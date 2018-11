Stoppok im Interview: Gerader Typ mit gesunder Anti-Haltung und Ruhrpott-Humor

Meinungsstarker Mann mit klarem Blick: Stefan Stoppok kommt am Samstag, 1. Dezember, mit Tess Wiley in die Göttinger Musa. Foto: Privat/nh

Göttingen: Stefan Stoppok kommt mit Tess Wiley am Samstag, 1. Dezember, in die Musa. Wir haben mit dem Musiker gesprochen, der viel zu sagen hat - auch Kritisches.

Er ist ein Dauerspieler, steht häufig auf der Bühne. In Göttingen war Stefan Stoppok auch schon: im Nörgelbuff vor langer Zeit und in der Musa. Dorthin kommt er mit der Sängerin Tess Wiley zurück, am Samstag, 1. Dezember. Wir sprachen mit dem eigenwillige wie besondere Musiker aus Hamburg.

Herr Stoppok, Sie haben diesmal kein neues Studio-Album am Start, sind aber trotzdem auf Tour.

Stefan Stoppok: Nee, ich wollte eigentlich ein Album machen, das hab ich aber nicht geschafft. Keine Zeit. Aber Songs wären genug da. Dafür verkaufe ich aktuell ein frisches Live-Album mit Tess (Anm. d. Red.: Wiley).

Das klingt entspannt. Sie hängen ja auch nicht in den Fängen der Plattenindustrie..

Stoppok: Richtig. Ich habe mich schon 2000 aus dem ganzen Wahnsinn herausgenommen, was der richtige Schritt war. Ich hab‘ mit dem ganzen Schwachsinn nix mehr zu tun.

Wahnsinn und Schwachsinn sind harte Worte, was steht denn dahinter?

Stoppok:Die Tatsache, dass man gar nicht mehr einfach nur Musik machen kann, und dass die Major-Companies nicht das geringste Interesse an inhaltlich hochwertigen Songs und Musik haben. Denen geht es darum, Dich so hinzubiegen, dass Du Dich vermarkten lassen kannst. Davon war ich noch nie ein Freund. Das wird immer eindimensionaler. Hinzu kommt, dass die Plattenfirmen über weniger Geld jammern, sie aber immer noch über Spotify richtig viel verdienen. Die Künstler bekommen weniger. Früher haben sie noch Subventionen gegeben, auch um Musik zu fördern, die nicht so viel einspielte, aber unterstützt werden sollte. Heute gilt nur Top oder Flop.

Welche Rolle spielt heute das Radio dabei?

Stoppok: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk spielt dieses Spiel leider weitgehend mit. Dort ist auch alles fein eindimensional – inklusive Musikprogramm – obwohl wir doch alle schön Gebühren zahlen, für die uns eigentlich Vielfalt geboten werden soll.

Sie kennen lange alle Seiten des Geschäftes..

Stoppok:Am Anfang bin ich über Straßenmusik und viele Auftritte herumgekommen. Das hat mir Selbstvertrauen und die nötige Sicherheit gegeben. Ich hab mich letztlich nie davon abhängig gemacht – auch als ich einen Plattenvertrag hatte. Ich bin froh, dass ich schon lange dabei bin, denn ich möchte heute kein junger Musiker sein. Dir ein Live-Publikum zu erspielen, das ist auch trotz zehn Millionen Klicks auf Youtube nicht einfach. Denn nach wie vor ist der Weg zur Karriere jener, dir ein Live-Publikum zu erspielen. Problem: Heute gehen nicht mehr so viele junge Leute einfach spontan in den Club, um eine ihnen unbekannte Band zu hören.

Kommen zu Ihnen denn jüngere Leute in die Konzerte?

Stoppok: Das ist spannend: Ja, es kommen verstärkt junge Leute. Ich mache sogar Witze darüber, dass sich das scheinbar in den Familien herumspricht und vererbt - die Liebe zu Stoppok. Ich habe aber eine Größenordnung, wo immer wieder mal neue Leute dazukommen. Vielleicht sogar, weil ich die Penetranz habe, mich von allen Hitsachen fernzuhalten. So kann ich immer neu entdeckt werden. Manche sagen: ‘Mensch, Du machst 40 Jahre Musik, und ich habe noch nie etwas von Dir gehört. Das ist ja Wahnsinn.‘ Das macht mich glücklich. Schön ist auch, wenn solche Leute dann alle 20 Alben auf einmal kaufen (lacht).

Ihren Weg können heute wenige Bands, Künstler, aber auch Geschäftsleute gehen.

Stoppok: Eben. Ein Bäcker wäre doch auch glücklich, wenn er sein über Generationen bestehendes Geschäft weiter als Einzelgeschäft betreiben könnte und nicht immer mehr Filialen gründen müsste. Entweder größer werden oder eingehen. So ist das leider auch in der Musik für viele. Ich habe also einen gut laufenden Einzelhandel, das ist das Beste, was es gibt. Und ich war nie ein Idol einer Zeit. Alle die das einmal waren, haben damit zu kämpfen, dass das Publikum mit denen älter wird. Dann musst Du schauen, dass Du den Rest dann immer noch aktivierst, mit Reisebussen und Rollatoren in die Konzerte bugsierst (lacht).

Woher kommt die Einstellung, auf Geld zu verzichten?

Stoppok:Das hat damit zu tun, dass meine Eltern normale Leute waren, polnische Gastarbeiter, die von meiner Geburtsstadt Hamburg ins Ruhrgebiet zogen. Was ich als Kind negativ empfand, sehe ich heute als positiv an, dass ich nie so ganz integriert war in einem Netzwerk – und mich immer frei bewegen könnte. Das hat natürlich zwei Seiten, hier die Sicherheit des Netzwerks, der Großfamilie, dort die Zwänge und Erwartungen des Funktionierens. Ich war stets ziemlich frei in Entscheidungen.

Sie schaffen es, auch mit einem Augenzwinkern, mit Witz auch ernste Themen rüberzubringen. Ist Ihnen das wichtig?

Stoppok:Das Ruhrgebiet als Heimat hat mich geprägt, sprachlich und beim Humor. Als ich als kleiner Junge irische Musik gehört und gesehen habe, hat mich das sehr fasziniert. Da sangen Leute eine herzzerreißende Balladen und rissen danach schmutzige Witze – mit dem Publikum. Das kannst Du nur machen, wenn Du ein klares Gefühl hast. Heute werden die Bilder immer eindimensionaler, daran hält man sich fest. Das hat auch mit Technologie zu tun. Das Beste ist ja, wenn einer auf die Bühne kommt und einen Stick in den Computer steckt und keiner weiß, was woher kommt. Aber die Leute sind begeistert.

Es gibt den Gegentrend – junge Leute hören Handmade-Musik und machen diese auch..

Stoppok: Es bleibt zu hoffen, dass eine neue Schiene der Vermarktung für solche Musiker entsteht – wie in den sozialen Netzwerken. Vieles läuft in einer Spur. Neulich wollte ein Techniker ein Konzert abbrechen wegen eines Mini-Defektes. Wir dachten: Was will der jetzt? Das zeigt: Im Moment ist wenig Rock´n Roll. Ich appelliere an junge Leute, wieder freier zu agieren und sich auch mal über Sachen hinweg zu setzen.

Wie sieht das bei Ihnen damit aus?

Stoppok: Ich habe mir gerade überlegt, einen alten Diesel zu kaufen und extra durch die Stadt zu fahren, dort, wo in Hamburg Straßen für Diesel gesperrt werden. Die Regelung ist doch Schwachsinn, ja albern. Da muss man Rebellieren und auch auf die Straße gehen. Ich habe diese Anti-Haltung.

Was gibt Dir die Musik?

Stoppok: Offenheit, das Ich-Selbst-Sein. Damit sein Geld zu verdienen, das ist großartig. Vor allem, dass ich für meine Musik auf der Bühne sofort Rückmeldungen aus dem Publikum bekomme. Die Interaktion ist wichtig. Und dass ich echt bin auf der Bühne. Arthur Brown zum Beispiel lebt das bis heute so. Er genießt. Und er ist deshalb nicht nervös – wie ich es ebenfalls nicht bin. „It´s only Music“, sagte er. So ist es: Wir machen nur Musik, fällen keine Urteile, treffen keine maßgeblichen Entscheidungen. Unwichtig ist das, was wir tun aber auch nicht.

Welche besonderen emotionale Erlebnisse verbinden Sie mit der Musik?

Stoppok: Seit ich Neun bin, hab ich mir eine Gitarre gewünscht, es war aber nicht möglich, wir hatten kein Geld dafür. Mit 12 starb mein Vater, und meine Mutter hat Geld zusammengekratzt, um mir eine Freude zu machen und hate eine Gitarre gekauft. Ich musste einen so großen Verlust erleiden, um das zu bekommen, was ich mir sehnlichst gewünscht habe – das ist bis heute ein hoch emotionales Ding, was mich bindet. Es ist eine Verpflichtung für mich, damit keinen Quatsch zu machen.

Zeigen Sie bewusst Haltung gegen Rechts?

Stoppok: Ich thematisiere das so wie immer. Wir spielen jetzt wieder einen Song aus den 90ern: „Denk doch mal wieder drüber nach“. Ich habe mich also immer zu dieser Problematik geäußert.

Stefan Stoppok und Tess Wiley, Samstag, 1. Dezember, 21 Uhr, Musa, Göttingen, Hagenweg 2a, Karten: ab 28,60 Euro unter www.reservix.de