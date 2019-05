Göttingener IT-Unternehmen Sycor kratzt an der 100-Millionen-Umsatz-Marke

Das Göttinger IT-Unternehmen Sycor, eine hundertprozentige Tochter von Ottobock, ist weiter auf Wachstumskurs – und der soll fortgesetzt werden.

Der Jahresumsatz jedenfalls passt in diese Prognose und ins Bild: 2018 legte Sycor diesbezüglich um 16 Prozent gegenüber 2017 auf 98,8 Millionen Euro zu.

Geschäftsführer Jochen Schwiersch bezeichnet das abgelaufene Wirtschaftsjahr 2018 als ein „sehr positives“ und die Profitabilität als „angemessen“. Ein Lob hatte er für die Mitarbeiter parat: Sie hätten ein außergewöhnliches Engagement gezeigt. „Das war eine außergewöhnliche Leistung in bewegten Zeiten.“

Ottobock-Konzern

Ein stabilisierender Faktor für die starke Entwicklung in den vergangenen dynamischen Monaten sei die Ottobock Holding gewesen: Sie hat Sycor aus strategischen Gründen in der Ottobock-Firmengruppe belassen. Grund seien die Herausforderungen der digitalen Transformation, der sich der Konzern stellen muss und wird. Sycor solle zu einem „führenden Full-Service-Anbieter für SAP- und Microsoft-Services im IT-Beratungsmarkt weiter ausgebaut werden“, heißt es.

Mehr Fachkräfte

Damit Sycor weiter wachsen kann, müssen zusätzliche Fachkräfte her. Das Wachstum in den kommenden Jahren soll durch mehr Mitarbeiter und Firmenzukäufe entstehen. Das Geld dafür soll von der Muttergesellschaft – also von Ottobock – kommen. Mehr noch: Laut Unternehmensmitteilung solle Sycor „mittelfristig kapitalmarktfähig“ aufgestellt werden.

Weiterer Geschäftsführer

Auch die Aufstellung des Geschäftsleitungsteams wird sich ändern: Ab Mai wird Ronald Geiger dritter Geschäftsführer der Sycor GmbH. Geiger bringt Erfahrungen aus der Beratung und Führung von Organisationen in Technologie- sowie Industrie-Unternehmen wie SAP, BASF und Linde mit ein, wie es heißt. Er soll auch dafür sorgen, bei Sycor die Organisation zu vereinfachen. „Wir wollen schneller und beweglicher werden, damit wir die zukünftigen Anforderungen unserer Kunden schon heute verstehen können“, gibt er als ein Ziel seiner Arbeit aus.

Investition in Mitarbeiter

Für 2019 erwartet die Sycor-Spitze einen ähnlichen Umsatz wie 2018. Wachsen wolle man vor allem qualitativ – auch über die Mitarbeiterzahl, die die 600er-Grenze überschreitet. So wird Sycor investieren, auch, um die Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit zu verbessern, so Geschäftsführer Rüdiger Krumes. Antrieb für einen künftigen Wachstumskurs soll die Begleitung der Kunden im Prozess der Digitalisierung sein. Dabei setzt Sycor auf die Betreuung leistungsstarker Geschäftsanwendungsplattformen von Microsoft kombiniert mit SAP-Lösungen. Ein schneller Service und die Bereitstellung von „maßgeschneiderten Apps“ sollen ebenfalls Geschwindigkeit in Anwendungen bringen.

Sycor hat seinen Hauptsitz in Göttingen und ist mit Standorten auch in Österreich, Amerika und Asien vertreten. Aktuell arbeiten mehr als 550 Menschen für das Unternehmen.