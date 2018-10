Keine Einigung über die Art der Ferkel-Kastration in Niedersachsen

Hannover. Es geht um die drei „K-Fragen“. Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) hat für Montag zum Schweine-Gipfel in ihren Amtssitz geladen. Die Branche soll Lösungen für ihre drei Hauptprobleme diskutieren: Kastenstand, Kupieren und Kastrieren.

Also Perspektiven und Altnativen bei Haltungsbedingungen von Sauen, Abschneiden der Ringelschwänze und Unfruchtbarmachen von männlichen Ferkeln aufzeigen. Mäster, Schlachtbetriebe und der Handel sitzen mit am Tisch.

In der Nacht zu Dienstag hatten die Spitzen von CDU, CSU und SPD in Berlin nicht nur den Diesel-Kompromiss geschmiedet, sondern sich auch für eine Verschiebung des Verbots der betäubungslosen Kastration von männlichen Ferkeln um weitere zwei Jahre ausgesprochen. Ab 1. Januar 2019 – nach einer im Tierschutzgesetz von 2013 festgeschrieben sechsjährigen Übergangszeit – sollte das schmerzhafte Abknipsen der Hoden eigentlich tabu sein.

Dieser blutige Eingriff wenige Tage nach der Geburt verhindert den strengen Geruch und Beigeschmack des späteren Eber-Fleisches. Doch Agrarlobby und Fleischindustrie beklagten hohe Kosten im Falle des Ausstiegs und drohten mit Abwanderung. Die Grünen sprachen von einem „schmutzigen Deal zulasten des Tierschutzes“; das niedersächsische Landvolk jubelte: „Das ist endlich ein positives Signal für Sauenhalter.“

Vier Alternativen zum betäubungslosen Kastrieren, die in anderen Staaten bereits zum Einsatz kommen, stehen zur Debatte: Bei der Jungeber-Mast bleiben die Tiere von einem chirurgischen Eingriff verschont, sie werden noch vor Eintritt der Geschlechtsreife geschlachtet. Allerdings erreichen die Jungeber nicht mehr das in Deutschland übliche Schlachtgewicht, die Erlöse der Mäster fallen also deutlich geringer aus. „Das ist alles eine Frage des Profits“, beklagt eine Tierschützerin.

Bei der Immunokastration werden die Eber per Impfung entmannt. Die Ferkel bekommen im Abstand von vier Wochen zwei Spitzen mit einem Wirkstoff, der die Bildung von männlichen Geschlechtshormonen hemmt. Diese Methode ist kostengünstig, da die Mäster sie selbst vornehmen können. Extremer Nachteil: Obwohl der Impfstoff nach Angaben des Herstellers keine Rückstände hinterlässt, gibt es bei Verarbeitern und Verbrauchern große Vorbehalte.

Bei der Kastration unter Inhalationsnarkose werden die Ferkel vor der OP in eine Art Tiefschlaf versetzt. Zusätzlich bekommen sie Schmerzmittel. Das alles darf in Deutschland nur ein Tierarzt durchführen, Apparatur und Anästhetikum sind teuer, die Ferkel leiden nach Angaben von Tierschützern trotzdem.

Bleibt also noch der vor allem von Niedersachsen ins Gespräch gebrachte „vierte Weg“. Hier werden die kleinen Eber bis zum Alter von acht Tagen unter lokaler Betäubung kastriert. In Dänemark ist das ganz und gäbe, die Ferkelzüchter dort dürfen selbst die Spritze in die Hoden ihrer Tiere setzen. In Deutschland ist das derzeit ausschließlich Tierärzten vorbehalten, was diese Alternative erheblich verteuert.

Vor einer Einführung will Agrarministerin Otte-Kinast diese Methode allerdings noch näher erforschen lassen. Gleichzeitig drückt sie aufs Tempo „Der Ausstieg aus der Kastration ohne Betäubung wird von mir in keiner Weise in Frage gestellt. Je schneller er kommt, desto besser.“

Der Handel ist schon weiter

Die großen Supermarktketten, die zwischen ertragsorientierten Bauern und ihren in Bezug auf Qualität und Tierwohl immer kritischeren Kunden stehen, sind viel weiter, als Agrarlobby und Große Koalition weismachen wollen. „Wir handeln seit dem 1. Januar 2017 kein Schweinefrischfleisch von kastrierten Tieren“, heißt es in den Richtlinien der „Nationalen Tierwohl-Einkaufspolitik“ des Lebensmittelkonzerns Aldi-Nord. „Die aktuell zur Verfügung stehenden Alternativen wie die Ebermast oder die Impfung zur vorübergehenden Unterdrückung des Ebergeruchs werden akzeptiert.“

Auch andere Handelsunternehmen wie Edeka, Lidl und Rewe können sich eine Vermarktung dieses so erzeugten Schweinefleisches gut vorstellen. Man sei sich der zusätzlichen Anforderungen für die Erzeuger bewusst, erklärt Aldi. „Über die Wege der Umsetzung sind wir mit unserem Lieferanten in einem engen Austausch.“