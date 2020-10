Keine Veranstaltungen bis Jahresende: Lockdown bei der Musa in Göttingen

Das ist eine schlechte Nachricht für alle Kultur- und Musikfans: Wegen der Corona-Krise sagt das Kultur- und Veranstaltungszentrum Musa in Göttingen alle Veranstaltungen bis zum Jahresende ab.

Göttingen – Gleichzeitig machen sich die Verantwortlichen massive Sorgen über die wirtschaftliche Zukunft der Künstler und der Veranstaltungsmacher in der Region.

„Wir können den Veranstaltungsbereich wirtschaftlich nicht halten, die hohen Infektionszahlen sprechen nicht dafür, dass sich in den kommenden Wochen, Menschen in unseren Saal setzen werden, um mit den Füßen zu wippen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Göttinger Kultureinrichtung.

Die Musa habe im Rahmen aller Möglichkeiten versucht, auch in Kooperation mit dem Nörgelbuff, Veranstaltungen zu organisieren. Auch diese Konzerte, die unter Titel „Nörgelbuff goes musa“ geplant waren, müssen nun ausfallen.

„Unsere Verantwortlichen für den Bereich Livekonzerte, Partys, Veranstaltungen, Gastronomie und Veranstaltungstechnik haben ihr Möglichstes gegeben, euch und uns Sicherheit zu gewährleisten“, machen Tine Tiedemann und Johannes Förster für Rockbüro und Nörgelbuff deutlich. Beide Einrichtungen hätten sich gegen keine Maßnahme gewehrt, die dem Infektionsschutz dient.

„Nun ist es so, dass wir natürlich Konzerte von Singer- und Songwriter, Lesungen, Improtheater und Bandauftritte ermöglicht haben, damit die Künstlern Gagen generieren können, aber auch als PR-Arbeit für uns, damit ihr uns nicht vergesst. Allerdings können wir uns diese Form der Öffentlichkeitsarbeit nicht mehr leisten. Hinzu kommt, dass die Vorschriften, so sinnvoll sie auch in unseren Augen sind, zwischen den Besuchern einen Abstand von 1,50 Meter zu garantieren, nicht die Grundlage schaffen, Konzerte wirtschaftlich durchzuführen. Dies müssen wir als Musa“, sagen Tiedemann und Förster.

Beide stellen klar: Mit einer garantierten Landes-Förderung, wie das neu aufgelegte Programm „Niedersachsen dreht auf“, das die eigentlichen Ausgaben und vor allem die Gagen deckt, könnte die Musa Künstlern eine Bühne bieten. Wichtig sei dabei vor allem ein Gagenniveau, mit dem die Kulturschaffenden auch überleben können. „Künstler und Solo-Selbstständige aus unserem Bereich leiden, darben, geben auf. Sie sind aber unsere ,Nahrung’, sie sprechen, singen, rappen, spielen, hauen dabei auf den Tisch oder in die Tasten. Sie decken auf, kritisieren, bringen uns zum Tanzen und Lachen.“

Die Musa will allen, die die Hilfe der Einrichtung benötigen die Türen aufhalten und die Räume zur Verfügung stellen. „Wir haben einen riesengroßen Vorrat an Taschentüchern. Wir beraten so gut wir können und suchen gerne mit nach Lösungen“, sagen Tiedemann und Forster. „Wenn wir jetzt nicht zusammenhalten, kommen wir hier nicht vollzählig raus.“ (Bernd Schlegel)