Junges Theater: Angstmän zeigt die Lebenswirklichkeit von Kindern

Wer hat Angst vor'm Pöbelmän? Jennifer (Natalie Nowak) und Angstmän (Pascal Hettler) überzeugen in ihren Rollen auf der Bühne des Jungen Theaters.

Mit „Angstmän“ von Hartmut el Kurdi bringt das Junge Theater die Lebenswirklichkeit von Kindern ab acht Jahren auf die Bühne.

Jennifer hat ein Tor geschossen. Begeistert kommt sie nach Hause und will das ihrer Mutter berichten. Doch wo ist Mama? In einer Sprachnachricht teilt diese mit, dass sie überraschend Nachtschicht hat und Jennifer sich nicht fürchten solle.

Zunächst beginnt das neun Jahre alte Mädchen ihre Liste verbotener Sachen abzufeiern. Sie legt sich mit Schuhen aufs Wohnzimmersofa und sie bestellt sich eine Pizza, obwohl sie das mit neun Jahren nicht darf. Am Telefon muss sie dafür so tun, als ob sie ihre Mutter wäre.

Irgendwie ist das Mädchen auch sauer auf die Mutter. Mit ihren Puppen bringt die Schauspielerin Natalie Nowak Jennifers Angst genauso gut rüber, wie vorher die Begeisterung fürs Fußballspielen. Da wirft sie Mutter-Puppe eben mal auf dem Boden. Doch was tun, wenn plötzlich ein Junge aus dem Schrank kommt?

Superman-Kopie bewegt sich wie ein Verlierer

Der Junge sieht aus, wie eine Superman-Kopie, die leider schon etwas zerrupft ist. Der blaue Umhang ist zerrissen, auch die Brille sieht dürftig zusammengeflickt aus. Dazu kommt, dass der blasse Superman-Verschnitt sich nicht bewegt wie jemand, der das Siegen gewohnt ist, sondern wie ein Verlierer, der darauf erpicht ist, nicht noch einmal eins ausgewischt zu bekommen. Den Pöbelmän fürchtet Angstmän besonders. Und der ähnelt Batman, wer hätte das gedacht? Und auch Pöbelmän lässt nicht lange auf sich warten. Muss sich Jennifer als Angstfrau zum Angstmän gesellen?

Das – so angesagte – „panische Kammerspiel“ gelingt den Schauspielern Natalie Nowak (Jennifer), Pascal Hettler (Angstmän) und Philip Heines (Pöbelmän) trefflich. In der Regie von Agnes Giese, bekannt als Schauspielerin am Jungen Theater, laufen die drei Gäste von der Schauspielschule Kassel im wahrsten Sinn des Wortes zur Hochform auf.

Pöbelmän und Angstmän

Wunderbar kindlich impulsiv spielt Jennifer Nowak das neunjährige Mädchen, Pascal Hettler als Angstmän flicht überzeugend ängstlich seine Hände und Beine ineinander. Mit seinem dicken Wanst (Ausstattung Hannah Landes) gibt Philip Heines Pöbelman, der wie Angstmän unter seiner Geschichte leidet.

Gut bespielbar ist das Bühnenbild mit großem Wandschrank und kleinem Sideboard zum Verstecken sowie zwei Türen, die vielleicht mit dem großen Sofa gesichert werden könnten. Passend zu den Geschehnissen im Schrank blitzt das Licht gern ein Momentchen vorher durch die Ritzen. Ab und zu muss auch das Licht der Taschenlampe reichen.

Kindern ab acht Jahren, die nicht gern allein zu Hause bleiben, kann Jennifers Geschichte vielleicht helfen. Und, wie die Vorstellung bewies: Nicht nur Kinder mögen ihre Geschichte.

Weitere Vorstellungen: 14 und 29. Dezember jeweils um 15 Uhr. Karten und Reservierungen per Mail an kasse@junges-theater.de und telefonisch unter 0551/495015.