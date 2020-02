Das kleine Welttheater von São Paulo - Neues Stück am DT feierte Premiere

Fast ausverkauft war die Premierenvorstellung "Das Leben auf der Praça Roosevelt" am Samstag im Deutschen Theater.

Göttingen – „The pursuit of Happiness“, das Streben nach Glück, wird in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung als unveräußerliches Menschenrecht bezeichnet. Auch die Menschen auf dem Roosevelt-Platz in der brasilianischen Millionenstadt São Paulo streben nach Glück, und wenn es nur ein kleines ist.

Deutsches Theater: Premiere fast ausverkauft

In Dea Lohers Dreistundenstück „Das Leben auf der Praça Roosevelt“, das am Samstag im fast ausverkauften Deutschen Theater Göttingen Premiere hatte, treffen Individuen aufeinander, die in ihren mehr oder weniger kümmerlichen Existenzen gefangen sind.

Dea Lohers Theaterstück: Zahlreiche Individuen treffen aufeinander

Da sind der todkranke, grundehrliche Polizist Mirador und seine Frau. Ihr Sohn wurde von den Drogendealern ermordet, als er aussteigen wollte. Da ist der Waffenfabrikant Vito, der die Fabrik schließen will, um das Morden in der Stadt zu verringern – und durch die Entlassungen neues Unglück schafft. Da ist seine krebskranke Sekretärin Concha, die eine zarte Romanze mit der herzenswarmen Transsexuellen Aurora eingeht.

+ Kommen sich näher: Glücksbringerin Bingo (Judith Strößenreuter) und Fabrikant Vito (Christoph Türkay). © Thomas Aurin

Da ist Bingo, die in der Spielhalle die Glückszahlen ansagt und Vito näherkommt, indem sie das Bildnis seines übermächtigem Vaters von der Wand schießt. Und da ist Bibi, die schrille Transvestitin. Der arbeitslose João (Roman Majewski) und die quirlige Computerspiel-Testerin Maria (Marina Lara Poltmann) kommen mit isolierten Auftritten hinzu. „Dieses Leben ist nicht das richtige“, stößt sie heraus.

Wie ein kleines "Welttheater"

Letztlich sind die Personen, deren Lebensweg sich zufällig auf und an dem hässlichen Platz schneiden, liebenswert gezeichnet. Große Hoffnungen haben sie nicht, aufzugeben kommt aber auch nicht in Frage. Was sich auf dem Platz abspielt, erscheint wie ein kleines Welttheater, eine moderne Version vom „Großen Welttheater“ des Barockdichters Calderón.

Regisseur Aurelius Śmigiel lässt alles in einem Bühnenraum spielen, den Jósef Halldórsson mit großen Kreuzen, einem leeren Bilderrahmen, Vitrinen, der Wand eines Büros und groben Holzelementen möbliert hat. Die sprachlich meist einfachen Dialoge und Monologe werden, von erzählenden Passagen unterbrochen, je nach Rollenprofil mal zurückhaltend, mal temperamentvoll vorgetragen.

In kleinen Dosen kommt Humor hinzu, so als Herr Mirador mit zungenbrecherischen Wortungetümen vom schönen Beginn seines Ehelebens erzählt oder als Bibi (Ronny Thalmeyer) von einer beglückenden Begegnung mit einem Marsmenschen schwärmt.

Kraftakt für Deutsches Theater: Neun Rollen mit großen Textmengen

Für das Deutsche Theater ist es ein Kraftakt, neun Rollen mit teils großen Textmengen zu besetzen. Die Wahl der Schauspieler war gut gelungen. Zu Publikumslieblingen wurden Paul Wenning als Mirador und Gerd Zinck als Aurora.

Aber auch Andrea Strube als zurückhaltende Sekretärin Concha, Judith Strößenreuter als mit beiden Beinen fest auf dem Boden stehende Glücksbringerin Bingo, Angelika Fornell als Frau Mirador und Christoph Türkay als Fabrikant im unvermeidlichen Pullunder geben ihren Rollen individuelle Gestalt, sodass die Summe der Personen ein großes Ganzes ergibt.

Was bleibt von diesem modernen, vielleicht etwas zu langen Stück? Dass Menschen ihre Würde behalten, wie immer und wo immer sie leben (müssen). Nicht eben wenig, aber auch nicht ganz neu. Viel Applaus für die Schauspieler.

Von Johannes Mundry

Wieder am 7. und 21.2., 24.3. und 1.4., Karten: Tel. 0551 /49 69-300.