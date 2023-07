Junges Theater Göttingen: Mit Einfallsreichtum gegen Raum-Misere

Von: Thomas Kopietz

Junges Theater Göttingen: Das JT zieht Bilanz der vergangenen Spielzeit und blickt weiter – sorgenvoll und dennoch grundoptimistisch – nach vorne. Dafür steht auch der Intendant Nico Dietrich. Archivfoto: Thoma Kopietz © Thomas Kopietz

Das Junge Theater Göttingen zieht Bilanz der vergangenen Spielzeit und benennt knallhart die Probleme, resultierend aus Baufehlplanungen der Stadt.

Göttingen/Northeim – Vier Jahre in der zwangsweise in der Interimsspielstätte Bürgerstraße wegen einer – noch immer nicht begonnenen – Sanierung Otfried-Müller-Haus (OMH). Und doch steht das Junge Theater (JT) laut Intendant Nico Dietrich vor der ersten „richtigen Spielsaison“ in dem ehemaligen Schulgebäude. Das wird denn auch noch einige Jahre Heimstätte des JT bleiben – was laut Dietrich eine enorme Herausforderung für das JT darstellt.

Junges Theater: Rückkehr erst 2028 ins Otfried-Müller-Haus bereitet massive Probleme

Hatte Dietrich vor einem Jahr noch plakativ und dramaturgisch wirksam gefordert: „Wir sind hier gefangen. Wir müssen hier raus!“, so ist nun klar, eine Rückkehr ins OMH ist nicht vor 2028 drin. Die Präsentation der neuen Spielzeit 2023/24 stand deshalb erneut im Zeichen dieser Problematik, für die einfallsreichen JT-Verantwortlichen nichts können, sondern allein die Stadt verantwortlich zeichnet, die mit der Sanierung nicht in die Strümpfe kommt.

Junges Theater Göttingen: Im Saal fehlen 40 Prozent der Plätze

Der Saal bietet 40 Prozent weniger Kapazität als der im OMH. Dementsprechend geringer sind die Einnahmen aus Kartenverkäufen. Kompensiert wird das vom JT durch mehr Gastspiele, Open-Air-Auftritte und generell mehr Aufführungen. Waren es an alter Spielstätte 200 Aufführungen pro Jahr, gegen jetzt die Schauspieler 299 Mal auf die Bühne, wie der Intendant sagt. „Da bleibt nicht viel Zeit für freie Tage.

300 statt 200 Aufführungen - dennoch weniger Zuschauer als im Otfried-Müller-Haus

299 Mal Auf- und Abbau, das frisst zudem – auch aufgrund schwieriger räumlicher Bedingungen – viel Zeit. „Die Arbeit, das Spielen wird ineffizienter“, bilanziert Dietrich. „Es wird alles im wahrsten Sinne des Wortes auf den Rücken der Mitarbeiter der Bühnentechnik ausgetragen.“

Das JT steuert gegen mit Energie und Ideenreichtum. Die Zahl der Gastspiele, die mit dem kleinen Ensemble und knapper Technikbesetzung gestemmt werden muss, ist hoch: 70 Gastspiele stehen in der Bilanz 2022/23, viele liefen in der Region, besonders die Stadthalle Northeim hat sich als Publikumsbringer etabliert, manche führten gar bis Hamburg zu den Privattheatertagen. Weiteres Problem: Auch die Vermietung des Saals ist viel weniger oft möglich, als zu OMH-Zeiten.

Wichtige Einnahmen fehlen dem Jungen Theater

Auch daraus resultieren weniger Einnahmen, aber auch weniger Raum für Auftritte der freien Szene und eigenen Spielclubs. „Wir verlieren den Charakter eines offenen Theaterhauses, freie Gruppen verlieren einen Kulturstandort – das ist schade“, konstatiert Nico Dietrich. Eine Kritik, die sich natürlich auch gen Stadtverwaltung geht.

40 000 Besucher kamen in der Spielzeit 2022/23 ins Junge Theater

„Zum Glück kommen die Gäste“, zeigt sich Dietrich sofort wieder positiv. 21 000 wollten die JT-Stücke 2022 an der Bürgerstraße sehen. Eine stattliche Zahl. Aber: Im Otfried-Müller-Haus am Wochenmarktplatz kamen im Schnitt doppelt so viele. Der Kreativität der JT-Macher ist aber geschuldet, dass dank der Gastspiele und Auftritte in Kitas, Grundschulen und Gymnasien (insgesamt 14 000 Besucher) unter dem Strich eine Besucherzahl von 40 000 steht.

JT-Verantwortliche haben Umland im Blick, besonders Northeim

Zudem hat das Junge Theater weiter das Umland im Blick: „Die Region reicht bei uns bis Kassel“, zeigt Dietrich Weitsicht.

Erstmals mit Stück beim Literaturherbst dabei

So wird es weiter Auftritte auch in Northeim geben, wo in der Saison 2023/24 sogar eine spektakuläre Festival-Premiere stattfindet: Beim Göttinger Literaturherbst spielt das JT in der Stadthalle die Premiere von „Loriot 100“ – eine Hommage an Viktor von Bülow. „Loriot“, der in diesem Jahr 100 Jahre alt würde, machte einst sogar in Northeim sein Abi. Wenn das kein Anlass ist Informationen/Programm/Karten: www.junges-theater.de (Thomas Kopietz)