Kinder aus Göttingen lernen auf der Bühne spielerisch ihre Rechte kennen

Wissen Sie welche Rechte Ihr Kind hat? Bei einem Sommercamp in Göttingen für 10- bis 16-Jährige wurden Kinderrechte auf die Bühne gebracht.

„Nur wer seine eigenen Recht kennt, kann sie auch einfordern und sich für andere einsetzen“, sagt Projektleiterin Eva Söhngen. „Eine Bühne für eure Rechte“ nennt sich das interaktive Jugend- und Theaterprojekt des Instituts für angewandte Kulturforschung in Kooperation mit dem Jungen Theater Göttingen.

Weitere Partner sind Amnesty International, Unicef Göttingen, Boatpeople Project, das Kulturzentrum Kaz, der Kinderschutzbund, der Stadtjugendring und Bildung trifft Entwicklung – Regionale Bildungsstelle Nord.

Kostenlos: Nach dem Projekt geht's nach Berlin

45 Kinder aufgeteilt in drei Gruppen sind bei dem Projekt dabei. Nach dem Sommercamp ist es aber noch nicht vorbei, so Söhngen, denn ein halbes Jahr lang nehmen die Kinder an einem Theaterkurs teil.

Am 2. Februar 2020 gibt es dazu eine Aufführung im Jungen Theater. Im Anschluss an das Projekt lädt der Göttinger Abgeordnete Thomas Oppermann (SPD) die Kinder für drei Tage nach Berlin ein, wo sie mit Menschenrechtsaktivisten und Politikern sprechen können.

Das alles ist für die Kinder kostenlos. Gefördert wird das Projekt von Engagement Global, dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, der Heinrich-Dammann Stiftung und dem evangelischen Kirchlichen Entwicklungsdienst.

Theater wird als kreative Lernform genutzt

Vormittags vermittelten Theaterpädagogen den Kinder Inhalte etwa zu Menschen- und Kinderechten, Lebensbedingungen in anderen Ländern und Umweltschutz. Diese sind aber kreativ verpackt, ganz nach dem Motto „Mit Spaß lernt es sich besser.“

Die Theaterpädagogen haben laut Söhngen selbst schon im Entwicklungsdienst gearbeitet und konnten den Kindern daher authentisch von ihren Erfahrungen berichten.

Am Nachmittag waren die Kinder theaterpädagogisch aktiv. Vor allem das Improvisationstheater hat sie sehr beeindruckt. Ein besonderer Blickfang war aber die kasachische Jurte, ein traditionelles Nomaden-Zelt, in dem ebenfalls Gruppenaktionen stattfanden.

+ Die kasachische Jurte bot beim Projekt „Eine Bühne für eure Rechte“ ein einzigartiges Umfeld für theoretische und praktische Inhalte © Jessica sippel

Das Theaterspielen wird als kreative Lern- und Aktionsform genutzt und kommt gut bei den Kindern an: „Wir haben viel über Selbstbewusstsein und unsere Rechte gelernt“, sagt die neunjährige Lilly. „Wir haben auf der Bühne gelernt, unsere Gefühle auszudrücken“, sagt Leni.

Kinder werden für ihre Rechte sensibilisiert

Laut einer Studie des Kinderhilfswerks wissen sowohl Kinder als auch Erwachsene oft nicht gut über Kinderrechte Bescheid. „Manche wissen nicht, dass es die UN-Kinderrechtskonvention überhaupt gibt“, so Söhngen. Deshalb sollen Kinder mit dem Projekt für diese Themen sensibilisiert werden.

„Viele Kinder putzen Schuhe mit schädlichen Mitteln oder sammeln Müll in den Müllbergen oder müssen schweres Wasser tragen. Das ist nicht gesund“, sagt die zehnjährige Leni.

Die achtjährige Zoë spricht von 19 000 Kindern, die weltweit jeden Tag an Hunger sterben. „Das hat mich sehr mitgenommen. Ich möchte, dass alle Kinder gerecht behandelt werden.“

Besonders wichtig ist es den Kindern, dass jedes Kind zur Schule gehen kann, sagt auch die achtjährige Charlotte.

Theater ist eine besondere Form, um die Perspektive zu wechseln und sich in andere eizufühlen, erklärt Söhngen. „Gleichzeitig bekommt man durch eine Rolle die nötige Distanz“, sagt sie. Das sei besonders bei so ernsten Themen wie Kinderarbeit wichtig.

Nur wenige Erwachsene kennen die Kinderrechte

Laut einer Studie des Deutschen Kinderhilfswerks kennen sich nur etwa zwölf Prozent aller befragten Erwachsenen mit der UN-Kinderrechtskonvention gut aus. Eine große Mehrheit der Befragten (75 Prozent) kennt nach eigenen Angaben Kinderrechte nur dem Namen nach.

Bei Kindern und Jugendlichen kennen sich etwa 16 Prozent mit den Kinderrechten gut aus, 60 Prozent kennen sie ebenfalls nur vom Namen und etwa 22 Prozent haben noch nie etwas von Kinderrechten gehört

Die UN-Kinderrechtskonvention zusammengefasst

Unicef hat die 54 Artikel der Konvention in zehn „Grundrechte“ zusammengefasst. Demnach haben Kinder das Recht auf:

1. Gleichbehandlung und Schutz vor Diskriminierung unabhängig von Religion, Herkunft und Geschlecht

2. einen Namen und eine Staatsbürgerschaft

3. Gesundheit

4. Bildung und Ausbildung

5. Freizeitz, Spiel und Erholung

6. Das Recht, sich zu informieren, sich mitzuteilen, gehört zu werden und sich zu versammeln

7. eine Privatsphäre und eine gewaltfreie Erziehung im Sinne der Gleichberechtigung und des Friedens

8. sofortige Hilfe in Katastrophen und Notlagen und auf Schutz vor Grausamkeit, Vernachlässigung und Verfolgung

9.eine Familie, elterliche Führsorge und ein sicheres Zuhause

10. Betreuung bei Behinderung

Hier geht es zur ausführlichen UN-Kinderrechtskonvention mit allen 54 Artikeln.