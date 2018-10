Kein Elterntaxi mehr: Wacher und sicherer zur Schule

Initiative an Grundschule in Bovenden

+ © Hans-Peter Niesen Sicher über die Straße: Die Bovender Grundschule am Sonnenberg hat ein Konzept für einen sicheren Schulweg ohne Auto erarbeitet. © Hans-Peter Niesen

Bovenden. Wer zu Fuß zur Schule geht und nicht mit dem Auto gebracht wird, startet fitter in den Unterricht und ist aufmerksamer. Von dieser Erkenntnis ausgehend strebt eine Elterninitiative der Grundschule am Sonnenberg in Bovenden an, mehr Eltern davon zu überzeugen, ihr Kinder nicht mit dem Auto zu bringen, sondern zu Fuß den Schulweg zurücklegen lassen.