Er ist der Herr der Bienen: Kenntnisse und Fähigkeiten rund ums Imkerhandwerk

Hemeln. Bienen sind wichtig: Ohne sie könnte viele Pflanzen kaum bestäubt werden. Ihre Haltung setzt viele Kenntnisse und Fähigkeiten voraus. Ein Imker aus der Region erklärt sie uns.

Auf den ersten Blick wirkt er fast wie ein Marsmensch, wenn er mit seinem weißen Schleier über die Wiese läuft. Aber die Schutzkleidung hat einen Sinn: Klaus-Peter Sikora ist Hobby-Imker in Hemeln, kümmert sich um Wohl und Wehe von 25 Bienenvölkern. „Die Bienen stehen gerade im Raps, das macht sie aggressiv. Wir trafen ihn beim Umsetzen auf einer Wiese am Rand von Hemeln.

+ Klaus-Peter Sikora © Schlenz Momentan sei die Rapsblüte an der Reihe, so Sikora. Aber eigentlich holten sich seine Bienen alles, was sie vorfänden: „Ich bin kein Wanderimker, reise mit meinen Bienen also den Blühpflanzen nicht hinterher“, erklärt Sikora. Nach Pfingsten, sobald der Raps verblüht sei, werde geerntet, sagt er, während er einige Waben aus dem Brutraum in den Honigraum der Bienenstöcke umsetzt.

Bereits seit 30 Jahren hält Sikora Bienen. „Ich habe mir das meiste hier selbst beigebracht, Bücher zu dem Thema geradezu verschlungen“, sagt der Hemelner, der vor seinem Ruhestand bei der Kriminalpolizei tätig war.

In diesem Jahr seien die Völker in ihrer Entwicklung hinterher, Grund sei das relativ kalte Frühjahr. Dazu kämen Probleme mit der Rapsblüte, die in diesem Jahr nicht so gut ausfalle wie sonst.

Ohne Bienen gehe es jedoch nicht: „Ob Äpfel oder Birnen: Die Bienen bestäuben alles, was uns schmeckt“, erklärt Sikora. Mehrere Gefahren setzten den Bienen zu: Die Varroa-Milbe sei nach wie vor ein Problem. Die amerikanische Faulbrut zum Glück nicht.

Weitere Probleme entstünden durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, die den Bienen schadeten, wie Glyphosat oder Neonicotinoide. Seine Bienen beschäftigen Sikora einen Großteil des Jahres: „Ein Imker, der es nur ein bisschen Ernst meint, kann von Anfang April bis Mitte Juli nicht in Urlaub fahren“, betont er.

+ Hochkonzentriert bei der Arbeit: Imker Sikora beim Herausnehmen eines Einbaurahmens aus der sogenannten Magazinbeute. © Schlenz

Seinen Honig liefert er an ehemalige Kollegen bei der Polizei, einen Hofladen in der Region, einem Bäckereigeschäft, Bekannte und Verwandte. „Reich wird man nicht, aber es deckt einige Nebenkosten“, so Sikora. Die Bienenzucht und Pflege sei eine Passion. In Imkerkreisen sei daher der Spruch: „Erst hat man die Bienen und dann haben einen die Bienen“ sehr geläufig, scherzt der Imker.

Die Bienen hätten sich über die Jahrzehnte verändert: „Sie sind heute zahmer als vor 50 Jahren“, glaubt Sikora. Das liege daran, dass heute die aus dem Alpenraum stammende Carnica-Biene dominiere, früher sei es die Nordische Biene gewesen. Wichtig sei, die Bienen immer als Ganzes zu sehen: „Das sind keine süßen Bienchen. So ein Volk ist ein großer Organismus, der zusammenarbeitet.“

Anders als häufig gedacht komme der Königin eine dienende Funktion zu, indem sie zum Beispiel über 2000 Eier lege.

Der Imkerverein Hann. Münden-Brackenberg, in dem sich Sikora engagiert, zählt 38 Mitglieder und hält insgesamt 180 Bienenvölker. In diesem Jahr feiert der Verein sein 125-jähriges Bestehen.

Bienenhaltung in der Magazinbeute

Klaus-Peter Sikoras Bienen leben in einer sogenannten Magazinbeute. Als Beute bezeichnet der Imker den Bienenstock. Darin stecken die Einbaurahmen, in die die Bienen die Wabenstruktur einarbeiten. Der Brutraum ist vom Honigraum durch ein Absperrgitter getrennt. Sikoras Waben sind im Kaltbau angeordnet. Dabei sind die Waben mit der Seite zum Flugloch ausgerichtet. Beim Warmbau dagegen hängen die Waben parallel zur Flugloch-Front der Beute. Das Kaltbau-Prinzip bietet dem Imker mehrere Vorteile: Steht er vor der Wabe, kann er sie rechts und links anheben, ohne dabei umständlich über kreuz greifen zu müssen. Zudem bringt der Kaltbau Vorteile für die Bekämpfung der Varroa-Milbe mit Ameisensäure. Die Arbeitsbienen können nämlich so die Luft besser regulieren und eine Überdosierung mit der Ameisensäure kann vermieden werden.

Wussten Sie schon?

• Rauch beruhigt die Bienen nicht, sondern simuliert ihnen einen Waldbrand. Die Stechbereitschaft sinkt, da die Tiere die honiggefüllten Zellen aufsuchen und ihre Honigmägen füllen. Der Imker nutzt dieses Verhalten, um ruhig arbeiten zu können.

• Im Winter sorgt der Imker zwar mit der Zuckerfütterung dafür, dass das Volk nicht verhungert. Allerdings leben die Bienen nicht ausschließlich vom Zucker, sondern auch vom Pollen, den sie in die Waben einlagern und der wichtig für die Eiweiß- und Mineralstoffversorgung der Tiere ist.