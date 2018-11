Jazz-Festival in Göttingen: Es gibt noch Karten

Tipps für Fans

+ © Jürgen Bauer/nh Liest anlässlich des Jazz-Festivals im Literarischen Zentrum: F.C. Delius. © Jürgen Bauer/nh

Göttingen. Sie feiern wieder einmal die Vielfalt des Jazz – so formulieren die Veranstalter des Göttinger Jazzfestivals – das, was vom 10. bis 18. November in Göttingen über die Bühnen geht: die 41. Auflage des Festes.