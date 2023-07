Junges Theater zündet in Göttingen eine Hommage an Loriot

Von: Thomas Kopietz

Vor dem Kassenhäuschen, das ein Verwandter von Günter Grass gebaut hat: (von links) Nils Schmidt (Öffentlichkeitsarbeit), Nico Dietrich (Intendant), Isabelle Küster (Dramaturgin) und Christian Vilmar (Dramaturg). © Thomas Kopietz

Für die Spielzeit 2023/24 plant das Junge Theater Göttingen ein spannendes Programm. Unter anderem gibt es eine Hommage auf Loriot.

Göttingen – Die Liste der Problemfälle für das Junge Theater (JT) in Göttingen im Ausweichquartier alte Voigt-Realschule an der Bürgerstraße ist lang: Weite (Treppen-)Wege für die Gäste zu den Toiletten und für die Bühnentechniker bei Transporten.

Dazu 40 Prozent weniger Plätze im Saal im Vergleich zum Otfried-Müller-Haus, das seit dem Umzug 2019 auf den Sanierungsstart wartet.

Enorme Kreativität

All dem begegnet das JT um Nico Dietrich stets mit enormer Kreativität. Das Spielzeitprogramm 2023/24 ist ein Beispiel dafür.

Dann wird wieder so viel und oft gespielt wie 2022 – als 300 (!) Veranstaltungen über die Bühnen gingen. Damit kompensiert das Team Einnahmeverluste. Ebenso durch Auftritte – vor allem mit den Musik-Stücken – im Umland. „Die Region reicht für uns von Northeim bis Kassel“, sagt Intendant Dietrich und kündigt sogleich einen Kracher im 2023/24-er-Programm an: Das JT startet bei Göttingens größtem Kulturfestival, dem Literaturherbst, durch.

Vicco von Bülow wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden

In der Stadthalle Northeim wird das JT eine Hommage an Vicco von Bülow zünden: „Loriot 100“. Vicco von Bülow wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Der großartige Komiker hatte auch direkten Bezug zu Northeim, machte dort 1946 aus seinem Not-Abitur am „Corvi“ ein vollständiges. Und seine kongeniale Sketch-Partnerin Evelyn Hamann hatte am JT von 1968 bis 1971 ihr erstes Theaterengagement. So drängte sich eine Produktion auf, die Hüseyin Michael Cirpici inszenieren wird. „Wir wollen aber kein Humoristenstadel werden“, scherzt Dietrich.

Dafür stehen auch zwei Premieren: „Stolz und Vorurteil“ nach Jane Austen in Bearbeitung von Isobel McArthur sowie „Lou Andreas Salomé“ – ein Theaterabend über „das Leben, Lieben und Wirken“ der wegweisenden Göttinger Frau, die Wegbegleiterin von Nietzsche, Rilke und Freud war, Philosophin und kämpferische Frau.

Monolog auf der Bühne

Zum Start wird Dramaturgin Isabelle Küster als „Erstling“ den Monolog „Das kunstseidene Mädchen“ auf die JT-Bühne bringen. Große Saisoneröffnung ist „Wer hat Angst vorm Drachenlord?“ Dabei stehen der legendäre Podcast von Studio Bommes und die skurril-erschreckende Geschichte von YouTuber Rainer Winkler Modell.

Freuen können sich die Besucher auch auf die Fortsetzung „Tatortreiniger 2“ und natürlich eine neue Musikrevue, die laut Dietrich über jüngere Musik gerade auch ein junges Publikum ansprechen soll. (Thomas Kopietz)

Hintergrund: Die Premieren im Jungen Theater 26. August: „Das kunstseidene Mädchen" nach Irmgard Keun. Inszenierung: Isabelle Küster 16. September: „Wer hat Angst vorm Drachenlord", nach dem Podcast „Cui Bono" 31. Oktober: (Göttinger Literaturherbst), „Loriot 100", Stadthalle Northeim 10. November: „Das Neinhorn", Familienstück nach Marc-Uwe Kling. Inszenierung: Nico Dietrich mit der Schauspielschule Kassel 24. November: „Der Tatortreiniger 2", Kultserie von Mizzi Meyer, Regie Markus Fennert 23. Februar 2024: „Musikshow 2023/24". Inszenierung Michaela Dicu 12. April: „Stolz und Vorurteil (oder so)" nach Jane Austen. 24. Mai: „Lou Andreas-Salomé", Text: Lutz Keßler, Inszenierung Christian Vilmar Das Kinder- und Jugendprogramm wird gesondert vorgestellt.