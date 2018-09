Kinderhilfswerk Unicef feiert im Göttinger Felix-Klein-Gymnasium

© Per Schröter

Göttingen. 60 Jahre ist es her, dass das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen Unicef in Göttingen eine Arbeitsgruppe gegründet hat. Jetzt wurde dieses Jubiläum gefeiert.

Zahlreiche Gäste waren in die Aula des Felix-Klein-Gymnasiums gekommen, um sich über die Arbeit von Unicef zu informieren und zusammen mit den rund 40 Mitgliedern der Arbeitsgruppe einen bunten Abend zu erleben.

+ Arbeitsgruppenleiter Dr. Hans-Joachim Merrem. © Per Schröter Nach den Grußworten von Schulleiter Michael Brüggemann und Göttingens Jugenddezernent Siegfried Lieske, der Unicef eine „starke Marke“ und eine „Bürgerbewegung für die Rechte der Kinder“ nannte, umriss der Leiter der Göttinger Arbeitsgruppe, Dr. Hans-Joachim Merrem, die Aufgaben des Kinderhilfswerks.

„Wir weisen auch vor Ort auf Verletzungen von Kinderrechten hin und sammeln Geld für Projekte in Ländern, wo Hilfe dringend benötigt wird“, sagte er. Dabei habe Unicef in den vergangenen Jahrzehnten viel erreicht. „Beispielsweise gehen heute 90 Prozent aller Mädchen weltweit zur Schule“, so Merrem. 1970 seien es nur 65 Prozent gewesen. „Die Kindersterblichkeit konnte von 12,6 Millionen im Jahr 1960 auf derzeit unter vier Millionen gesenkt werden.“

Und auch die Versorgung mit sauberem Trinkwasser sei weltweit entscheidend ausgebaut worden. Dazu passte auch der Spendenaufruf des Abends: Alle Spendengelder fließen in Projekte rund um die Wasserversorgung in Äthiopien.

Welch große Bedeutung für das Kinderhilfswerk bis heute der Verkauf von Grußkarten hat und wie die Arbeit von Unicef in den Anfängen der Göttinger Arbeitsgruppe aussah, davon berichtete deren erste Leiterin Käte Schaller in einem Gespräch mit Schülern des Felix-Klein-Gymnasiums.

In einer Ausstellung wurde zudem über das Thema Kinderarbeit informiert. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung, die Christoph Huber von den Stillen Hunden moderierte, vom Schulchor des Felix-Klein-Gymnasiums sowie der Jugendband von „music house“, die für ihre Einlagen stürmischen Applaus ernteten.