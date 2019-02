Innovativer Puppenspieler aus Göttingen feiert sein 30-jähriges Bühnenjubiläum

Göttingen – Puppenspieler Christoph Buchfink feierte bei den Göttinger Figurentheatertagen sein 30-jähriges Bühnenjubiläum. Am Samstag, 16. Februar, um 15 Uhr tritt Buchfink mit „Kati, Ole und der Wunderbalkon“ im Kino Lumière auf.

Seine Bühnenpremiere erlebte Buchfink am 18. Februar 1989 – ebenfalls im Lumière. Damals trat er gemeinsam mit Marc Lowitz als „Die Wolkenschieber“ auf. Das erste professionelle Stück, in dem sie ihre typische Kombination aus Schauspiel, Artistik, Erzählung und Figurentheater kreierten, hieß „Brauchste Schlunze?“.

Das Duo hatte sich 1986 im Göttinger Kulturzentrum KAZ kennengelernt, als Buchfink gerade in die Uni-Stadt gezogen war. „Wir haben sofort gemerkt, dass wir uns in Ideen und Interessen gut ergänzten und wollten die ganze Welt der kulturellen Möglichkeiten ausprobieren: Das ging von Artistik, Jonglage, Gedichten, Musik bis zu Masken, Stelzenlauf und Figuren.“ Im ersten selbstentwickelten Familientheaterstück fanden viele dieser kreativen Möglichkeiten Eingang.

Ab 1993 trat Buchfink dann alleine auf. Aber auch im „Buchfink-Theater“ blieb die Mischung aus Figuren, Masken, Schauspiel und Musik als Markenzeichen bestehen. 1995 fand Buchfink mit Andy Clapp einen neuen Bühnenpartner. Sie schreiben gemeinsam Geschichten, entwickeln Stücke, improvisieren und haben „immensen Spaß an der gemeinsamen Arbeit“, wie Buchfink sagt.

„Die Zusammenarbeit mit Andy Clapp hat mir ungeheuer viel an weiterem Wissen, Humor und Spielrhythmus beschert. Eine wunderbare Partnerschaft“, meint der Jubilar.

Mit ihren Stücken bereisten die beiden alle deutschsprachigen Regionen, auch die Schweiz, Österreich und Südtirol. „Wir waren Gast bei unzähligen Festivals ebenso wie in kleinen Gemeinden, Schulen oder Kindergärten“, sagt Buchfink.

In all den Jahren auf der Bühne lagen dem Puppenspieler besonders die Geschichte am Herzen, „die über (fast) sämtliche Altersgrenzen hinweg Kinder wie Erwachsene fröhlich machen. Und das sind eigentlich alle unsere Stücke“.

In 30 Jahren entstanden 17 Kindertheaterstücke, sieben Abendprogramme und acht Open-Air-Produktionen. Nach Buchfinks Angaben hatte er bis Anfang 2019 knapp 3500 Aufführungen mit durchschnittlich 110 Zuschauern, was insgesamt 385 000 Zusehern entspreche.

Auszeichnungen:• Hessischer Kleinkunstpreis „Harlekin“ • Kleinkunstpreis des Internationalen Straßentheaterfestivals Usedom • drei erste Plätze der Kinderjury bei Festivals in Wiesbaden, Göttingen und Amberg

Hinweis: „Kati, Ole und der Wunderbalkon“ im Rahmen der Göttinger Figurentheatertage am Samstag, 16 Februar, um 15 Uhr im Göttinger Kino Lumière.