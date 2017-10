Interview mit Sportwissenschaftler: Elfmeter kann man trainieren

Göttingen. Der Sportwissenschaftler Daniel Memmert kommt zum Göttinger Literaturherbst und hat ein Buch dabei: In „Elfmeter – die Psychologie des Strafstoßes“ fasst er prägnant Forschungsergebnisse dazu zusammen.

Wir sprachen mit dem Professor an der Sporthochschule Köln.

Welche Spieler-Typen sind für das Elferschießen prädestiniert?

Memmert: Es sind die Pflichttypen, die gewissenhaft ihren Job auf dem Feld machen und die, die gerne Elfmeter schießen, Verantwortung ziehen. Sie sind letztlich auch erfolgreicher, haben bessere Quoten. Pflichttypen sind übrigens eher Abwehrspieler - sie müssten demnach häufiger an den Punkt gehen und schießen. Das erklärt auch, warum Torhüter eigentlich gute Schützen sind. Dafür stehen ja Beispiele wie Hans-Jörg Butt.

Sind Elfmeter trainierbar?

Memmert: Elfmeterschießen ist eine definierte Aufgabe, und die kann man trainieren, die Ausführung, die Abläufe. Natürlich kann man die Match-Umgebung im Training nicht simulieren, die Drucksituation nicht exakt nachstellen. Das wird in TV-Debatten, auch von Trainern oft als Begründung angeführt. Es ist zwar ein Unterschied, ob man in der 5. oder 85. Minute einen Elfer schießt, 50 oder 100.000 Zuschauer im Stadion sind. Aber Sportpsychologen wissen, wie man Stresssituationen beim Üben schaffen kann.

Wie schafft man es, in Drucksituationen erfolgreich zu sein?

Memmert: Automatisierungstraining hilft, weil unbewusste Prozesse ablaufen können. Diese sind relativ stabil und stressresistent. Der Autopilot fliegt ein Flugzeug ja auch besser als wir Menschen. In Stresssituationen greifen wir zudem immer auf die Dinge zurück, die wir am besten können. Dem Fußballer sagt der Trainer: Wenn Du unter Druck stehst, spiel den Ball, den Du am besten kannst.

Was ist besser, nach dem Hinlegen des Balles rückwärts zurückzugehen oder sich vorher umzudrehen?

Memmert: Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Elfmeter verwandelt wird, ist höher, wenn ein Schütze rückwärts zum Anlauf geht. So zeigt er dem Torwart: Ich mag die Situation, bin stark und haue dir den Ball rein. Dazu kommt die Körperhaltung, sie sollte Spannung, Selbstbewusstsein ausdrücken: Brust raus, Kopf und Blick nach oben. Das Umdrehen werten Psychologen als Vermeidungsaktion.

Gleich nach dem Pfiff loslaufen oder warten, was ist erfolgsversprechender?

Memmert: Die Schützen, die sich umdrehen, laufen auch schneller nach dem Pfiff an. Besser ist es aber laut Untersuchungen, nach dem Pfiff zu warten, bis drei zu zählen, runter zu kommen, sich vorzunehmen, was man tut, Ecke auswählen oder Torwart ausgucken – dann erst anlaufen. Denn: Die Schützen die etwas länger warten, haben eine größere Wahrscheinlichkeit zu treffen.

Was kann ein Torhüter trainieren und tun, um mehr Elfmeter zu halten?

Memmert: Es gibt eine Reihe von Faktoren, an denen der Torhüter erkennen kann, wohin geschossen wird. Und er kann einiges tun, um einen positiven Ausgang für sich zu erreichen. Erfolgversprechend ist, wenn er sich ein wenig weg von der Tormitte verschiebt, aber nicht mehr als zehn Zentimeter. Das Erstaunliche: Der Schütze nimmt das nicht wissentlich wahr, schießt aber öfter – und das beweist unsere Studie – auf die Seite, wo mehr Platz ist. Der Keeper kann spekulieren. Und: Stellt er sich aufgerichtet hin, hält die Arme hoch und auseinander, dann platziert der Schütze öfter den Ball näher an ihn heran – das ist statistisch nachweisbar. Die Chance, den Ball zu halten, wächst. Auch dann, wenn er ab und an in der Mitte stehen bleibt, da mehr Elfmeter dorthin geschossen werden.

Warum unterscheiden sich die Quoten bei Torhütern so enorm – wie im Fall der Ex-96er Ron-Robert Zieler (2 von 26) und Robert Enke, der zehn von 23 Elfmetern hielt?

Memmert: Das hat mit Training zu tun. Es gibt Torhüter und Torwarttrainer, die sich der Erkenntnisse der Sportwissenschaft bedienen und andere, die sich nur auf 30-jährige Erfahrung verlassen und die ihnen mehr Wert ist. Sie nutzen die wissenschaftlichen Tipps für das Training nicht. Meine Empfehlung: Erfahrung immer mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen verbinden.

Das Buch bestätigt, was Fans und Fußballer längst wussten, Engländer und Holländer schießen im Nationaldress schlecht Elfmeter. Warum?

Memmert: Das ist auf Gesagtes zurückzuführen: Erstens, dass sie sich gerne umdrehen vor dem Anlauf und zweitens, dass sie schneller nach dem Pfiff starten als Schützen anderer, erfolgreicherer Nationalmannschaften. Scheinbar fühlen sich Holländer und Briten öfter unwohl in der Situation, wollen schneller heraus.

Würden Sie mit dem Wissen heute einen Elfmeter anders schießen als früher?

Memmert: Ganz sicher. Ich würde viel verändern – vor allem aber das Schießen von Elfmetern systematisch trainieren. Der Elfmeter bietet als Situation im Fußballspiel mit 75 Prozent die höchste Wahrscheinlichkeit Tore zu erzielen und die sind nun mal sehr wichtig, weil sie meist selten fallen.

Sehen das Trainer und Sportchefs im Profifußball auch so?

Memmert: Nicht alle. Wenn man mit ihnen spricht, hört man, wir haben keine Zeit dazu, das bringt ja nichts. Das Trainieren des Elfmeters und die wissenschaftlich statistisch bewiesene Wirkung wird unterschätzt.

Göttinger Literaturherbst, Lesung mit Daniel Memmert, Sonntag, 15. Oktober, 19 Uhr, Paulinerkirche. Vorverkauf 14 Euro, Abendkasse 15 Euro.

Zur Person: Daniel Memmert

Daniel Memmert (46), ist geschäftsführender Direktor und Professor am Institut für Trainingswissenschaft und Sportinformatik der Deutschen Sporthochschule Köln. Er promovierte und habilitierte an der Elite-Universität Heidelberg, arbeitete als Gast-Professor in Wien. Arbeitsschwerpunkte sind Bewegungswissenschaft (Kognition und Motorik), Sportpsychologie (Aufmerksamkeit und Motivation) und Sportinformatik. Memmert erhielt mehrere Preise, ist Herausgeber der Zeitschrift für Sportwissenschaft und der Zeitschrift für Sportpsychologie, hat Trainer-Lizenzen in den Sportarten Fußball, Tennis, Snowboard und Ski-Alpin. Sein Institut kooperiert mit Fußball-Bundesligisten und der Deutschen Nationalmannschaft. Sein Heimat verein ist der 1.FC Kaiserslautern. Memmert ist Fan des FC Barcelona.

www.literaturherbst.com