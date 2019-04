Klimafreundliches einkaufen in Göttingen wird künftig belohnt

Der Klimaschutz ist in aller Munde – Greta Thunberg sei Dank. Unabhängig von den Freitagsdemos für den Umweltschutz machen sich auch Göttinger Institutionen und Unternehmen stark für das Klima.

Beim ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres, „Göttingen zieht an“ am 7. April gibt es auch die Premiere der Göttinger Klimakarte. Damit wollen Stadt, Energieagentur und die beteiligten Geschäfte für eine stärkeres Umweltbewusstsein bei den Kunden werben. „Die Menschen sollen für klimafreundliches Shoppen belohnt werden“, sagte Umweltdezernent Thomas Dienberg bei der Vorstellung am Göttinger Gänseliesel.

Benjamin Dörr, Leiter des Projekts bei der Energieagentur, erklärte, wie die Klimakarte funktioniert. Es gehe darum, den Kunden zu zeigen, wie ein Einkaufbummel oder Café-Besuch klimafreundlich gestaltet werden kann. Für jede klimaschonende Aktion – als Beispiele nannte Dörr die Verwendung von eigenen Einkaufstaschen, den Verzicht auf Einwegbecher und Plastikgeschirr oder die Nutzung von speziellen Angeboten wie „Klima-Menüs“ und „Kleidertausch-Parties“ – erhält der Kunde einen Stempel in die Klimakarte. Sind alle 16 Felder gestempelt, gibt es ein Klimaschutz-Paket.

Das besteht aus einem Leinenbeutel, einem Obst- und Gemüsenetz, einem Fair-Cup (Mehrwegbecher), einem Bambus-Strohhalm und einem Bienenwachstuch. Zudem unterstützen die Kunden bei Abgabe der ausgefüllten Karte ein noch zu bestimmendes Klimaschutzprojekt in der Göttinger Innenstadt. Die Energieagentur stellt dafür dann die entsprechende Summe bereit. Gefördert wird das Projekt für zwei Jahre vom Bundesumweltministerium aus dem Topf „Kurze Wege für den Klimaschutz“.

earg.de/klimashoppen

Das Problem: Zu viel Plastik im Müll

Nach Angaben der Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung wurden 2017 in Deutschland 2,43 Milliarden Kunststofftragetaschen ausgegeben. Noch höher ist die Zahl der weggeworfenen Einwegbecher, die von der Deutschen Umwelthilfe auf 3 Milliarden pro Jahr beziffert wird. Ab 2021 wird Plastikgeschirr in der EU verboten. Doch warum nicht früher damit anfangen? Die an der Klimakarte beteiligten Firmen „gehen mit gutem Beispiel voran und setzen bereits jetzt ein Zeichen für Umwelt- und Klimaschutz“, sagt ProCity-Geschäftsführerin Friederike Breyer.

Denise Gunkelmann, Inhaberin von „Wunderbar Unverpackt“, beteiligt sich gerne an dem Projekt. Ihr Geschäftskonzept ist ohnehin auf die Vermeidung von Müll ausgelegt. „Ich finde es schön, wenn meine Kunden belohnt werden und ich finde es schön, dass sich ein kleines Netzwerk von Unternehmen bildet.“ Gunkelmann sprach eine Grundidee der Klimakarte an: Die Kunden sollen mit Umweltschutz nicht Verbote und Vorschriften verbinden, sondern für ihr klimaschonendes Handeln belohnt werden. Sabine Morgenroth vom Waschbär-Laden findet gut, dass keine individuelle Prämie ausgeschüttet werden, sondern das Geld in ein Projekt fließe, das der Allgemeinheit zugute komme.

Folgende Geschäfte sind schon dabei: Betten Heller, Big Lebowski, Café Cortés, Contigo, Dabis Kaffeestube, Eishus, Flockhaus, Frohnatour, Julias Vintage Shop, Kaffehus, Maßliebchen, Mode am Wilhelmsplatz, Naturalia, Papajule, Restaurant Begegnungsstätte Löwenstein, Roter Buchladen, s.Oliver Black Label, Sperling Mode, Waschbär Laden, Weltladencafé, Weinwelt Göttingen, Wiederholdt, Woggon Mode, Wunderbar Unverpackt.

Klimakarte startet pünktlich zu „Göttingen zieht an“

Ab Sonntag, 7. April, wird die Klimakarte in den beteiligten Geschäften erhältlich sein. Der verkaufsoffene Sonntag „Göttingen zieht an“ ist der perfekte Starttermin für die Klimakarte, findet Friederike Beyer, Geschäftsführerin der Händlervereinigung ProCity, die sich genauso wie die Energieagentur Region Göttingen und der Klimaschutz Göttingen, an dem Projekt beteiligen. Damit bekomme das Thema Konsumentenbewusstsein die entsprechende Aufmerksamkeit. Wie in jedem Jahr lockt der Aktionstag mit einem bunten Programm. „Ich denke da ist für jeden etwas dabei“, sagt Breyer. „Das Schöne ist, dass man einfach vorbeikommen und ein bisschen durch die Stadt schlendern kann.“ Auch die Energieagentur wird mit einem Stand vertreten sein, um ihre Klimakarte den interessierten Konsumenten vorstellen zu können. Höhepunkte sind der Ostermarkt auf dem Marktplatz, der Kunsthandwerkermarkt auf dem Wilhelmsplatz, der Flohmarkt auf dem Wochenmarktplatz und die verschiedenen Tanzveranstaltungen in der Innenstadt. Natürlich warten auch wieder viele größere und kleinere Aktionen auf die Besucher.