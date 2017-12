Kirche und Diakonie bauen neues Domizil in der Göttinger Innenstadt

Göttingen. Die evangelische Kirche und die Diakonie in Göttingen bündeln mehrere ihrer Einrichtungen an einem neuen Standort.

Das künftige „Forum der Kirche und Diakonie“ soll auf einem kircheneigenen Grundstück am westlichen Rand der Innenstadt entstehen, wie Friedrich Selter, Superintendent des Kirchenkreises Göttingen, erläuterte. Die Kosten für das Projekt auf dem Gelände neben dem Parkhaus Groner Tor belaufen sich nach einer aktuellen Berechnung auf rund 7,25 Millionen Euro.

Der zu errichtende Gebäudekomplex soll unter anderem die Kirchenkreis-Sozialarbeit, die Lebensberatung, die Familienbildungsstätte und das Migrationszentrum für die Stadt und den Landkreis Göttingen beherbergen. Die Superintendentur und die Öffentlichkeitsarbeit des Kirchenkreises sollen später dort einziehen. Einige Räume würden auch vermietet, etwa an ein Restaurant oder eine Praxis, sagte Selter.

„Wir sind wegen der vielen in der Stadt verteilten Gebäude als Diakonie bislang eigentlich nicht sichtbar“, begründete der Superintendent das Vorhaben. „Dies wollen wir nun ändern.“ Mit dem „Forum der Kirche und Diakonie“ entstehe ein „zukunftsfähiges Ensemble, in dem Kirche mitten im Herzen der Stadt als diakonische Kirche erkennbar wird“.

Nach den Worten der Leiterin des Kirchenkreisamtes Göttingen-Münden, Christine Klett, spielen auch wirtschaftliche Erwägungen bei dem Neubau eine Rolle. „Wir sparen einerseits Mietkosten“, sagte sie. Andererseits sicherten Vermietungen an externe Nutzer einen „langfristigen und sicheren Vermögensaufbau“. Die Kirche wolle „in Steine investieren, um unsere Beine, also die der Pastoren, zu finanzieren“.

Der Göttinger Kirchenkreistag hatte im November bereits ein Budget von etwa 7,6 Millionen Euro für das Projekt bereitgestellt. Davon stellt der Kirchenkreis 600 000 Euro zur Verfügung, die hannoversche Landeskirche gewährt einen Zuschuss in Höhe von einer Million Euro. Etwas mehr als sechs Millionen Euro sollen über ein Darlehen finanziert werden, sagte Projektleiter Peter Friele vom Kirchenkreis.

Fertigstellung 2020

Der Bau des „Forums Kirche und Diakonie“ soll im Sommer 2018 beginnen. „2020 wollen wir fertig sein und einziehen“, sagte Selter. Der Kirchenkreis Göttingen hat etwa 74 000 Mitglieder. (epd/bsc)

Evangelische Kirche investiert auch in die Gemeinden auf dem Land

Superintendent Friedrich Selter betonte bei der Vorstellung des Projekts „Forum der Kirche und Diakonie“, dass die evangelische Kirche auch in ihre Gemeinden in den ländlichen Räumen investiert.

Hintergrund ist das Thema Gebäudemanagement, bei dem überprüft wird, welche Immobilien die Kirche benötigt. Hier eine Übersicht über aktuelle Investitionen in Kirchen in der Region Göttingen: 2015 und 2016 wurden 985 000 Euro in die Dachstuhlsanierung in St. Marien in Göttingen, 1,3 Millionen Euro in Rittmarshausen sowie 80 000 Euro in ein Heizungsprojekt in Elliehausen investiert. Derzeit laufen Arbeiten an den Kirchen in Reiffenhausen (940.000 Euro) und Ballenhausen (485.000 Euro). Im kommenden Jahr sind Arbeiten an den Kirchen in Barterode (ca. 1,2 Millionen Euro), Groß Lengden (ca. 820.000 Euro) und Bischhausen (ca. 600.000 Euro) in Planung, so der Kirchenkreis.