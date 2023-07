Interview mit Ministerpräsident Weil: „Eine Zweierbeziehung ist besser“

Von: Thomas Kopietz, Peter Mlodoch

Beziehung zu VW: Stephan Weil (SPD) sitzt kraft Amtes im Aufsichtsrat der Autoherstellers. Im Werk Emden testete Weil einen elektrischen ID.4. © Hauke-Christian Dittrich /dpa

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) setzt auf Zweierbeziehungen. Das macht der Niedersächsische Regierungschef in seinem Sommerinterview deutlich.

Hannover/Göttingen – Wenige Gedanken an seine Nachfolge und einen zusätzlichen Feiertag in Niedersachsen verschwendet Stephan Weil (SPD) zurzeit. Der Ministerpräsident nennt im Sommer-Interview mit unserer Zeitung aber Gründe dafür, warum die „Ampel“ in Berlin nicht so gut funktioniert.

Herr Weil, Ihre SPD in Niedersachsen scheint sich mit den Grünen prächtig zu verstehen. Was machen Sie anders und besser als Bundeskanzler Olaf Scholz, in dessen Ampelbündnis mit Grünen und FDP es ständig kracht?

Da gibt es wie im richtigen Leben einen fundamentalen Unterschied: Eine Zweierbeziehung ist nun mal einfacher als eine Dreierbeziehung. Zweitens muss man sagen, dass die bundespolitischen Themen und Herausforderungen beispielsweise mit Blick auf Klimawandel und Energiewende gerade von einer viel größeren Brisanz sind. Drittens ist der Mediendruck in Berlin sehr viel größer, als ich ihn hier in Niedersachsen verspüre.

Das ist aber jetzt keine Medienschelte?

Nein. Das ist nur der Versuch einer Beschreibung, warum die Verhältnisse in Berlin um einiges schwieriger sind, und erklärt manche Diskussionen, die besser intern geführt worden wären. Dennoch bleibt gerade in diesen, viele Bürgerinnen und Bürger ohnehin verunsichernden Zeiten, der Eindruck einer geschlossenen, zielstrebigen Regierung extrem wichtig.

Das umtrittene Heizungsgesetz der Ampel ist vom Bundesverfassungsgericht gestoppt worden. Die Opposition fordert, das ganze Vorhaben von vorne aufzuzäumen. Bleibt es beim Koalitionsentwurf?

Davon gehe ich aus. Das haben die Bundestagsfraktionen der Ampel sehr klar und unzweideutig erklärt. Außerdem ist der jetzt auf dem Tisch liegende Entwurf wesentlich besser als derjenige, mit dem die ganze Diskussion begonnen hat. Mit der aktuellen Fassung hätte man vor drei Monaten viele höchst schwierige und ärgerliche Debatten vermeiden können. Dies war wegen einer unzulänglichen Vorbereitung nicht möglich und das hat sich leider gerächt.

Bei der Krankenhausreform haben sich jetzt Bund und Länder immerhin auf Grundzüge geeinigt. Wie viele Kliniken werden in Niedersachsen als Folge schließen müssen?

Es ist ein großer Fortschritt erzielt worden, auch wenn zahlreiche Fragen noch nicht abschließend beantwortet wurden. Wichtig ist das eindeutige Bekenntnis für auskömmliche Vorhaltekosten und der Abkehr von den Fallpauschalen. Das ist gerade für ein Flächenland wie Niedersachsen ein entscheidender Punkt. Es muss ein entsprechendes Angebot an Krankenhäusern vorgehalten werden, unabhängig davon, wie viele Menschen dort ganz konkret Hilfe suchen. Das gehört zur sozialen Infrastruktur zwingend dazu. Die Diskussion ist weiter gekommen, aber sie ist auch noch nicht zu Ende.

Und eine konkrete Zahl der Kliniken?

Dafür ist es noch zu früh. Die Details und die Auswirkungen der Reform für Niedersachsen werden zügig vom Sozialministerium bewertet werden. Wir wollen jedenfalls umgehend in den notwendigen Umbau unserer Krankenhauslandschaft eintreten. Die Grundsätze sind in Niedersachsen unstrittig, aber ich mache mir nichts vor – viele regionale Diskussionen stehen erst noch an. So wie es jetzt ist, kann es aber nicht bleiben, das zeigen tiefrote Zahlen bei vielen Krankenhäusern. Deshalb ist ein gesteuerter und gezielter Umbau nötig, um eine gute Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. Alles beim Alten zu lassen, ist keine Alternative.

Drohen Diskussionen nicht auch bei der anstehenden Reform des Verfassungsschutzgesetzes? Ihre SPD-Innenministerin Daniela Behrens fordert mehr Online-Befugnisse für den Geheimdienst. Machen die Grünen dabei mit?

Wir sind noch nicht in den Detailberatungen. Aber grundsätzlich wird doch auch bei den Grünen das Problembewusstsein vorhanden sein, dass die Demokratie gerade mit Blick auf rechtsextremistische Aktivitäten besser geschützt werden muss. Wenn eine technische Aufrüstung von Verfassungsfeinden stattfindet, muss eine wehrhafte Demokratie auch technisch mithalten können.

Was halten Sie von dem diskutierten Neubau einer Bahn-Schnelltrasse von Hannover nach Hamburg anstelle des unter dem Namen „optimiertes Alpha E“ bereits beschlossenen Bestandsausbau zwischen den beiden Metropolen und Bremen?

Da hat Niedersachsen eine sehr klare Position. Wir können nur davon abraten, jetzt eine neue Diskussion über neue Trassen zu beginnen. Das ist hier vor mehreren Jahrzehnten mit der berüchtigten Y-Trasse bereits geschehen. Diese Diskussion endete irgendwann im Nirwana. Verkehrsminister Olaf Lies hat in seiner ersten Amtszeit verdienstvollerweise einen äußerst mühsamen Dialogprozess gestartet, an dessen Ende ein Kompromissmodell stand, mit dem die allermeisten Betroffenen leben können. Dieses Modell setzt auf einen Ausbau der Bestandsstrecken. Die Bundesregierung weiß, dass sie mit ganz erheblichen Gegenwind aus Niedersachsen rechnen muss, wenn sie diesen Kompromiss zur Seite legt und eine weitere Neubaudebatte eröffnet. Wenn man praktische Fortschritte erzielen will, kann man davon nur abraten, denn irgendwann muss der Zug sprichwörtlich ja auch mal aufs Gleis – das geschieht nicht mit Plänen und Debatten.

Ihr rot-grüner Koalitionsvertrag sieht einen neuen Feiertag vor. Welcher wird es, und wann kommt er?

Darüber gibt es nichts Neues zu berichten. Das hat derzeit keine Priorität, wir haben derzeit viele wichtige andere Aufgaben zu erledigen.

Und wie steht es mit einem Parité-Gesetz, um den immer noch mageren Anteil von Frauen im Landtag zur erhöhen?

Es gibt verschiedene denkbare Modelle, etwa für weiblich-männliche Doppelkandidaturen in den Wahlkreisen. Politisch brauchen wir dafür aber immer eine Zweidrittel-Mehrheit, um unsere Verfassung entsprechend ändern zu können. Da wünsche ich mir sehr, dass die CDU an dieser Stelle aus ihrer Blockadehaltung herauskommt, andernfalls kommen wir nicht weiter, da helfen dann auch die besten Modelle nichts.

Sie sind gerade für zwei weitere Jahre als SPD-Landesvorsitzender wiedergewählt worden. War dies das letzte Mal?

Da schauen wir mal. Jetzt freue ich mich erst einmal darüber, dass ich wieder das Vertrauen meiner Partei bekommen habe.

Und denken Sie schon über potenzielle Nachfolger im Amt des Ministerpräsidenten nach?

Längst nicht so viel, wie manche Journalistinnen und Journalistinnen glauben. (Peter Mlodoch)

Zur Person: Stephan Weil Stephan Weil (64) wurde am 15. Dezember 1958 in Hamburg geboren. Sein Abitur machte er am Kaiser-Wilhelm-Gymnasium in Hannover. Von 1978 bis 1983 studierte er Jura in Göttingen, arbeitete als Rechtsanwalt, Richter und Staatsanwalt, war Ministerialrat im Justizministerium, Stadtkämmerer und von 2006 bis 2015 Oberbürgermeister von Hannver. Seit Februar 2013 ist er Ministerpräsident, seit 2012 leitet er die Landes-SPD. Stephan Weil ist verheiratet mit Ehefrau Rosemarie. Das Paar hat einen erwachsenen Sohn. Er ist Fußball-Fan (96). (tko)