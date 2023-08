Junges Theater: Mit Glanz und Glitzer in die neue Spielzeit

Von: Thomas Kopietz

Teilen

Junges Theater Göttingen: Thyra Uhde (links), Isabelle Küster und Marius Prill (rechts) im Probe-Bühnenbild. © Laura Froböse

Die Sommerpause ist beendet, die neue Spielzeit im Jungen Theater kann kommen.

Göttingen - Das Junge Theater (JT) eröffnet diese am Samstag, 26. August, mit der Premiere von „Das kunstseidene Mädchen“. Als Vorlage dient der gleichnamige Roman von Irmgard Keun, der 1932 in Berlin erschien.

Inszeniert wird das Stück von Isabelle Küster, die bereits seit drei Jahren als Dramaturgin am Haus tätig ist. Mit der Inszenierung schlüpft sie nun erstmals auch in die Rolle der Regisseurin am JT und übernimmt dazu auch Bühnenbild und Kostüm.

Regisseurin Küster schlug das Stück selbst vor

Küster schlug das Stück für die Spielzeit selber vor, doch war zunächst nicht als Regisseurin an der Produktion beteiligt. Aufgrund vieler Ideen und ihrer Faszination für den Text und die Hauptfigur, wurde die Regie schließlich an sie übergeben.

Mit der neuen Spielzeit 2023/24 begrüßt das JT auch ein neues Ensemble-Mitglied: Thyra Uhde. In dem Solostück mit Musik spielt sie die Rolle der 18 -jährigen Doris und wird dabei von Marius Prill musikalisch begleitet.

Neues Ensemble Mitglied Thyra Uhde legt sofort los

Bereits in ihrer Jugend sah Uhde selbst eine Inszenierung des „kunstseidenen Mädchens“ und war ab da an dem Text sowie der Figur interessiert. „Ich freue mich sehr, da das kunstseidene Mädchen etwas war, was ich seit einiger Zeit gerne spielen wollte“, erzählt Uhde in Hinblick auf die Produktion.

Das Stück spielt Anfang der dreißiger Jahre und begleitet die Protagonistin Doris auf ihrem Weg ein „Glanz“ zu werden. Mit einem gestohlenen Pelzmantel flüchtet sie nach Berlin und trifft dabei immer wieder verschiedene Männer, auf deren Gunst sie angewiesen ist.

Stück wurde als Wunsch-Tagebuch geschrieben

Das als „Wunsch-Tagebuch“ geschriebene Stück, thematisiert die Ausweglosigkeit einer jungen Frau in einer vom Patriarchat geprägten Zeit und dem damit verbundenen Existenzkampf – ein Thema, dass noch heute von großer Relevanz ist, findet Küster.

Auch in den Kostümen und dem Bühnenbild, wird der Kern der Figur aufgegriffen. So soll im Bühnenbild nicht nur viel Glitzer zu finden sein, sondern auch die Traumwelt von Doris soll verdeutlicht werden.

Weitere Infos zum Stück sowie dem Kartenverkauf gibt es unter: www.junges-theater.de.

Von Laura Froböse