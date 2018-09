Kein Landkreis-Zuschuss für privaten Göttinger Kindergarten

Das Verwaltungsgericht Göttingen an der Berliner Straße: Hier wurde die Klage des Elternvereins abgewiesen.

Göttingen. Ein von einem Elternverein betriebener Kindergarten in der Stadt Göttingen hat keinen Anspruch darauf, dass sich auch der Landkreis Göttingen an der Förderung beteiligt.

Das hat das Verwaltungsgericht Göttingen entschieden. Nach Ansicht der Richter ist die Klage des Vereins, der eine institutionelle Förderung durch den Landkreis verlangt hatte, unbegründet.

Der Kindergarten sei bereits mit allen Plätzen in den Bedarfsplan der Stadt Göttingen aufgenommen. Ein und derselbe Kita-Platz könne aber nicht in die Bedarfsplanung zweier verschiedener örtlicher Träger aufgenommen werden. Außerdem gebe es keine Nachfrage in planbarer Größe von Eltern aus dem Kreisgebiet, die ihr Kind dort betreut lassen möchten (Aktenzeichen 2 A 297/15).

Der Verein betreibt in Eltern-Initiative einen Kindergarten mit angeschlossener Krippe. Der Kindergarten verfügt über zwei Gruppen mit je 23 Plätzen sowie eine Krippengruppe mit 15 Plätzen. Alle Plätze sind im Bedarfsplan der Stadt Göttingen aufgenommen. Finanziert wird die Kita durch einen Leistungs- und Budgetvertrag mit der Stadt Göttingen sowie Landesmittel und Elternbeiträge. Die Stadt Göttingen bezuschusst dabei nur die Plätze, die tatsächlich von Kindern aus ihrem Bezirk belegt sind. Für Plätze, die nicht besetzt sind oder von Kindern aus dem Landkreis in Anspruch genommen werden, gibt die Stadt keinen Zuschuss.

Derzeit besuchen zwei Kinder aus dem Kreisgebiet den Kindergarten. Diese waren dort aufgenommen worden, als sie noch im Stadtgebiet wohnten. Später waren sie in eine Gemeinde im Landkreis Göttingen verzogen, in der nicht ausreichend Betreuungsplätze zur Verfügung standen.

Die Gemeinde zahlt für die Göttinger Kita-Plätze der beiden Kinder einen Zuschuss.