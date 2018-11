Johanniter in Südniedersachsen fahren Pakete zu Bedürftigen

Göttinger/Hannover. Die „Weihnachtstrucker“ der Johanniter-Unfall-Hilfe starten am 24. November ihre aktuelle Sammelaktion für notleidende Menschen in Südosteuropa. In Südniedersachsen gibt es mehrere Sammelstellen für die Aktion.

Die Hilfsorganisation ruft am Mittwoch Schulen, Kindergärten, Vereine und Firmen sowie Privatleute dazu auf, Pakete mit Grundnahrungsmitteln und Hygieneartikeln zu packen. Die Pakete können bis zum 16. Dezember in den Dienststellen der Johanniter oder an weiteren Packstellen abgegeben werden. In Südniedersachsen gibt es Sammelstellen in Göttingen (Adolf-Hoyer-Straße 5), Northeim (Beliner Allee 12-14) sowie Einbeck (Bismarckstraße 1).

Viele Menschen in Südosteuropa leiden besonders in den Wintermonaten, sagte der Projektleiter des Landesverbandes, Jan Klaassen. „Die Pakete sind für viele ein echtes Stück Lebenshilfe. Und sie sind außerdem ein Zeichen der Solidarität, ein kleiner Lichtblick für die Menschen vor Ort.“

In diesem Jahr übernehmen die Johanniter aus Niedersachsen und Bremen die Konvoi-Leitung für die Route in die Ukraine. Aktive aus den Ortsverbänden Stade und Wunstorf-Steinhuder Meer würden am 26. Dezember mit zwei 26-Tonnern samt Anhängern und einem Begleitfahrzeug in Richtung Kiew aufbrechen, kündigte Klaassen an.

Gleichzeitig fahren weitere rund 100 ehrenamtliche Weihnachtstruck-Fahrer aus Landshut in die Verteilgebiete nach Albanien, Bosnien, Ungarn und Rumänien.

Hunderte Helfer sind den Angaben zufolge an der Aktion beteiligt. Im vergangenen Jahr verteilten die „Weihnachtstrucker“ der Johanniter rund 55.000 Hilfspakete an Bedürftige in Südosteuropa. Die Aktion der Hilfsorganisation gibt es seit mehr als 20 Jahren. (epd/bsc)

www.johanniter.de/weihnachtstrucker