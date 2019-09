Wallstein-Autor Mensching erhält den Erich Fried Preis

Göttingen/Wien – Erfolg für einen jungen Autor des Göttinger Wallstein Verlages: Steffen Mensching erhält für seinen Roman „Schermanns Augen“ den Erich Fried Preis 2019.

Der mit 15 000 Euro dotierte und international angesehene Literaturpreis wird vom österreichischen Bundeskanzleramt gestiftet und von der Internationalen Erich Fried Gesellschaft vergeben. Überreicht wird er an Steffen Mensching am 1. Dezember im Literaturhaus Wien.

Menschings Roman „Schermanns Augen“ hatte schon bei Rezensenten zum Teil Begeisterung ausgelöst. Er spielt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in einer kleinen entlegenen Ortschaft in Sibirien in einem Gulag. Christoph Hein, der der erste Fried-Preisträger war, bewertete das Buch in der Jurybegründung gar einen „Jahrhundertroman“.

Für den Göttinger Wallstein-Verlag und seine Belletristik-Sparte ist es ein weiterer Erfolg: In diesem Jahr landete schon „Gelenke des Lichts“ von Emanual Maeß auf der „Longlist“ für den Deutschen Buchpreis 2019.

Der renommierte Schweizter Autor Lukas Bärfuss gewann erst kürzlich mit den hoch dotierten Georg-Büchner-Preis, Patrick Stoffel für sein Buch „Die Alpen“ den Gleim-Literaturpreis. (tko)