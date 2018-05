Kloster ist kein Auslaufmodell - aber auch kein Ort für Wellness-Urlauber

Göttingen/Ostritz. Über die Zukunft der Klöster und ihre Rolle in einer veränderten Gesellschaft sprachen wir mit der Äbtissin von St.Marienthal, Elisabeth Vaterodt.

Haben Klöster noch eine Relevanz angesichts der abnehmenden Bedeutung der Kirche in der Gesellschaft? Mit dieser Frage befasste sich kürzlich eine Diskussion im Kloster Engelthal in der Wetterau. Mit dabei war Äbtissin Elisabeth Vaterodt aus Sachsen. Wir sprachen mit ihr über ihre Erfahrungen.

Frau Äbtissin, über Klöster wird im Alltag eher selten diskutiert. Wie sehen Sie den Stellenwert von Klöstern heute, sind sie eher ein Geheimtipp oder ein Auslaufmodell?

Elisabeth Vaterodt: Wir leben in der Spanne zwischen diesen beiden Polen. Natürlich werden es immer weniger Ordensleute in den Klöstern, so dass man um das Ordensleben fürchten muss. Für mich ist die Berufung, Gott zu dienen, das Wichtigste. Und je weniger Schwestern wir sind, desto kostbarer ist jede Einzelne.

Also sind Klöster kein Auslaufmodell?

Vaterodt: Nein.

In Ihrem Kloster sind noch zwölf Schwestern, ist das nicht sehr wenig?

Vaterodt: Wir haben Platz für 20 bis 30 Schwestern, sind aber in der Tat nur noch zwölf. Das ist eine besondere Herausforderung. Umso wichtiger ist es, dass es Menschen zum Beispiel in Freundeskreisen gibt, die zum Kloster stehen. Und natürlich auch unsere Angestellten. Das geistliche Leben zu bewahren, ist unsere Aufgabe und die der Kirche überhaupt.

Sie müssen also auch dafür werben?

Vaterodt: Ja, in gewisser Weise müssen wir auf uns aufmerksam machen; früher musste man nicht groß sozusagen PR machen, das hat sich geändert. Dass es Menschen gibt, die zurückgezogen leben, um Gott und den Menschen zu dienen, ist kein selbstverständliches Wissen mehr. Aber die Menschen, die zu uns kommen, sind in der Regel sehr offen.

Was sind das für Menschen?

Vaterodt: Wir bieten seit Jahren Frauen bei „Kloster auf Zeit“ an, mit uns in Klausur zu leben. Die Menschen heute wollen wissen, worauf sie sich einlassen. Früher gab es das nicht, und gerade für ältere Schwestern war das Angebot sehr ungewohnt.

Warum eigentlich?

Vaterodt: Es ist wie in der Familie: Wenn man jemanden aufnimmt, gibt man auch seine Schwächen preis. Das muss man wollen. Als ich mich vor 34 Jahren entschloss, Nonne zu werden, hatte ich noch nie ein Kloster von innen gesehen und jeder Tag dort war dann etwas Besonderes für mich.

Welche Erfahrungen machen Sie mit Kloster auf Zeit?

Vaterodt: Die Frauen kommen sehr offen, aber auch mit Sehnsüchten zu uns, etwas anderes zu erleben, als sie bisher kennen. Es geht nicht vordergründig darum, dass sie Nonnen werden und bei uns bleiben, aber sie wollen den Dingen auf den Grund gehen. Was heißt es, sich an Gott zu binden? Ich bin immer wieder erstaunt, dass auch junge Leute heute zu uns finden, wo es so unüberschaubar viele Angebote gibt und oft so pauschal negativ über junge Menschen heute geurteilt wird.

Und doch werden wohl die wenigsten bleiben, wie ist es da um die Zukunft des Klosters bei Ihnen und anderswo bestellt?

Vaterodt: Natürlich stellen wir uns die Frage, wie es weitergeht, schon lange. Wichtig ist, dass man den Glauben und das Gottvertrauen bewahrt. Vielleicht werden die Gemeinschaften künftig viel kleiner sein und nur noch quasi eine Kerngemeinschaft haben, die die Gelübde ablegen, dafür aber auch andere Mitglieder, deren Bindung an Gott weniger verbindlich ist. Ihr Kloster bestand auch während der DDR-Zeit. Was hat sich aus Ihrer Sicht seit dem Ende der DDR geändert?

Vaterodt: Das Fundament war damals stabiler. Es war ja möglich, seinen Glauben zu leben, er war nicht verboten. Natürlich wurden Gläubige benachteiligt, aber geduldet. Traditionen wurden gewahrt und gelebt. Jetzt bricht vieles weg, der Zusammenhalt scheint vielen nicht mehr so notwendig wie vor der Wende. Ich bin im katholisch geprägten Eichsfeld aufgewachsen, wo der Nährboden da war. Bei vielen Menschen macht sich aber 40-jährige antichristliche Erziehung bemerkbar.

Sie machen Angebote für Menschen, die dem Alltag entfliehen wollen, Wellness für die Seele suchen. Ist das Ihre Aufgabe?

Vaterodt: Gäste zu haben, gehört zu den Regeln, nach denen wir leben. Wie man das macht und wie umfangreich, hängt natürlich immer von den örtlichen Gegebenheiten ab. Wellness für die Seele ist ein Begriff, den ich so nicht mag, weil er am eigentlichen Sinn vorbeigeht.

Was ist für Sie der Sinn?

Vaterodt: Wir spüren, dass es ein Bedürfnis gibt, Erfahrungen jenseits des Alltags zu machen, an Gottesdiensten teilzunehmen und Gespräche mit uns zu führen. Manche stellen fest, dass sie die Stille nicht aushalten. Und immer mehr Menschen sind psychisch sehr belastet. Dann müssen wir auch unsere Grenzen erkennen. Wir sind als Ordenschristen Menschen, die Sorgen, Nöte und Probleme, die man uns anvertraut, in das tägliche Gebet einbringen und vor Gott tragen. Es wird immer Menschen geben, die Gott so lieben, dass sie ihm vorbehaltlos nachfolgen.

Zur Person

Elisabeth Vaterodt (61) ist seit Februar 2016 Äbtissin der Abtei St. Marienthal in Ostritz (Sachsen). Sie stammt aus dem Eichsfeld in Thüringen und machte zunächst eine Ausbildung als Stenotypistin, später ließ sie sich zur Altenpflegerin ausbilden und wurde Heimleiterin bei der Caritas. Im September 1985 trat Vaterodt in das Zisterzienserinnenkloster St. Marienthal ein, wo sie zunächst als Cellerarin (Ökonomin) tätig war und seit 25 Jahren auch die umfangreichen Sanierungsarbeiten betreut. (wet)

