Sommerpause beendet: Klimaaktivisten blockieren Groner Tor in Göttingen

Letzte Generation

+ © Laura Froböse Die Aktivisten der „Letzten Generation“ blockierten einen Bereich an der Kreuzung „Groner Tor“ in Göttingen. Die Polizei war schnell zur Stelle. © Laura Froböse

Aktivisten der „Letzten Generation“ blockieren am späten Mittwochnachmittag (16.08.2023) eine Kreuzung in Göttingen. Das sorgt für Verkehrsbehinderungen.

Göttingen - Nicht nur die Schule startet am 17. August in Niedersachsen wieder, auch die Sommerpause der „Letzten Generation“ scheint beendet: Fast auf den Tag genau vier Wochen nach ihrer letzten Protestaktion haben Aktivisten des Göttinger Bündnisses „Letzte Generation“ am Mittwochnachmittag die Kreuzung Groner Tor in Göttingen blockiert.

Mit ihrer Protestaktion um 17 Uhr trafen die Frauen und Männer vor allem die Göttinger Bürgerinnen und Bürger im Feierabendverkehr. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, nicht zuletzt auch durch die seit Montag, 14. August, bestehende Baustelle am Groner Tor.

Protestaktion trifft Feierabendverkehr: Aktivisten blockieren Kreuzung Groner Tor in Göttingen

Die Aktivisten blockierten dieses Mal den Straßenverkehr in Richtung Berliner Straße (zum Bahnhof). Mit ihrem Protest wolle man sich „friedlich dem aktuellen Kurs der Regierung“ entgegensetzen, hieß es in einer zuvor verschickten Pressemitteilung des Bündnisses. „Wir tun dies entschlossen und beharrlich, um den Druck auf unsere Regierung zu erhöhen.“

Man nehme es nicht weiter hin, dass der aktuelle politische Kurs die menschlichen Werte verrate und die Grundrechte begrabe, heißt es weiter in der Mitteilung. Zu den Forderungen der Aktivisten zählt neben einem Tempolimit vor allem die Gründung eines Gesellschaftsrates.

„Dort entsteht ein entschlossener Plan, der von Bürgern entwickelt, von der Gesellschaft getragen und von der Politik verwirklicht wird“, so die Vorstellung der „Letzten Generation“.

„Letzte Generation“: Bei Protestaktion im Juli wurden sechs Aktivisten in Gewahrsam genommen

Die letzte Protestaktion der Aktivisten fand Mitte Juli am Weender Tor statt. Dort blockierten die Mitglieder des Bündnisses die Fahrbahnen erstmals sogar in zwei Fahrtrichtungen. Außerdem gab es zu einer brenzligen Situation, als ein von der Blockade betroffener Autofahrer mit seinem Wagen zunächst auf Aktivisten zurollte und anschließend ausstieg, um diese von der Straße zu zerren.

Insgesamt sechs Aktivisten wurden bei der Aktion im Juli schließlich sogar bis zum späten Nachmittag in Polizeigewahrsam genommen, weil sie ankündigten, ihre Protestaktion nach dem Abrücken der Einsatzbeamten fortsetzen zu wollen.

„Letzte Generation Göttingen“ erhielt zuletzt massive Kritik

Die Göttinger Gruppe des bundesweit agierenden Bündnisses war außerdem zuletzt massiv öffentlich kritisiert worden, weil es bei der Wahl seiner Protestformen auch vor öffentlichen Wahrzeichen keinen Halt machte.

So übergoss die Gruppe das Göttinger Gänseliesel samt Brunnen mit einer schwarzen Flüssigkeit. Oberbürgermeisterin Petra Broistedt (SPD) zeigte für diese Art des Protests kein Verständnis. Die Verwaltung erstattete Anzeige wegen Sachbeschädigung. (Melanie Zimmermann)