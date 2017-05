Klosterkammer gibt Geld für Theater mit Flüchtlingen

Göttingen. Mit einer Fördersumme von mehr als 200.000 Euro hat die Klosterkammer Hannover über zwölf kirchliche, soziale und bildungsbezogene Projekte aus der Region gefördert.

Mit dabei ist das Kindertheaterstück „Hans im Glück“ des boat people Projekts in Göttingen. Das freie Theater bezieht Geflüchtete mit in Bühnenstücke und deren Produktion ein. Die Klosterkammer hat 9000 Euro für das Projekt zur Verfügung gestellt.

Ein Schauspieler und eine Regisseurin entwickeln mit Kindern aus einer Flüchtlingsunterkunft und einer Kindertagesstätte in Göttingen das interaktive und teils mehrsprachige Stück „Hans im Glück“, heißt es in einer Mitteilung. Mit dem gleichnamigen Märchen als Grundlage thematisiert das Stück mit Witz die Situation des Neuanfangs. Alles, was Hans gegen seinen Goldklumpen auf seiner Reise eintauscht, soll auf deutsch, arabisch und kurdisch benannt werden. Zu sehen sein wird das Stück in Kindertagesstätten und Flüchtlingsunterkünften in Göttingen und Hannover.