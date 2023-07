Kälte schuld an schlechter Klausur in Zivilrecht?

Von: Heidi Niemann

Verwaltungsgericht Göttingen: Es entschied gegen den Jura-Absolventen. © Bernd Schlegel

Um die erneute Teilnahme an einer Zivilrechtsklausur ging es bei einem Prozess vor dem Verwaltungsgericht Göttingen. Der Jura-Absolvent scheiterte mit seinem Antrag.

Göttingen – Ein angehender Jurist hat keinen Anspruch darauf, seine Klausur im Zivilrecht wiederholen zu dürfen. Das hat das Verwaltungsgericht Göttingen entschieden.

Das Gericht wies damit einen Antrag eines Absolventen der juristischen Fakultät in Göttingen auf vorläufigen Rechtsschutz ab.

Streit um Zivilrechtsklausur

Dieser wollte das Landesjustizprüfungsamt gerichtlich per einstweiliger Anordnung dazu verpflichten lassen, ihm die erneute Teilnahme an der Zivilrechtsklausur zum Abschluss des Jura-Studiums zu ermöglichen. Sein erster Versuch war lediglich mit zwei Punkten bewertet worden.

Er begründete seinen Antrag damit, dass während der Klausur zwecks Infektionsschutz extrem stark gelüftet worden sei. Dadurch habe in dem Saal eine unterdurchschnittliche Temperatur mit Windböen geherrscht. Er habe viel Zeit gebraucht, um sich an das Raumklima zu gewöhnen.

Umstände bei der Klausur

Nach Ansicht des Gerichts hätte er diese vermeintlich widrigen Umstände bereits während der Klausur rügen müssen. Dies habe er jedoch nicht getan, auch von anderen Teilnehmern habe es keine Beschwerden gegeben (Aktenzeichen 4 B 87/23).

Der Jura-Student hatte noch mehrere weitere Anträge gestellt, die alle darauf abzielten, seinen Notendurchschnitt zu verbessern. So sollte das Gericht per einstweiliger Anordnung das Prüfungsamt dazu verpflichten, dass seine mündliche Prüfung sowie mehrere weitere Klausuren neu beurteilt werden und ein neuer Prüfungsausschuss über seine Gesamtnote entscheidet.

Berufsziel: Anwalt in Großkanzlei

Er begründete die Eilbedürftigkeit damit, dass er in dem auf das erste Examen folgenden Referendariat seine Anwaltsstation bei einer international tätigen Großkanzlei absolvieren möchte. Sein Berufsziel sei es, später in dieser Kanzlei als Anwalt zu arbeiten. Wäre er bereits während des Referendariats dort tätig, würde dies seine Chance auf eine spätere Einstellung erhöhen.

Für eine erfolgreiche Bewerbung müsse er eine Pflichtfachnote von mindestens 9,00 Punkten (vollbefriedigend) vorweisen können, er habe aber nur 8,94 Punkte erreicht. Er könne nicht darauf verwiesen werden, im Referendariat auf eine andere Kanzlei auszuweichen. Dies würde ihn unzumutbar in seiner Berufsfreiheit beeinträchtigen.

Vollbefriedigendes Ergebnis

Nach Angaben des Gerichts ist der vorgelegten Ausschreibung indes nicht zu entnehmen, dass die Kanzlei nur Bewerber mit einer vollbefriedigenden Pflichtfachnote annimmt. Voraussetzung sei vielmehr, dass das Erste Staatsexamen – so wird die erste Abschlussprüfung nach dem Jura-Studium genannt – mit mindestens vollbefriedigendem Ergebnis erfolgreich abgeschlossen wurde. Das Examen setze sich aus zwei Teilen zusammen, der staatlichen Pflichtfachprüfung (diese macht 70 Prozent der Gesamtnote aus) und einer universitären Prüfung (30 Prozent). Es komme also auf die Gesamtnote an, nicht auf die Pflichtfachnote. Der Antragsteller habe als Gesamtnote 10,05 Punkte erreicht. Damit habe er die Voraussetzung eines mindestens vollbefriedigenden.

Nicht im Grundrecht auf Berufsfreiheit beschränkt

Damit habe er die Voraussetzung eines mindestens vollbefriedigenden Ersten Staatsexamens erfüllt und könne sich jederzeit bei der Großkanzlei bewerben. Er sei daher nicht in seinem Grundrecht auf Berufsfreiheit beschränkt, befanden die Richter. (Heidi Niemann)