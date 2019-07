Jugendstrafen für Überfall: Schöffengericht setzt Haft zur Bewährung aus

Fünfeinhalb Monate nach einem Überfall auf eine Sparkassenfiliale in Friedland haben sich zwei weitere mutmaßliche Beteiligte vor dem Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Göttingen verantworten müssen.

Anfang Juli hatte das Amtsgericht bereits einen 19-Jährigen aus Göttingen zu zwei Jahren und drei Monaten Jugendstrafe wegen zwei Banküberfällen verurteilt. Dieser hatte zunächst im Oktober 2018 eine Bankfiliale im Göttinger Kreishaus und vier Monate später die Sparkasse in Friedland überfallen.

Weitere Beteiligte beim zweiten Überfall

Während er den ersten Überfall allein verübt hatte, waren an dem zweiten Überfall auch die jetzt angeklagten 18 und 19 Jahre alten Heranwachsenden beteiligt gewesen. Das Gericht befand sie der schweren räuberischen Erpressung für schuldig.

Der 18-Jährige erhielt dafür eine Jugendstrafe von eineinhalb Jahren, der 19-Jährige eine Jugendstrafe von acht Monaten. Beide Strafen wurden jeweils zur Bewährung ausgesetzt.

Die beiden Angeklagten hatten in dem Prozess die Tat gestanden und Reue bekundet. Demnach waren sie Mitte Februar bei einem gemeinsamen Treffen auf die Idee gekommen, den Überfall zu begehen.

Er habe akute finanzielle Probleme gehabt und keinen anderen Ausweg gesehen, um schnell an Geld zukommen, sagte der 18-Jährige. Derr 19-Jährige hatte nach eigenen Angaben eigentlich keine Geldprobleme.

Echt aussehende Softair-Pistole und Küchenmesser

Laut Anklage hatte der bereits verurteilte 19-Jährige sich für den Überfall eine echt aussehende Softair-Pistole besorgt, während der 18-Jährige ein Küchenmesser mit einer 15 Zentimeter langen Klinge mitnahm.

Der nun mitangeklagte 19-Jährige übernahm den Fahrdienst: Er fuhr die beiden „mit dem Golf von meinem Opa“ (was dieser, als das herauskam, „nicht so gut“ fand) zu der Sparkassenfiliale und postierte sich dann in der Nähe.

Seine beiden Kumpel gingen derweil mit einem Halstuch maskiert in die Sparkassenfiliale, bedrohten die beiden anwesenden Mitarbeiter mit der Pistole und dem Messer und forderten sie auf, den Tresor zu öffnen.

Nachdem sie den Tresorinhalt von 2300 Euro eingesackt hatten, flohen sie zu dem Pkw und fuhren zu dritt nach Göttingen. Der 18-Jährige erhielt von der Beute 1000 Euro, der 19-jährige Fahrer einen Anteil von 230 Euro.

Urteil im Wesentlichen das der Staatsanwaltschaft

Das Gericht folgte mit seinem Urteil im Wesentlichen dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Diese hatte lediglich im Fall des 18-Jährigen eine etwas höhere Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten gefordert.

Dessen Verteidiger plädierte dagegen auf eine deutlich niedrigere Jugendstrafe. Sein Mandant sei in die Tat „hineingestolpert“, eigentlich sei ihm die Tat „wesensfremd“.

Gemeinnützige Arbeit zur Opferentschädigung

Der Vorsitzende Richter Stefan Scherrer wies die Angeklagten in dem Prozess eindringlich darauf hin, welche psychischen Folgen der Überfall für die betroffenen Mitarbeiter hatte.

Eine Bankangestellte hatte in dem ersten Prozess als Zeugin ausgesagt, dass sie derart traumatisiert sei, dass sie bis heute arbeitsunfähig sei. „Das kann man nicht mit einer Entschuldigung aus der Welt schaffen, das hat ein langes Nachspiel für alle Beteiligten“, sagte der Richter.

Das Gericht sorgte mit einer Bewährungsauflage dafür, dass die Betroffene zumindest eine kleine Entschädigung erhält: Beide Angeklagte müssen nicht nur an einem sozialen Trainingskurs teilnehmen, sondern auch 100 beziehungsweise 50 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.

Hierbei ist auch der Opferentschädigungsverein „Ausgleich“ involviert. Dieser leitet für jede geleistete Stunde eine symbolische Entlohnung als Schadenswiedergutmachung an das Opfer weiter.