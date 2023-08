Jubiläumsprogramm: Die Filmstadt Göttingen wird 75 Jahre alt

Teilen

Fotoalbum zu den Dreharbeiten: Stolz präsentiert Wolf-Dieter Bleyer ein Album mit den Bildern von der Filmproduktion. © Laura Froböse

Vor 75 Jahren begann langsam die Blüte Göttingens als Filmstadt. Zu diesem runden Geburtstag hat jetzt das Jubiläumsprogramm begonnen.

Göttingen – Vor 75 Jahren fiel in Göttingen die erste Filmklappe. Das Jubiläums-Programm wurde am Montag im Kino Méliès eröffnet. Zur Feier des Tages flimmerte der erste in der Stadt gedrehte Streifen über die Leinwand: Liebe 47.

Die Veranstaltung war bereits eine Woche vor Beginn ausverkauft. Dementsprechend voll war das kleine Kino. Die Veranstalter freuten sich über das große Interesse.

Entstehung des Programms

Eröffnet wurde der Abend von Markus Riese. Mit viel Freude begrüßte er das Publikum und moderierte das Programm. Auch Sven Schreivogel vom Filmbüro Göttingen erzählte stolz von dem Jubiläum sowie der Entstehung des Programms. Die Veranstaltungsreihe wurde durch das gemeinsame Engagement Schreivogels und dessen Teams sowie durch vielfältige Unterstützung möglich.

Der Protagonist des Filmbüros Göttingen dankte insbesondere seinem ehemaligen Latein- und Religionslehrer Michael Petzel.

Blütezeit als Filmstadt

Unter den Besuchern befanden sich viele Zeitzeugen, die Göttingen in ihrer Blütezeit als Filmstadt erlebten. So erinnerte sich eine Besucherin mit Freude an einen Film zurück, bei dem ihr Hund die Hauptrolle spielte: „Das war für mich sehr aufregend und ist bis heute eine tolle Kindheitserinnerung.“ Doch aufgrund der damaligen Altersbeschränkung konnte sie den Film zunächst nicht erleben. Erst vor einigen Monaten sah sie ihn das erste Mal, da Wolf-Dieter Bleyer über eine Kopie des Films verfügte. „Ich war sowas von happy, dass er den Film hatte.“

Zu dem Film „Liebe 47“ gab es unter dem Einsatz von Wolf-Dieter Bleyer auch ein Fotoalbum zu sehen. Die Bilder in schwarz-weiß, dokumentieren die Dreharbeiten des Filmes und geben so einen Blick hinter die Kulissen der Produktion.

Potenzial für Filmarbeiten

Dabei sieht Bleyer in Göttingen weiterhin Potenzial für Filmarbeiten. „In der Stadt sind schöne Kulissen, man muss nur mal die Augen aufhalten und sich Gedanken machen“, schwärmt der Göttomher.

Nach dem gelungenen Auftakt sollen nun weitere Veranstaltungen des Jubiläums-Programms folgen.

Weitere Informationen gibt es hier. (Laura Froböse)