleme gab, sei vor allem den Mitwirkenden zu verdanken, die sich fortlaufend untereinander abgestimmt und im Sinne eines zügigen Bauablaufs gehandelt hätten.

Ständig kleine Konferenzen

Dazu gab es praktisch täglich kleine Konferenzen, bei denen die Probleme angesprochen wurden. Allerdings haben die Sperrungen an den vielen Stellen auch für Unmut gesorgt – wir berichteten.

Die Arbeiten gingen reibungslos über die Bühne, weil auch Mitarbeiter des Baubetriebshofs der Stadt bei Bedarf mit Hand anlegten. An insgesamt 18 Stellen in der Göttinger Innenstadt war gebaut worden. An mehreren Stellen war das Fernwärmenetz der Stadt mit Blick auf den Klimaschutz erweitert worden.

Sanierung der Fahrbahnoberflächen auf dem Busring

Die städtische Bauverwaltung nutzte die Gelegenheit, um in den Ferien im Busring Sanierungsarbeiten an Asphalt- und Pflasteroberflächen sowie Gossenregulierungen vorzunehmen. Bei den Göttinger Entsorgungsbetriebe gab es kleinere Reparaturarbeiten an Schachtabdeckungen.

Mit dem Bus-Shuttle, der montags bis freitags alle 15 Minuten zwischen dem Zentralen Omnibusbahn und dem Markt pendelte, hätten die Göttinger Verkehrsbetriebe trotz ihres Sommerfahrplans einen besonderen Service auf die Beine gestellt, so die Stadtverwaltung.

8500 Fahrgäste nutzen die Shuttle-Busse täglich

Etwa 8500 Fahrgäste am Tag nutzten diese Busse, berichtete Michael Neugebauer, Chef der Göttinger Verkehrsbetriebe. Das städtische Unternehmen will die Erfahrungen aus diesem Sommer nun eingehend auswerten. Der Shuttle war nach Hinweisen aus der Bevölkerung eingerichtet worden. Kritik gab es aber, weil die Shuttle-Busse nicht am Wochenende fuhren.

Über eine eingerichtete Hotline und einen Blog hatte die Stadtverwaltung zudem informiert. Aus Sicht von Stadtbaurat Look hat sich das gelohnt. Zum Schluss habe es nur noch wenige Anrufe gegeben.

Reibungslose Müllentsorgung

Vergleichsweise reibungslos lief auch die Müllentsorgung ab. Dabei habe nach Angaben von Dirk Brandenburg, Kaufmännischer Leiter der Göttinger Entsorgungsbetriebe, geholfen, dass täglich ein Koordinator für die Müllentsorgung vor Ort war, der die Abfuhr in Absprache mit den Beteiligten organisierte.

Weitere Bauarbeiten sind für 2024 in Planung

Allerdings ist nach der Baustelle bekanntlich vor der Baustelle. Die Göttinger Stadtverwaltung kündigt unterdessen an, dass es auch im Sommer 2024 wieder Bauarbeiten innerhalb des Innenstadtrings geben soll, allerdings in deutlich reduzierter Form. (Bernd Schlegel)