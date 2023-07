IT-Firma Arineo will Mitarbeiter am Unternehmen beteiligen

Von: Bernd Schlegel

Stiftung als Unternehmensmodell: Darüber informierten sich Wirtschaftsminister Olaf Lies (2.v.r.), Landrat Marcel Riethig (links), Oberbürgermeisterin Petra Broistedt bei Arineo-Geschäftsführer Dr. Marko Weinrich. © Bernd Schlegel

Neue Wege geht der Göttinger IT-Dienstleister Arineo: Die Mitarbeiter sollen dauerhaft über eine Stiftung an dem Unternehmen beteiligt werden.

Göttingen – Durch die Beteiligung der Mitarbeiter über eine Stiftung soll so ein Verkauf der Firma an Dritte verhindert werden. Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) interessiert sich für das Modell und ließ es sich vor Ort erklären.

Vor fünf Jahren wurde das Göttinger Unternehmen, das Niederlassungen in zahlreichen Ländern hat, aus der Taufe gehoben. Von Anfang an war klar, dass die Mitarbeiter beteiligt werden. Damit dies dauerhaft gesichert werden kann, wird Ende des Jahres die Stiftung gegründet – mit festen Auflagen. So dürfen den Gremien nur Mitarbeiter angehören, die nicht in der Geschäftsleitung von Arineo sind. Um eine unabhängige Kontrolle zu gewährleisten, wird es außerdem einen Aufsichtsrat geben.

Wirtschaftsminister zeigt Interesse am Modell

Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) findet das Modell spannend. Nach seinen Angaben stehen viele Unternehmen vor der Entscheidung, wie es weitergeht. Dr. Marko Weinrich, einer der fünf Geschäftsführer von Arineo, berichtete dem Minister, dass es nach dem Verkauf von Unternehmen oft Probleme gebe, weil der Verkaufspreis wieder erwirtschaftet werden müsse. Das wolle man mit der Mitarbeiterbeteiligung verhindern.

Das ist Arineo Der Göttinger IT-Dienstleister ist Spezialist für die Integration von Microsoft- sowie SAP-Softwareprodukten in Firmen. Dabei wird die gesamte Kette in den Unternehmen der Kunden, von der Planung, über die Produktion bis hin zum Vertrieb, unter die Lupe genommen. Von den gut 360 Mitarbeitern arbeitet die Hälfte am Standort Göttingen.

Ein zentrales Anliegen der Unternehmensleitung ist es, die Fluktuationsquote möglichst niedrig zu halten. Das sei mit Blick auf die Bedürfnisse der Kunden von besonderer Bedeutung. So verlässt in anderen Unternehmen der IT-Branche oft mehr als 20 Prozent der Mitarbeiter die Firma. Bei Arineo liegt die Quote lediglich bei vier Prozent – und soll weiter auf zwei Prozent gedrückt werden.

Belegschaft bleibt dem Unternehmen treu

Vorteil: Das erarbeitete Wissen bleibt im Unternehmen. „Unsere Vermögenswerte sind die Mitarbeiter“, bringt es Geschäftsführer Weinrich auf den Punkt. Auch auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf legt Arineo großen Wert. Deshalb werden alle Stellen auch in Teilzeit angeboten. Deshalb ist der Frauenanteil mit 31 Prozent deutlich höher als bei anderen Unternehmen der Branche. Und: Innerhalb des Unternehmens entscheiden die Teams selbst. Die Geschäftsführer arbeiten in den Gruppen mit.

Außerdem gibt es bei Arineo eine Besonderheit bei der Bezahlung: Es gibt keine Prämien. Stattdessen wird tatsächlich jede Arbeitsstunde erfasst. Aufgelaufene Stunden, die auf einem Konto erscheinen, können beispielsweise für eine längere Auszeit genutzt werden. Abschließend macht Weinrich aber klar: „Wir sind nicht auf einer Insel.“ Denn auch bei Arineo geht es am Ende um die Leistung.

