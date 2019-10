Klimakrise und was nun? Hochschulgruppe organisiert öffentliche Vortragsreihe

Der Aletschgletscher schmilzt dahin: Wanderer blicken auf den größten und längsten Gletscher der Alpen. Angesichts der immer schneller schmelzenden Gletscher und anderer Eismassen mahnt der Weltklimarat IPCC rasches Handeln an. Für den jüngsten IPCC-Bericht haben mehr als 100 Forscher die Folgen der menschengemachten Treibhausgase auf die Weltmeere, Eismassen und somit auch auf Mensch und Natur analysiert.

Das Thema Klimawandel ist in aller Munde. Mit einer Vortragsreihe wollen Studierende der Uni Göttingen einem breiten Publikum fundiertes Wissen zur Klimakrise bieten.

Vor einem Jahr haben einige Naturwissenschaftler die Hochschulgruppe namens PILZ (Partizipative Initiative für eine lebenswerte Zukunft) gegründet. „Wir hatten viel Halbwissen, aber wenig Fakten“, berichtet Mitbegründer Anton Braun.

Für eine bessere Diskussionsgrundlage begann die Runde – zumeist Physikstudenten – wissenschaftliche Papiere zu lesen. Dabei entstand die Idee einer Vortragsreihe mit Fachleuten. Nach jeder Menge Vorarbeit kann es im Wintersemester nun losgehen.

+ Hoffen auf viele Zuhörer: Anton Braun (links) und Nils Jacobsen von der Hochschulgruppe PILZ. © Cornelia Schmidt-Hagemeyer

Klimapolitik und Klimagerechtigkeit

Die acht Vorträge schlagen gedanklich einen Bogen von der Frage „Was müssen wir wissen?“ zur Überlegung: „Was können wir tun?“ Dabei geht es um Klimafolgenforschung, Klimapolitik, Grundlagen des Klimasystems und Klimagerechtigkeit. Zum Auftakt spricht am Montag, 21. Oktober, Klimafolgenforscher Carl-Friedrich Schleußner, der an der Berliner Humboldt Universität forscht.

Der Klimaphysiker wird der Frage nachgehen, wie sich das Klima entwickeln wird, wenn die Menschheit nicht gegensteuert. Dabei gehe es auch um Kippelemente, wie das Auftauen der Permafrostböden in der Arktis, sagt Nils Jacobsen von PILZ. In diesen Dauerfrostböden sind große Mengen Kohlenstoff gespeichert. Tauen die Böden durch den Klimawandel auf, wird das Treibhausgas Kohlenstoffdioxid freigesetzt.

Atmosphäre und Wetter

Nach einem Vortrag über Klimapolitik auf nationaler und globaler Ebene (28. Oktober) geht es am 4. November weiter mit dem Thema „Atmosphäre und Wetter“. Den Kohlenstoffkreislauf an Land und den Einfluss der Vegetation auf die CO²-Freisetzung erklärt die Göttinger Biologin Martyna Kotowsky von der Abteilung Ökologie und Ökosystemforschung (11. November).

Polarforscher Prof. Frank Wilhelms kommt am 18. November nach Göttingen. Im Eislabor des Albert-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung (Bremerhaven) untersucht er bis zu 800 000 Jahre altes Eis aus der Antarktis, um Rückschlüsse auf den Klimawandel zu ziehen.

Göttinger Initiativen stellen sich vor

Mit den gesellschaftlichen Voraussetzungen, dem Klimawandel zu begegnen, beschäftigt sich am 25. November Soziologin Kerstin Walz von der Uni Hamburg. Sie war Koordinatorin des Projekts „die klimafreundliche Stadt“. Philosoph Mathias Frisch (Hannover) denkt am 2. Dezember über Klimagerechtigkeit nach.

Noch nicht feststeht der Referent, der am 9. Dezember über Konsequenzen für unser Wirtschaftssystem sprechen soll. Die Abschlussveranstaltung am 16. Dezember dreht sich um die Frage: Was können wir tun?

Dazu werden sich Göttinger Initiativen, die sich mit dem Thema beschäftigen, vorstellen. Bis auf die Veranstaltung am 4. November (Paulinerkirche) beginnen die Vorträge montags um 18 Uhr im Hannah-Vogt-Saal der Alten Mensa (Wilhelmsplatz).

In Kürze soll die Internetseite pilz.uni-goettingen.de erreichbar sein. Wer sich für Mitarbeit in der Hochschulgruppe interessiert, erreicht sie per E-Mail unter info@pilz.uni-goettingen.de.

Öffentliche Reihe

Die Hochschulgruppe PILZ organisiert die öffentliche Vortragsreihe zu Aspekten der Klimawissenschaft in Zusammenarbeit mit dem Klimaschutzmanagement der Stadt Göttingen und der Universität. Bei der Realisierung helfen 2400 Euro Fördergeld.