Kinomitarbeiter im Göttinger Cinemaxx streiken am Freitagabend

Göttingen – Die Mitarbeiter des Göttinger Cinemaxx streiken am heutigen Freitagabend für ein besseres Einkommen. Die Gewerkschaft Verdi kündigte eine Arbeitsniederlegung zwischen 19 und 23 Uhr an.

Cinemaxx-Kinos werden im Rahmen einer bundesweiten Tarifrunde in der gesamten Republik bestreikt, allerdings an unterschiedlichen Tagen, wie Orhan Sat, Gewerkschaftssekretär für den Verdi-Bezirk Süd-Ost-Niedersachsen erklärte. Die Löhne in der Kinobranche liegen nach Angaben der Gewerkschaft zum Teil nur knapp über dem Mindestlohn. Verdi fordert einen Einstiegslohn von 10 Euro pro Stunde.

„Von den mageren Löhnen können die vorwiegend teilzeitbeschäftigten Kinomitarbeiter die teuren Lebenshaltungskosten kaum bestreiten. Denjenigen, die längerfristig in der Branche arbeiten, droht Altersarmut“, hieß in der Streikankündigung.

Die Streikenden wollen die Kinobesucher mit folgendem Text empfangen: „Wir kümmern uns mit großem Engagement um Sie, unsere Besucher*innen und Gäste. Und Sie erwarten zu Recht, dass wir alles tun, um Ihnen ein schönes Kinoerlebnis zu ermöglichen. Wir leisten mit Freude unsere Arbeit. Dafür wollen wir gute Arbeitsbedingungen und eine angemessene Bezahlung.“

Die nächste Verhandlungsrunde findet am 25. Februar in Hamburg statt.

