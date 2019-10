Gläser statt Krüge beim Treffen der Göttinger Kaufmannsgilde

Zu den traditionsreichen Veranstaltungen im Alten Rathaus gehört das Treffen der Göttinger Kaufmannsgilde. Ab diesem Jahr wird dabei aus Gläsern statt aus Krügen getrunken.

Die Organisatoren des Abends haben sich für eine moderne Variante entschieden und die gestalteten Gläser in Auftrag gegeben. Sie wurden am Donnerstag in der Speise- und Schankwirtschaft „Bullerjahn“ von Alexander Grosse, Vorsitzender des Kreisverbandes Göttingen im HVH Handelsverband Hannover, Andreas Gliem, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Südniedersachsen, Olaf Feuerstein, Geschäftsführender Gesellschafter des Freizeit In, und Ingo Schrader, Marketingleiter der Einbecker Brauerei, vorgestellt.

Höhepunkt des Treffens der Kaufmannsgilde Anfang November ist die Verleihung des Silbernen Löffels an eine Persönlichkeit, die sich um die Kaufmannschaft in Göttingen verdient gemacht hat. Zudem wird dabei Dirk Toepffer, Chef der CDU-Fraktion im Niedersächsischen Landtag, über das Thema „Lebendige Innenstädte – Handlungsoptionen aus Sicht der Landespolitik“ sprechen.