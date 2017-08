Jetzt ist Schulz: Doppelwahlkämpfer vor 3000 Menschen am Marktplatz

Göttingen. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz lockte 3000 Neugierige und SPD-Anhänger und bezichtigte Gegnerin Angela Merkel der Verhinderungspoltitik.

Der Event-Aufwand war beachtlich: Eine Bühne samt satter Sound-Anlage, die locker für eine Zehn-Mann-Frau-Band ausgereicht hätte, Absperrgitter um den Marktplatz, Fotografentribüne, 800 Sitzplätze. Am Mittwochnachmittag ist alles bereitet für einen Mann: Martin Schulz macht Wahlkampf, für sich, seine SPD, für den örtlichen Bundestagsabgeordneten Thomas Oppermann und – das ist neu – auch für Ministerpräsident Stephan Weil und die heimische Landtagsvizepräsidentin Gabriele Andretta.

Heimspiel Oppermann

Ein Heimspiel hat Thomas Oppermann. Er spricht kurz, prägnant, aber wenig emotional. Er will mit seiner SPD Deutschland sozialer, sicherer und gerechter machen, und europäischer. „Wir wollen ein europäisches Deutschland, aber kein deutsches Europa!“

Ex-Göttinger Weil

Heimspiel-Gefühle hat auch der Hannoveraner Stephan Weil. Der Noch-Ministerpräsident, nun widerwillig im Kampf um die Wiederwahl, hat in Göttingen „gelernt, studiert“, erinnert er. Seitdem hat er ein Herz für Südniedersachsen und hat regelmäßig Präsenz gezeigt, auch heute, da er die Erfolge unter seiner Ägide für Südniedersachsen aufzählt: mehr Geld und Unterstützung mit dem Ergebnis mehr Zusammenhalt und Impulse in der Region. So gehe es nur mit ihm, aber nicht mit der CDU an der Regierungsspitze in Hannover weiter, schließt ein kämpferischer, überzeugender Weil.

+ Bad in der Menge: Der kleine Martin Schulz bahnt sich den Weg vom Ende des Platzes zur Bühne. Foto: Rampfel

Dann kommt Martin Schulz. Vom Ende des Platzes geleiten ihn Sicherheitsdienstler durch die Menge. Der kleine Schulz ist kaum zu sehen, der große Weil schon, der mit Oppermann den sozialdemokratischen Begleitschutz bildet. Martin Schulz lacht, grüßt, winkt, klatscht ab. Am Pult atmet er zunächst durch. Das Wasserglas ist voll. Thomas Oppermann nennt er „meinen Freund“ und dankt ihm für zähe politische Arbeit, die auch das Scheitern der Autobahn-Privatisierung eingebracht hätte. „In Deutschland werden keine Autobahnen privatisiert!“, ruft er. Jubel.

Vorneweg schiebt er die Botschaft: „Die SPD tut Göttingen, Niedersachsen und Deutschland gut.“ Dann geht Martin Schulz in die Programm-Details: Mietpreisbremse rein, Frauen von Teilzeit- in Vollzeitjobs, Ende mit der Lohn-Ungerechtigkeit. „Gleiches Geld für gleiche Arbeit – auch für Frauen“ und Gleichbehandlung aller Menschen, mehr Gerechtigkeit“, das sagt Schulz, und dafür steht er. Beifall von den vielen Zuschauern.

Zaudernde Merkel

Dann nimmt er sich Angela Merkel vor, seine Gegenspielerin, die in der Fußballersprache – und Schulz ist Fußballer – tief steht, also hinten dicht macht, nichts wagt: Sie vermeide Zukunftsdiskussionen, zaudere, verhindere, ja zöge sich hinter Äußerungen zurück wie: „Uns geht es doch gut“. Deutschland sei so in Gefahr den Anschluss in vielen Bereichen zu verlieren. Die CDU/CSU-Politik bezeichnet Schulz teilweise als „arrogant“, Ungleichheiten seien „für die CDU normal“.

Starkes Bild Familie

Stark wirkt Schulz, als er das Bild einer normalen Familie zeichnet, arbeitende Eltern, die Kinder erziehen und die Eltern pflegen. Leistungen die für Schulz nicht genug wertgeschätzt werden durch Gesellschaft und Staat. „Wir stellen die Familien in den Mittelpunkt unserer Politik, wir wollen einen neuen Generationenvertrag und die Würde im Alter zur Staatsaufgabe machen.“ Das gibt viel Beifall.

Golf-Fahrer und Golf-Spieler

Warum Martin Schulz ein beachtlicher, aber kein mitreißender Redner ist, zeigt sich jetzt: Nun, da der Nerv blank liegt, gelingt es nicht, diesen zu reizen: Die Hoffnung auf eine kostenlose Dieselnachrüstung stellen auch CDU-Politiker in Aussicht. Der nachgeschobene Spruch: „Mich interessieren mehr die Golf-Fahrer als die Golf-Spieler in den Firmen-Vorständen“ ist amüsant, wirkt aber gekünstelt.

+ Zuversicht: Daumen hoch zeigt Martin Schulz unserem Fotografen Stefan Rampfel. Foto: Rampfel

Was folgt sind Attacken gegen Trump und die AfD: „Es wäre eine Schande für Deutschland, sollte sie in den Bundestag einziehen.“ Er kündigt den nationalen Bildungspakt und eine gebührenfreie Bildung vom Kindergarten bis zur Hochschule an.

Taube über den Köpfen

Bezahlen möchte Schulz das mit dem Geld, was die CDU und ihre Kanzlerin in Rüstungsausgaben stecken will. Als just in diesem Moment eine Taube über die Köpfe der Zuschauer fliegt, erkennt Schulz die Symbolhaftigkeit nur bedingt: „Die Tauben wählen SPD“, sagt er. Vielleicht war es ja auch eine Friedenstaube.

Glaubt dieser Mann, der ein Kämpfer für Europa ist, darüber aber kaum spricht, Stärken also liegen lässt, wirklich daran, Bundeskanzler werden zu können? Viele Zuschauer mögen genau über diese Frage nach der knapp einstündigen Rede rätseln. Pure Zuversicht brachte Schulz nicht rüber. Am Ende gibt es für den Kanzlerkandidaten Schulz freundlichen Applaus, aber keinen euphorischen Jubel, außer in den ersten, auserwählten Reihen der roten Fähnchenschwenker. So endet die Schulz-Show unspektakulär.