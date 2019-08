Junge Leute starten in Göttingen ins Berufsleben

Start in das neue Ausbildungsjahr bei der Sartorius AG: 58 junge Leute starten bei dem Göttinger Unternehmen ins Berufsleben.

Für viele Berufsstarter ging jetzt die Ausbildung los. Auch in Göttingen hatten für viele Azubis ihren ersten Tag – zum Beispiel bei der Stadtverwaltung und bei Sartorius.

1600 junge Leute hatten sich bei der Göttinger Sartorius AG beworben, 58 von ihnen treten nun ihren Ausbildungsplatz an: Das ist ein neuer Rekord für den internationalen Konzern, der auf Technologien für die biopharmazeutische Forschung und Industrie spezialisiert ist.

Der Großteil der Berufsstarter, davon 21 Frauen und 37 Männer, werden in der Göttinger Unternehmenszentrale arbeiten, fünf Azubis kommen bei Sartorius Stedim Systems im nordhessischen Guxhagen bei Kassel zum Einsatz.

„Wir legen großen Wert darauf, den Auszubildenden durch entsprechende Lernformate über das fachliche Knowhow hinaus auch soziale Kompetenzen zu vermitteln, die wir in der modernen Arbeitswelt für unabdingbar halten: interdisziplinäres Denken, interkulturelles Arbeiten, Medienkompetenz und Networking-Fähigkeiten“, sagt Ausbildungsleiterin Brigitte Wilhelm-Nienaber.

Sartorius: 153 Azubis

Unter den Nachwuchskräften befinden sich in diesem Jahr auch wieder Auszubildende mit Flüchtlingshintergrund. Im Rahmen einer 2015 gestarteten Initiative, mit der sich Sartorius für die Integration von Geflüchteten in die Arbeitswelt engagiert, absolvierten die drei jungen Leute bereits ein Praktikum im Unternehmen, nun haben sie sich für eine Ausbildung qualifiziert.

Sartorius bildet in kaufmännischen, gewerblich-technischen, naturwissenschaftlichen und informationstechnischen Berufen aus und bietet zudem Duale Studiengänge an. Zum ersten Mal sind in diesem Jahr auch Kaufleute für E-Commerce dabei.

Zusammen mit den neuen Auszubildenden bildet Sartorius 153 junge Menschen aus. Für das Ausbildungsjahr 2020 ist eine weitere deutliche Erhöhung der neuen Ausbildungsplätze geplant.

Auch bei der Stadt Göttingen begann das neue Ausbildungsjahr. 15 Nachwuchskräfte lassen sich zum Verwaltungsfachangestellten ausbilden. Neu dabei sind sieben Stadtinspektor-Anwärtern, vier angehende Notfallsanitäter, zwei künftige Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste, zwei zukünftige Vermessungstechniker, eine künftige Gärtnerin, ein künftiger Kfz-Mechatroniker, ein zukünftiger Koch sowie ein angehender Straßenbauer ausbilden. Eine Person startet ins Studium „Soziale Arbeit“ auf.