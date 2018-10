Interview im Ole Specht von Tonbandgerät: Es geht um Veränderung

Starker Auftritt in der Lokhalle: Beim NDR2-Soundcheck-Festival 2018 machten Tonbandgerät mit der Stammbesetzung um Sänger Ole Specht, Jakob Sudau, Marcel Rainer (Gitarre), Isa Poppensieker und Sophia Poppensieker vor 6000 Zuschaueren Stimmung. Jetzt kommt die Band am Donnerstag in die Göttinger Musa.

Göttingen. Sie räumten kürzlich beim NDR-2-Soundcheck-Konzert „Musikszene Deutschland“ in der Lokhalle vor 6000 Zuschauern ab: Die Hamburger Band Tonbandgerät. Wir haben mit Sänger Ole Specht gesprochen.

Ihr habe ein neues Album am Start. Was unterscheidet es von den Vorgängern?

Ole Specht: Es unterscheidet sich sehr stark. Vor allem war der Entstehungsprozess ein ganz anderer. Die ersten beiden Alben sind entstanden, so wie man sich das klassisch von einer Band vorstellt. Wir haben uns im Probenraum getroffen und Musik gemacht. Meistens hatte Sophia schon eine Idee ausgefeilt, und wir haben sie dann zusammen zu Ende gedacht. Diesmal sind wir für zwei Wochen nach Dänemark gefahren und haben zum ersten Mal zusammen Songs geschrieben. Das war cool. Uns gibt es ja seit elf Jahren, und es mal so aufzubrechen, das hat sehr gutgetan.

Ihr habt 60 bis 70 Songs geschrieben: War es schwer, sich auf die finalen 12 zu einigen?

Specht: Ich glaube, wir hatten alle Bammel vor dem Moment der Entscheidung. Dann ging es relativ schnell. Wir saßen im Studio und uns war klar: Wir müssen uns jetzt entscheiden und haben dann aus dem Bauch heraus entschieden. Erst im Nachhinein, als die Platte schon fertig war, haben wir gemerkt, dass das Album eigentlich einen roten Faden hat.

Was ist das Hauptthema?

Specht: Ich würde sagen, dass es vor allem um Veränderung geht und darum, dass etwas Neues passiert, bei dem man noch nicht so richtig weiß, wohin die Reise geht. Es geht ganz oft um dieses Gefühl, in der Luft zu hängen, was man auch durchaus für Angst halten kann, weil man eben nicht weiß, wohin die Reise geht.

Entstand daraus auch der Titel des Albums?

Specht: Ja. „Zwischen all dem Lärm“ ist für uns so ‘ne Klammer gewesen, die das Album und die Stimmung um uns herum ganz gut beschreibt. So hieß auch ein Song, der es tatsächlich nicht auf die Platte geschafft hat.

Wie muss man sich diesen „Lärm“ vorstellen?

Specht: Wir haben 30 Songs geschrieben und sie an unsere Plattenfirma geschickt. Dann haben die zum ersten Mal in unserer Bandkarriere gesagt: ‘Nee, finden wir überhaupt nicht gut, schreibt mal bitte noch mal neue 20’. Das ganze hat sich so über anderthalb Jahre gezogen. Und dabei hatten wir das Gefühl, ‘Boah überall ist grad so viel Lärm um uns rum’. In dieser Zeit sind aber sehr viele Songs entstanden, die jetzt auf der Platte sind.

Wie kommen die Songs bei den Fans auf der Tour an?

Specht: Richtig gut. Es ist aber immer sehr aufregend, neue Songs zu spielen. Kennt man ja selber, wenn man auf Konzerte geht, dann möchte man auch besonders die alten Songs hören, weil man sich auf die so freut. Die Neuen kennt man ja noch gar nicht. Es ist aber erstaunlich, wie gut die neuen Songs funktionieren und wie textsicher die Leute jetzt schon sind.

Ihr habt schon auf Riesen-Festivals über kleine Clubs bis hin zur Elbphilharmonie gespielt. Was macht am meisten Spaß?

Specht: Das kann man nicht so richtig sagen, weil es sehr anders ist. Wenn wir auf dem Hurricane spielen und da stehen 20 000 Leute, heben 40 000 Hände in die Luft, dann ist das ein unglaubliches Gefühl. Aber auch Clubshows sind sehr intensiv, wenn sich jemand den Abend freigenommen hat, nur für dich und sich eine Karte gekauft hat.

Habt ihr anfangs gedacht, dass ihr einmal so weit kommen könnt?

Specht: Nee, aber das war auch einfach nie der Plan, was ich auch sehr schön finde. Ich habe die vergangenen Jahre gemerkt, es ist das, was uns von vielen anderen Bands auch unterscheidet. Wir haben uns damals gegründet, als wir alle noch in der Schule waren. Und zwar nicht mit dem Ziel, irgendwie eine erfolgreiche Band zu werden, sondern einfach, weil wir Lust hatten, Musik zu machen. Es gab dadurch nie irgendwelche Erwartungen, die erfüllt werden mussten. Wir sind sehr naiv an alles herangegangen, und ich finde das einen sehr schönen Weg.

Von Kristina Stein

Hintergrund: Tonbandgerät startete als Schülerband

Tonbandgerät, das sind Ole Specht (Sänger), Sophia Poppensieker (Gitarre), Isa Poppensieker (Bass), Jakob Sudau (Schlagzeug) und Marcel Rainer (Gitarre), gibt es seit 2007. Die Schwestern gründeten damals mit Ole Specht die Schülerband.

Die drei Alben schafften Chart-Platzierungen. Aktuell ist die Band auf Tour mit „Zwischen all dem Lärm“. Die Band wird dem Genre Indiepop zugeschrieben und steht bei Columbia unter Plattenvertrag. Sänger Ole Specht engagiert sich auch als Juror der TV-Show „Dein Song“ des Senders Kika. (tko)