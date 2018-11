Nachmittag für Nachwuchsforscher am Institut für Ethnologie der Uni Göttingen

Über das Leben mongolischer Kinder

+ © Johanna Hemmersbach/nh „Mit dem Pferd zur Schule?“: Unter diesem Titel können Nachwuchsforscher in einem Seminar am Institut für Ethnologie mehr über das Leben mongolischer Kinder erfahren. © Johanna Hemmersbach/nh

Göttingen. Das Institut für Ethnologie an der Uni Göttingen lädt Nachwuchsforscher am Samstag, 24. November, von 14.30 bis 16.30 zu einem Kindernachmittag ein. „Mit dem Pferd zur Schule? – Kinder in der Mongolei“ lautet der Titel des Seminars für Kinder ab sechs Jahren.