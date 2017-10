Internet-Betrügereien mit gefälschten Ausweisen: Göttinger steht vor Gericht

Göttingen. Ein Ermittlungserfolg der Göttinger Spezialeinheit „Task Force Cybercrime/Digitale Spuren“ bekommt jetzt ein gerichtliches Nachspiel.

Ein 24-jähriger Göttinger muss sich ab Mittwoch wegen gewerbsmäßiger Urkundenfälschung, gewerbsmäßigen Betruges, Fälschung beweiserheblicher Daten und Verschaffens falscher amtlicher Ausweise vor dem Amtsgericht Göttingen verantworten. Der Angeklagte soll mit gefälschten Ausweisen Bankkonten eröffnet und darüber betrügerische Internet-Geschäfte abgewickelt haben. Insgesamt wirft ihm die Staatsanwaltschaft 29 Straftaten vor.

Festnahme

Die Cybercrime-Spezialisten der Göttinger Polizei hatten seit September vergangenen Jahres intensiv in dem Fall ermittelt und dabei auch verdeckte Maßnahmen angewendet. Nach rund einem halben Jahr hatten sie den 24-Jährigen als mutmaßlichen Serienbetrüger identifiziert. Anfang April nahmen ihn die Fahnder vor seiner Wohnung im Göttinger Stadtgebiet fest. Seitdem sitzt er in der Justizvollzugsanstalt Rosdorf in Untersuchungshaft. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung entdeckten die Ermittler mehrere gefälschte Ausweise, 1600 Euro Bargeld sowie zahlreiche Laptops, Smartphones, Speicherkarten und USB-Sticks.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, unter einem falschen Namen und unter Vorlage eines gefälschten Personalausweises bei mehreren Banken Girokonten eröffnet zu haben, die er anschließend für betrügerische Machenschaften genutzt haben soll. Der 24-Jährige soll dabei unter anderem über Ebay-Kleinanzeigen Grafikkarten angeboten haben, die gar nicht existierten. Die gutgläubigen Käufer sollen den jeweiligen Kaufpreis jeweils auf eines seiner unter einem Alias-Namen eröffneten Konten überwiesen haben. Nach den Erkenntnissen der Ermittler soll sich der Angeklagte die Benutzerdaten und Passwörter für die Ebay-Konten illegal besorgt haben. Ferner habe er sich aus unbekannter Quelle gefälschte Ausweise und Dokumente besorgt, unter anderem einen litauischen Führerschein, um damit Geschäfte anonym abschließen zu können.

Illegale Einkünfte für den Lebensunterhalt

Außerdem soll der 24-Jährige unter falschen Namen diverse Waren im Internet bestellt und bei der Abholung der Waren dann jeweils eine gefälschte Vollmacht vorgelegt haben. Ferner soll der Angeklagte einen „Fake“-Shop im Internet mit nicht existierenden Waren betrieben haben und von den betrogenen Kunden Vorkasse kassiert haben. Seine illegal erlangten Einkünfte habe er bei Bedarf am Geldautomaten abgehoben. Nach Angaben der Ermittler hatte der 24-Jährige mit den illegalen Geschäften seinen Lebensunterhalt finanziert.

„Task Force“ besteht seit Oktober vergangenen Jahres

Die Göttinger „Task Force Cybercrime/Digitale Spuren“ war im vergangenen Oktober eingerichtet worden. Die Spezialeinheit ist dem Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Göttingen angegliedert. Insgesamt 16 Mitarbeiter arbeiten eng zusammen, um den in der Anonymität des Internets agierenden Tätern auf die Schliche zu kommen und die oft bandenmäßig organisierten Strukturen aufzuklären.

Die Göttinger Polizei ist Vorreiter auf diesem Gebiet. Sie hatte bereits 2011 die landesweit erste Ermittlungseinheit zur Bekämpfung von Internet-Kriminalität eingerichtet.

