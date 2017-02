Kleiner Straßenhund sucht in Göttingen ein Zuhause

Im Göttinger Tierheim warten momentan 14 Hunde, 40 Katzen und fünf Kleintiere auf ein neues Zuhause. In der Rubrik „Zuhause gesucht" stellen wir die Heimtiere vor. Heute: Horus.

Rasse: Mischling

Farbe: schwarz-braun

Alter: 18 Monate

Geschlecht: männlich

Größe: circa 35 cm

Eigenschaften: Der kleine Horus ist circa 18 Monate alt und wurde gemeinsam mit Hola und Leva in Kroatien als Fundhund aufgegriffen und nach Deutschland gebracht. Horus ist ein wissbegieriger kleiner Wirbelwind, der Freude am Spiele, Lernen und Trainieren hat. Er ist klein, handlich und sollte weder für Kinder in der neuen Familie, noch für die Arbeit im Büro ein Problem darstellen. Er verträgt sich mit anderen Hunden, ist geimpft, entwurmt, gechipt, aber nicht kastriert.

Tierheimvideo: Im HNA-Video stellen sich neben Horus noch die ebenfalls anderhalbjährigen Mischlinge Leva, Hola, Kater Pelle und Katze Sophia vor.

Kontakt: Tierheim Göttingen

Tel.: 0551-61575

www.tierheim-goe.de

Besuchszeiten: Montag bis Freitag von 14 bis 16 Uhr, Samstag von 11.30 bis 13 Uhr.

Spenden: Sparkasse Göttingen

IBAN: DE40 2605 0001 0000 0921 89

BIC: NOLADE21GOE