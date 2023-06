Zweite Ausstellung im Günter-Grass-Archiv: Jim Dine und Theseus Chan

Auszeichnung: Weltklasse-Künstler Jim Dine erhält die Ehrenmedaille der Stadt Göttingen

Von: Thomas Kopietz

Gänseliesel-Sekt, Ehrenmedaille und Urkunde: All das erhielt Jim Dine von Oberbürgermeisterin Petra Broistedt am Sonntag im Kunsthaus Göttingen. © Privat/nh

Für seine vielfältige künstlerische Arbeit erhält Jim Dine von der Stadt Göttingen die Ehrenmedaille. Seine Ausstellung ist im Kunsthaus zu sehen.

Göttingen – Der international hoch geschätzte Maler, Bildhauer, Fotograf und Poet Jim Dine hat am Sonntag die Ehrenmedaille der Stadt Göttingen erhalten – zwei Tage nach seinem 88. Geburtstag am 16. Juni, den er in seiner künstlerischen Zweitheimat feierte.

Der Geehrte ist ein weltweit einzigartiger Multi-Künstler, der sich nicht gern in Gattungen-Schubladen stecken lässt. Dine ist ein Hauptvertreter der Pop Art, wird aber auch mit den Kunstrichtungen Neo-Dada und Abstrakten Expressionismus verbunden.

Göttingens Oberbürgermeisterin zeichnet Künstler Jim Dine mit der Ehrenmedaille aus

Malerei, Zeichnungen, Druckgrafiken – darunter Lithographien, Radierungen, Gravuren, Intaglien, Holzschnitte, Buchdrucke und Linolschnitte – Skulpturen und Fotografien, Poesie-Texte, das alles gehört zum Repertoire des genialen Künstlers, der auch in Paris, St. Gallen und im Weinbau-US-Städtchen Walla Walla nahe der Grenze zu Oregon.

Drei Künstler, eine Ausstellung: Gerhard Steidl, Jim Dine und Theseus Chan (von links) zeigen im Günter-Grass-Archiv „The Illusions“. Nebenan im Kunsthaus läuft die Jim-Dine-Ausstellung mit weltweit nie gezeigten Werken. © Thomas Kopietz

„Jim Dine hat sich auf dem Gebiet der Kultur in besonderer Weise und in langen Jahren Dienste für Göttingen erworben“, heißt es in der Begründung für die Auszeichnung. Mehr noch: Dine, geboren in Cincinnati (USA) ist mit Göttingen ganz eng: Er ist, wie sein künstlerischer Freund Gerhard Steidl sagt, mehrere Monate im Jahr in der Stadt, arbeitet dann in seinem Atelier an der Nikolaistraße im Kunstquartier.

Jim Dine hat den Göttingern ein „House of Words“ geschenkt - mit beeindruckenden Skulpturen

Dort steht hinter dem Kunsthaus der Jim-Dine-Pavillon: Das Gebäude „House of Words“ trägt im Inneren an den Wänden das Dine-Gedicht „Poet singing – The Flowering Sheets“ – und im Raum die einst von Steidl gesicherten, mehr als mannshohen Skulpturen aus ur-alten, amerikanischen Bäumen. Geschaffen hat sie natürlich Jim Dine und der hat sie nicht der Stadt geschenkt, „sondern allen Göttingern“, betont Steidl.

Ausstellung zum 88. Geburtstag: „Storm of Memory“ im Kunsthaus

Das noch junge, 2021 eröffnete Kunsthaus samt angrenzendem Günter-Grass-Archiv haben Dine zudem ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk gemacht: die Ausstellung „Storm of Memory“, die einen tiefen Einblick in das vielfältige Schaffen und in die persönliche Gedankenwelt Dines ermöglicht.

Geschenk an Göttinger: Jim Dine hat seine Holz-Skulpturen antiker Figuren aus alten amerikanischen Bäumen gefertigt und ein Gedicht an den Wänden in dem Gesamtkunstwerk „House of Words“ verewigt. © Thomas Kopietz

Ebenso vielfältig wie die technischen Verfahren sind auch seine Themen. Sie spiegeln politisch-gesellschaftliche Entwicklungen ebenso wider wie persönliche Erfahrungen und Erkenntnisse.

Im Kunsthaus tauchen gerne von Dine verwendete Motive auf

Das zeigt auch die großartige Ausstellung im Kunsthaus „Storm of Memory“, die bis zum 17. September läuft. Ja, es ist ein Sturm der Erinnerungen, der dort zu sehen, vorstell- und nachvollziehbar ist. So tauchen oft, die von Dine gerne verwendeten, Motive wie Herzen, Werkzeuge, Bademäntel, antike Skulpturen und die literarische Figur Pinocchio auf – ebenso der bemerkenswerte kahlgeschorene (Charakter-)Kopf des Jim Dine.

Dass Göttingen die Dine-Ausstellungen präsentieren kann, ist ein Privileg und dank der langen Zusammenarbeit mit Gerhard Steidl möglich, der einige Bücher mit Dine gemacht und veröffentlicht hat.

documenta15-Projekt kam an - Kasseler Veranstalter aber vermarkteten das nicht

Ein Blick auf mehr als 300 Ausstellungen in bedeutenden Galerien und Museen weltweit zeigt: Jim Dine ist freigiebig, so auch gegenüber der Stadt Göttingen, siehe „House of Words“, das zu Öffnungszeiten des Kunsthauses aufgesperrt wird.

Kostenfrei anzuschauen war eine beeindruckende Installation Dines im entkernten Haus Düstere Straße 15, dem Oschmann-Haus, während der documenta 15 im Jahr 2022. Viele Menschen schauten vorbei und waren beeindruckt. die documenta-Verantwortlichen freilich vermarkteten diese kulturelle Highlight nicht.

Übrigens: Jim Dine will der Stadt Göttingen und vor allem den Bürgern weitere Kunstwerke schenken, wie er angekündigt hat.

Bürgermeisterin Oschionwu: Jim Dine ist ein genialer und faszinierende Künstler

Oberbürgermeisterin Petra Broistedt, brachte es bei der Verleihung der Ehrenmedaille auf den Punkt: Jim Dine ist ein belebender, eigenständiger und beeindruckender Teil der Göttinger Kulturszene. Er bringt internationale Bedeutung nach Göttingen.“

Und Bürgermeisterin Onyekachi Oshionwu bezeichnete Dine bei der Geburtstagsgratulation schlicht und treffend als „genialen, faszinierenden Künstler“. (Thomas Kopietz)

Gerhard Steidl arbeitet seit vielen Jahren eng mit Jim Dine zusammen. Es ist ein besonderes Zusammenspiel, keines, das auf klaren, durchgetakteten Prozessen basiert, sondern sich oft spontan entwickelt. Die Ergebnisse aber sind außergewöhnlich – ob es Bücher über Dine sind neu entstehende Werke, des so unglaublich vielfältigen Künstlers.



Zweite Ausstellung im Günter-Grass-Archiv: Jim Dine und Theseus Chan

So ist es auch bei den beiden am Wochenende eröffneten Ausstellungen gewesen – mit dem Unterschied, dass ein weiterer „Steidl“-Künstler, nämlich Theseus Chan (Singapur), der am Göttinger Kunsthaus-documenta15-Projekt beteiligt war, ebenfalls beteiligt ist.

Im Kunsthaus sind in der Ausstellung auch Bücher von Jim Dine zu sehen, die im Göttinger Steidl-Verlag entstanden sind. © Thomas Kopietz

Im Günter-Grass-Archiv haben Dine und Chan das Kombi-Projekt „The Illusions“ geschaffen. Dine schrieb mit großen Lettern an eine Wand, Chan trug an dieselbe Wand Zeichnungen und Texte auf. An der anderen Wand schrieb Chan und Dine illustrierte die Fläche.



Jim Dine lebt mehrere Monate pro Jahr in Göttingen - und arbeitet im Atelier

Gleich nebenan präsentiert das Kunsthaus – kuratiert von Gerhard Steidl – Werke von Dine auf drei Etagen. „Es ist keine Retrospektive und doch eine Retrospektive entstanden“, sagt Gerhard Steidl, der die Schau mit Jim Dine gestaltet hat.

Zu sehen ist ein beeindruckender Querschnitt des künstlerischen Schaffens: Zeichnungen, Gemälde, Druckgrafiken, Lithografien, Siebdruck, Skulpturen, Texte und natürlich auch Bücher. „Sie sind die Lebensessenz für Jim“, sagt Steidl, der eben diesen Satz unterschreiben kann.



Nie gezeigte Werke Dines sind laut Steidl eine Sensation

„Das Interessante ist, dass wir in Storm of Memory fast nur neuere Werke von Jim Dine zeigen. Es sind fast alles Arbeiten, die sonst niemand auf der Welt irgendwo gesehen hat“, sagt Steidl und fügt an: „Das ist eine wirkliche, kleine Sensation.“

So ist die jüngst im Atelier in St. Gallen entstandene Skulpturenserie „Elysian Fields“ zu sehen, ebenso die Zeichnungsserie „Secrets Drawings“ und der neue „Gedichtzyklus „With Fragile Spirit“ sowie auch die unterschiedlichen Lithografie-Techniken, auch eine massive Steinplatte.



Dine-Motiv Pinocchio hat einen eigenen Raum im Kunsthaus

Im kleinen Raum im 2. Obergeschoss werden manche Besucher erstaunt sein: Überall Zeichnungen auf dem eine Kult-Persönlichkeit zu sehen ist, die sogar als – und das ist in diesem Fall treffend – Holz-Figur dort steht: Pinocchio. Ein Buch, eine Figur, die Jim Dine über lange Zeit beschäftigt, mit der er sich auseinandersetzt.



In Göttingen übrigens ist Dine der „Painter“, der Maler, wie er sagt. In einem Appartement im Kunstquartier arbeitet er. Göttingen ist ein ruhiger Ort für ihn, gleichwohl ein extrem effektiver, viel entsteht. Gemälde, Gedichte, Bücher – die mit Gerhard Steidl.

Jim Dine: „Gerhard Steidl ist eine große Inspiration für mich“

„Er ist eine große Inspiration für mich. Ein großes Vergnügen“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Ist es auch eine Inspiration für Steidl? „Ich hoffe doch“, lacht Dine. Gerhard Steidl, der enorm viel weiß über Materialien wie Papier und Farbe, bestätigt das. „Es inspiriert mich sehr. Und ich lerne in Bezug auf Materialien auch von Jim.“ Der sagt dann am Ende noch gerührt: „I love Göttingen.“

Die Ausstellungen im Kunsthaus und Günter-Grass-Archiv laufen bis zum 17. September. Der Eintritt ist frei. Der Pavillon House of Words ist im Kunsthaus-Hof zu den normalen Kunsthaus-Öffnungszeiten anzuschauen. (Thomas Kopietz)

