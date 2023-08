Kabarettist Florian Hacke überzeugt mit düsterem Humor

Gastspiel beim Kultursommer

+ © Per Schröter Beim Kultursommer präsentierte Kabarettist Florian Hacke im Alten Rathaus sein neues Programm. © Per Schröter

Mit Florian Hacke gastierte ein Kabarettist mit düsterem Humor beim Kultursommer in Göttingen. Er überzeugte sein Publikum.

Göttingen – Mit seinem neuen Programm „Nichts darf man mehr!“ gastierte Kabarettist Florian Hacke im Rahmen des Göttinger Kultursommers im Alten Rathaus.

Dabei legte er mit düsterem Humor schonungslos den Finger in die Wunden des Kleinbürgertums.

Berichte aus seinem privaten Leben

„Wenn man keine Kinder hat, verpasst man die Hälfte des Lebens. Wenn man welche hat, die andere.“ Als Florian Hacke zunächst mit Feststellungen wie dieser aus seinem privaten Leben berichtete, schien es der Auftakt eines eher herkömmlichen Kabarettprogramms zu sein.

Hacke kam in Hannover zur Welt

Der in Hannover geborenen Kabarettist, Schauspieler, Comedian und Poetry-Slammer erzählte aus seiner Kindheit („Langeweile macht kreativ. Danke Hannover!“), wie seine Nerven von „Conny-Büchern“ oder Erlebnissen auf dem Spielplatz strapaziert würden oder von seiner unfreiwillig durch Corona auf vier Jahre verlängerten Elternzeit („meine Frau hatte eine feste Arbeit und ich konnte Wein trinken - wenn die Kinder im Bett waren“).

Wir alle haben ein Arschloch, aber können jeden Tag entscheiden, ob wir eins sein wollen.

Dann aber wurden Hackes Erzählungen immer düsterer. Geht man nach den Reaktionen und dem Applaus, fühlte sich das Publikum im nicht ganz ausverkauften Saal des Alten Rathauses aber dennoch bestens unterhalten.

Knallharte Alltagsbeobachtungen

Und das, obwohl einem bei den knallharten Alltagsbeobachtungen und pointierten Geschichten des 44-Jährigen das Lachen manchmal schon im Hals steckenbleiben konnte. Etwa wenn er den Mord an Frauen besang und den Femizid zu einem echten Ohrwurm machte.

Oder wenn er gegen Impfgegner und Hetze in den sozialen Netzwerken Stellung bezog und behauptete, Genmutationen in Folge einer Impfung sei für manche Menschen auch durchaus eine Chance.

Aber genau darum ging es ja schließlich auch in seinem Programm. „Die Frage ist nicht, ob man bestimmte Dinge überhaupt noch sagen darf“, meinte Hacke. Denn wenn man nicht gerade hetze, verleumde oder den Holocaust leugne, dürfe man per Gesetz fast alles. Die Frage sei viel mehr, ob man bestimmte Dinge noch sagen will. „Wir alle haben ein Arschloch, aber können jeden Tag entscheiden, ob wir eins sein wollen“, sagte er. Ein Satz, der vielen Anwesenden sicher auch einen kleinen Denkanstoß gegeben haben dürfte. (Per Schröter)