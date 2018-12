Jugendkrimi-Hörspielreihe: Jetzt ermitteln die neuen "Göttinger Sieben"

© Per Schröter

© Per Schröter

Göttingen. Gut besucht war am Freitag das Junge Theater (JT) in Göttingen, wo die neue Jugendkrimi- Hörspielreihe "Die Göttinger Sieben" ihre Premiere feierte.

Das auf den Büchern von Tobias Schrader basierende und vom Neu-Eichenberger Sven Schreivogel produzierte Hörspiel hat sieben mutige Göttinger Professoren als Vorbild, die sich vor rund 200 Jahren mit dem König von Hannover anlegten. Die „neuen“ Göttinger Sieben – sechs junge Detektive und ein kleiner Hund – sind ebenso mutig und gehen im Göttingen der Jetztzeit auf Verbrecherjagd.

„Auf dem fertigen Hörspiel die Stimmen und Toneffekte nun alle gemeinsam zu erleben, ist ein tolles Ergebnis“, freute sich Produzent Sven Schreivogel, der während der Aufnahmen auch Regie führte. Dass die Arbeit jetzt abgeschlossen und das Hörspiel nun im Handel erhältlich sei, rührte ihn zu Tränen.

Von den 80 Kindern aus der Region – allesamt Hörspiel-Neulinge –, die sich beim ersten Vorsprechen um eine Rolle beworben hatten, waren 30 zum Casting eingeladen und sieben von der Jury ausgewählt worden: Yona Sophie Kallenberg, Adele Löser, Lisa Marianne Thiel, Tim Asch, Lukas Behnen, Julian-Marc Schmid und Julius Zimmermann. Sie alle waren mit ihren Eltern gekommen, um sich bei der Premierenveranstaltung zusammen mit den zahlreichen übrigen Gästen Ausschnitte aus den beiden ersten Folgen „Alte Dame in Not“ und „Falsche Fünfziger“ anzuhören und während einer Gesprächsrunde von ihren Erlebnissen während der Aufnahmen zu berichten.

„Ich war sehr überrascht, dass ich überhaupt ausgewählt wurde, habe mich aber tierisch gefreut“, meinte Lisa Marianne Thiel, die im Hörspiel Meike Bornemann spricht. Im Studio sei sie zunächst „total aufgeregt“ gewesen. „Aber das hat sich schnell wieder gelegt“, sagte sie. Nachdem das Casting für Julius Zimmermann (spricht Erwin Sapowski, genannt Kröte) „sehr entspannt“ verlaufen war, habe er sich beim Vorsprechen zwei Minuten lang gefühlt, als hätte er vor Gericht gestanden. „Ich hoffe, ich konnte dabei helfen, aus einem schönen Buch ein ebenso schönes Hörspiel zu machen“, meinte er.

Für Julian-Marc Schmid, der als einziger der Runde schon etwas Erfahrung als Synchronsprecher gesammelt hatte, war die Arbeit an einem Hörspiel etwas ganz Besonderes. „Da hat man sich viel mehr mit den Figuren auseinandergesetzt und musste viel mit den anderen Sprechern interagieren“, sagte Schmid.

Ein dickes Lob kam von Göttinger Sieben-Autor, Tobias Schrader, der in Göttingen Rechts- und Sozialwissenschaften studierte, inzwischen aber mit seiner Familie in Kiew lebt und deshalb bei der Premiere nicht anwesend sein konnte. „Ihr habe alle einen ganz tollen Job gemacht“, ließ er in einer Botschaft verkünden. Ein Sonderlob vom Autor und donnernden Applaus vom Publikum gab es für den Titelsong, der von Axel Mehner komponiert wurde. „Dieser Song hat echten Ohrwurmcharakter“, schrieb Tobias Schrader.