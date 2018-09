Keine Gewalt um NPD-Eichsfeldtag

Dauerprotest: Seit 2011 veranstaltet die NPD ihr Treffen Eichsfeldtag. Seitdem gehen Menschen aus Protest auf die Straße. So auch am Samstag. Archivfoto: Stefan Rampfel

Leinefelde/Göttingen. Etwa 150 Menschen haben nach Polizeiangaben am Samstag in Leinefelde (Eichsfeldkreis) gegen den Eichsfeldtag der rechtsextremen NPD protestiert.

Die Demonstration sei ohne Zwischenfälle verlaufen, sagte eine Polizeisprecherin. Zu der Protestaktion, an der auch Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) teilnahm, hatten das Eichsfelder Bündnis gegen Rechts, mehrere Parteien im Göttinger Kreistag sowie Gruppierungen aufgerufen. Leinefelde liegt nur wenige Kilometer von der Landesgrenze zu Niedersachsen und etwa 50 Kilometer von Göttingen entfernt.

Kirche beteiligt

Die Demonstranten versammelten sich am Nachmittag am Leinefelder Bahnhof und zogen dann durch die Stadt. In Sichtweite des Eichsfeldtag-Geländes gab es eine Abschlusskundgebung. Zuvor hatte die katholische Kirche St. Maria Magdalena ein ökumenisches Friedensgebet angeboten. Die Aktionen des Bündnisses standen unter dem Motto „Das Eichsfeld für Frieden und Demokratie, gegen Hass und Gewalt“.

150 Rechte kamen

Beim Eichsfeldtag waren laut Polizei etwa 150 Personen aus der rechten Szene anwesend. Die NPD organisiert diese Veranstaltung in Leinefelde mit Rechtsrock-Konzerten, Reden von Parteifunktionären sowie einem Familien- und Kinderprogramm seit 2011. In den vergangenen Jahren kamen bis zu 500 Rechtsextremisten in die Kleinstadt.

Friedensweg in Hannover

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und das Bündnis „Bunt statt Braun“ rufen am Montag in Hannover um 17 Uhr zu einem „Friedensweg“ auf. Auf dem am Nordufer des Maschsees startenden Friedensweg zur Aegidienkirche solle gezeigt werden, dass „Hannover für eine bunte und vielfältige Gesellschaft steht“, sagte Torsten Hannig, Geschäftsführer der DGB-Region Niedersachsen-Mitte. "Rechte Hetze hat in einer solidarischen Gesellschaft nichts verloren." Man wolle allen, die an diesem Tag nicht nach Chemnitz reisen können, die Möglichkeit geben ihre Solidarität zum Ausdruck zu bringen“, sagte Torsten Hannig. In Chemnitz findet am Montag ein Konzert gegen Rechts mit vielen Stars statt, dabei sind auch die Toten Hosen. (dpa/epd/tko)