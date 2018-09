Kinder reisen in der Innenstadt spielend um die Welt

4. Göttinger Kindertag in der Göttinger Innenstadt. Die Aktion von Pro City lud die Kinder zu einer Weltreise über 40 Stände an - sie bekamen auch einen Kinder-Weltreisepass. Andrang herrschte am Stand eines Trauring-Geschäftes, an dem die Kinder Ringe mit ihrem eigenen Namen stempeln konnten. Foto: Per Schröter

Göttingen. Eine Weltreise hatte Veranstalter Pro City Kinder und Eltern versprochen. Und diese bot der 4. Göttinger Kindertag bei bestem Wettern in der Innenstadt.

37 familien- und kinderorientierte Vereine, Institutionen und Unternehmen präsentierten in der gut besuchten City jeweils ein Land – egal ob real oder erdacht.

Reale Staaten wie Holland, Indien, Japan und Afrika waren dabei ebenso vertreten wie die Fantasie-Länder Tanzanien, Gripsiana, Tafelanien oder das Trinkwasserland.

Für die Kinder ging es nun darum, an den Ständen die Aufgaben zu erfüllen. Vom Malen, Rätseln und Basteln über Holzfische Angeln, Balancieren und Basketballspielen bis zum Musizieren mit Instrumenten war für jeden Geschmack und jedes Talent etwas dabei. War eine Aufgabe erfüllt, gab es dafür einen Stempel in den Kinderreisepass, den jeder der am Ende mehrere tausend Teilnehmer zu Beginn erhalten hatte.

„Der Göttinger Kindertag ist eine großartige Aktion“, lobte Anne Zeyen, während ihr fünfjähriger Sohn Jarle am Stand der Freien evangelischen Gemeinde unter Aufsicht zum ersten Mal allein ein Streichholz anzündete und damit in einem Blumentopf aus Reisig ein kleines Feuer entfachte. Vor allem der Reisepass sei super, weil er die Kinder dazu motiviere, wirklich alles auszuprobieren. „Allerdings finde ich, dass manche Stationen etwas kindgerechter aufgebaut sein könnten“, übte die Friedländerin auch leise Kritik. „Insgesamt ist das aber eine tolle Idee.“

Dieser Meinung war auch Lothar Kleinschmidt, der mit seinen beiden Kindern extra aus Osterode angereist war. „Durch diese Veranstaltung werden viele Familien in die Göttinger Innenstadt gelockt, die sonst eher nicht hierher kommen würden.“ Bei ihm selbst habe das jedenfalls hervorragend funktioniert.

Begeisterung herrschte aber nicht nur bei den Eltern, sondern vor allem bei den Kindern. „Das war super“, hörte man einen Jungen sagen, der gerade am „Veilchenstand“ der BG Göttingen ein paar Bälle im Basketballkorb versenkt hatte. Mit ihrem Kindertag hatte die Pro-City Göttingen als Veranstalter erneut voll ins Schwarze getroffen. Und dass das Wetter auch noch so perfekt mitspielte, setzte einer rundum gelungenen Veranstaltung noch die Krone auf. (per)