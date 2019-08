Jeder darf auf der offenen Bühne auftreten: Aktion von Kreuzberg KulTour

Bühnenluft können Interessierte am Donnerstag, 8. August, in der Göttinger Diva-Lounge schnuppern. Anfänger sowie auch Profis können ihre Kunst ab 21 Uhr darbieten.

Gern gesehen sind nicht nur Anfänger, die ihre Kunst zum ersten Mal live präsentieren möchten, sondern auch Profis, die Spaß am Auftreten haben oder neue Stücke ausprobieren wollen.

Willkommen sind deswegen auch Poeten, Schauspieler, Komiker, Zauberer, Tänzer und weitere mehr.

Die Offene Bühne bietet am zweiten Donnerstag im Monat die Möglichkeit, sich auf der Bühne auszuprobieren, andere Musiker kennenzulernen, sich auszutauschen, spontane Sessions zu starten, das Programm als Teil des Publikums zu erleben, Freunde zu treffen, und einfach einen entspannten Abend in der Tangente zu genießen.

Die erfahrene Mannschaft von Kreuzberg on KulTour-Crew hilft gerne und routiniert und auch das Publikum ist freundlich und unterstützt Neulinge.

Anmeldungen für die Offene Bühne sollten vorab per Mail an zentrale@cafe-kreuzberg.de erfolgen oder sind auch am selben Abend ab 20.30 Uhr direkt in der Diva Lounge, Kurze-Geismar-Straße 9, möglich. Der Eintritt ist wie immer frei.