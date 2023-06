„Jazz ohne Gleichen“ lockt Musikfans mit großem Programm

Von: Per Schröter

Im Rahmen der Programmankündigung für das Musikfestival „Jazz ohne Gleichen“ gab das Diemardener Duo Camali mit Hanna Carlson (links) und Sabine Mariss ein begeisterndes Konzert. © Per Schröter

„Jazz ohne Gleichen“ heißt es nun zum siebten Mal in Rittmarshausen südlich von Göttingen. Musikliebhaber dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen.

Rittmarshausen – Bereits zum siebten Mal veranstaltet der Kulturverein Rittmarshausen (Kreis Göttingen/Gemeinde Gleichen) in diesem Jahr sein Musikfestival „Jazz ohne Gleichen“. Im Rahmen der Programmvorstellung gab das Gleichener Duo Camalí am Samstag ein Konzert und hinterließ dabei einen bleibenden Eindruck.

Rund 50 Jazzliebhaber waren in die Rittmarshäuser Kulturscheune gekommen und waren begeistert von dem, was sie von den beiden Ausnahmemusikerinnen aus Diemarden geboten bekamen.

Zahlreiche Instrumente und Gesang

Mit zahlreichen Instrumenten, einem „Looper“, großartigem mehrstimmigen Gesang und einem breiten musikalischen Spektrum zogen Hanna Carlson und Sabine Mariss das Publikum in ihren Bann und ernteten für ihre Darbietungen den verdienten stürmischen Applaus.

In diesem Jahr wird unser Festival von einer besonderen Größe des Jazz geprägt sein

Zwischen den beiden Konzertteilen lüftete der Kulturvereins-Vorsitzende Matthias Heintz Matthias Heintz das zuvor gut gehütete Geheimnis um die teilnehmenden Musiker beim Festival „Jazz ohne Gleichen“, das der Verein vom 8. bis zum 10. September in der Kulturscheune und der St. Marienkirche in Rittmarshausen sowie erstmals in der Göttinger St. Pauluskirche veranstaltet. „In diesem Jahr wird unser Festival von einer besonderen Größe des Jazz geprägt sein“, betonte Heitz.

Renommierter Posaunist ist zu Gast

Mit „Mr. Redhorn“ Nils Landgren werde ein renommierter Posaunist der Veranstaltung musikalisch seinen Stempel aufdrücken. Der Schwede wird gleich in drei Konzerten mit seiner legendären roten Posaune auf der Bühne stehen. „Darüber hinaus freuen wir uns, dass dieser Ausnahme-Jazzmusiker an drei Tagen eine Masterclass mit der Jugendbigband Jazztified gestalten und gemeinsam mit den jungen Musikerinnen und Musikern am Samstagabend die Kulturscheune einheizen wird“, so Heintz.

„Gemeinsam mit Nils Landgren werden sich weitere exzellente Jazzer aus der Region, aus Deutschland und dem internationalen Ausland einfinden und in verschiedenen Formationen Konzerte spielen“, fuhr der Vereinsvorsitzende fort. Unter anderem würde die renommierte Saxofonistin Nicole Johänntgen dabei sein, die bereits 2019 das Rittmarshäuser Festivalpublikum begeistert hatte. Das Nils Landgren Festivalensemble werde am Sonntag den krönenden Abschluss des Festivals bilden.

Konzert in der Göttinger Pauluskirche

Zum ersten Mal überhaupt beginnt das normalerweise zweitägige Jazzfest bereits am Freitagabend mit einem Konzert von Nils Landgren und Benny Brown, das in der Göttinger Pauluskirche stattfindet.

Das diesjährige Symposium nimmt die Frage der kulturellen Förderung im ländlichen Raum in den Fokus. „Es erwartet uns ein spannender Diskurs mit interessanten Gästen“, verspricht Matthias Heintz.

Workshops für Interessierte

Neben Konzerten und Symposium hält „Jazz ohne Gleichen“ auch diesmal wieder neben einem vielfältigen Workshop-Pamali mit Programm für Groß und Klein auch eine Jazzsession am Samstagabend und das Jazz-Familienfest auf dem Gelände von Schloss Rittmarshausen am Sonntag parat.

Das gesamte Programm sowie alle Informationen (auch zu Ticketpreisen und zum Kartenvorverkauf) gibt es hier. (Per Schröter)