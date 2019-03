15 Teilnehmer aus der Region Osterode haben erfolgreich ihre Ausbildung zum Jugendgruppenleiter beim Landkreis Göttingen beendet. Sie dürfen ab sofort Kinder- und Jugendgruppen anleiten und auf Freizeiten betreuen.

Die erworbene Jugendleiter-Card (Juleica) ist ein bundesweit einheitlicher Ausweis für ehrenamtliche Mitarbeiter in der Jugendarbeit, informiert der Landkreis. In 50 Ausbildungsstunden, verteilt über drei Wochenenden wurden die Ehrenamtlichen in den folgenden Themen geschult: Rechte und Pflichten, Veranstaltungs- und Freizeitplanung, Jugendschutz, Gender und Kindeswohlgefährdung. Außerdem wurden Projekte in Kleingruppen geplant und umgesetzt.

Interessenten an einer Juleica-Ausbildung melden sich beim Landkreis Göttingen, Fachdienst 51.5 (Kinder- und Jugendarbeit, Jugendschutz, Jugendberufshilfe) unter Tel. 05522/ 960 47 50 (Kreishaus Osterode) oder 0551/525 22 60 (Jugendamt Göttingen).